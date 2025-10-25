İngiltere’de prostat kanserine karşı süper ilaca onay

Bayer tarafından üretilen ve Nubeqa ticari adıyla bilinen ilaç, metastatik hormona duyarlı prostat kanseri olan yaklaşık 6.000 erkek için NHS kapsamında erişilebilir hale gelecek.

Darolutamid, testosteronun kanser hücreleri üzerindeki etkisini bloke ederek tümör büyümesini yavaşlatıyor. Günde iki kez iki tablet olarak alınan ilaç, androjen yoksunluğu tedavisi (ADT) ile birlikte kullanılıyor. NICE verilerine göre bu kombinasyon, ölüm riskini %46 oranında azaltıyor ve mevcut tedavilere göre daha az yan etki gösteriyor.