İngiltere’de trende saldırı: 10 yaralı, 2 gözaltı

İngiltere’de bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda 10 kişi yaralandı. İki şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan polis, soruşturmaya terörle mücadele ekiplerinin destek verdiğini belirtti.

İngiltere’de Doncaster’dan Londra’ya giden bir trende düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu dokuzu ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Ülkede demiryollarının güvenliğinden sorumlu İngiliz Ulaştırma Polisi, 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını, dokuzunun hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Olay sonrasında iki şüphelinin ülkenin doğusundaki Cambridgeshire bölgesinde yakalandığını belirten polis, başlatılan soruşturmaya terörle mücadele ekiplerinin de destek verdiğini kaydetti.

Olay, Cumartesi akşamı İngiltere’nin kuzeyindeki Doncaster kentinden başkent Londra’ya giden bir trende meydana geldi. Saldırı sonrasında tren Cambridge yakınlarındaki Huntingdon’da durduruldu, olay yerine çok sayıda silahlı polis gönderildi.

Cambridgeshire polisi, yerel saatle 19.30 civarında bir trende çok sayıda kişinin bıçaklı saldırıya uğradığına dair ihbar aldıklarını, ilk yardım ve sağlık ekipleri ile çok sayıda ambulans ve üç helikopterin derhal Huntingdon Tren İstasyonu’na gönderildiğini belirtti.

Demiryolu şirketi Londra Kuzey Doğu Demiryolları (LNER) hizmet verdiği tüm hatlarda tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. LNER, İngiltere’nin doğusunda ve İskoçya’da hizmet veriyor.

Starmer: Son derece endişe verici

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “korkunç” olarak niteledirdiği olayın “son derece endişe verici” olduğunu ifade etti. Starmer sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda “Huntingdon yakınlarında trende meydana gelen korkunç olay son derece endişe verici” ifadelerini kullandı. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Starmer, ilk yardım ekiplerine de teşekkür etti.

Hükümet verilerine göre, İngiltere ve Galler’de 2011 yılından beri bıçaklı saldırılarda artış kaydedildi. Starmer, daha önce yaptığı bir açıklamada bu durumu “ulusal kriz” olarak nitelendirmişti. Hükümet, bıçaklı saldırıları önlemek için tedbirler almaya çalışıyor. İçişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada bıçakla işlenen suçların sayısını 10 yıl içinde yarıya indirme çabaları kapsamında yaklaşık 60 bin bıçak “ele geçirildi veya yetkililere teslim edildi” dedi. Ülkede kamuya açık yerlerde bıçak taşıyanlara dört yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Ekim ayı başında Manchester’da bir sinagoga düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de polisin yanlışlıkla ateş etmesi sonucu ölmüştü. İngiliz polisi olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti. DW Türkçe

 

Eskişehir'de Cengiz Holding'e tepki: "Ağaçlarımızı, tarlalarımızı madene vermeyiz"

