HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaİNGİLTEREİngiltere’de Türk Restaurant Markalarının Yükselişi Sürüyor
İNGİLTERE

İngiltere’de Türk Restaurant Markalarının Yükselişi Sürüyor

Açık Gazete
Açık Gazete

HABER: MUSTAFA KÖKER ve FOTOĞRAFLAR: HALİL YETKİNLİOĞLU – Birleşik Krallık, son yıllarda Türk markaları için çekim merkezi olurken, bu ülkedeki en köklü markası ‘Efes’ Gourmet Restaurant konsepti ile hizmet vermeye başladı.

Londra başta olmak üzere ülkenin önemli kentlerinde Türk restorant sektörü kalitesi ve lezzeti ile farklı kültürleri temsil eden toplumların ilgi odağında.

Doğu Londra’nın en hareketli bölgelerinden Commercial Road’de dün düzenlenen törenle Türk yatırımcıların kurduğu Efes Gourmet, kapılarını açtı.

Açılışa, İngiltere Türk iş dünyasının temsilcileri, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ve bölgeden seçkin bir kitle hazır bulundu.

GELENEKSEL EFES LEZZETİ GOURMET FORMATINDA YENİDEN DOĞUYOR

Londra’nın köklü Türk restoran markası Efes’in, yeni konsepti olarak Efes Gourmet misafirlerini ağırlamaya başladı. 

İbrahim Uzun, Cemil Çelik ve Okan Duyar’ın ortak yatırımı olarak 250 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek olan Efes Gourmet, Türk mutfağının klasik tatlarını çağdaş bir yorumla sunarak, “Efes restoran deneyimini” gourmet düzeyine taşıyor.

Efes markasının Londra’daki en yeni temsilcisi olan Efes Gourmet, yıllardır şehrin farklı noktalarında tanınan Efes restoranlarının birikimini, modern gastronomi anlayışıyla bir araya getiriyor. Menüde geleneksel ızgaralar, meze çeşitleri, zeytinyağlılar ve tatlılar, özenle seçilmiş malzemelerle ve estetik bir sunumla yeniden hayat buluyor.

HER BİR TABAK GEÇMİŞİN İZİ VE GELECEĞİN DOKUNUŞU

Yeni işletmenin kurucularından İbrahim Uzun, açılışla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Efes markası Londra’da yıllardır güven ve lezzetle anılıyor. Biz Efes Gourmet ile bu mirası koruyup geliştirirken, misafirlerimize modern, zarif ve keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Burada her tabakta hem geçmişin izini hem geleceğin dokunuşunu bulacaklar.”

Modern iç tasarımı, ferah salonu, özel etkinlik alanları ve sıcak atmosferiyle Efes Gourmet, sadece bir restoran değil; Londra’da Türk misafirperverliğini ve sofra kültürünü yaşatan yeni bir durak olarak konumlanıyor.

Efes Gourmet açılış
Efes Gourmet açılış
Efes Gourmet açılış
Efes Gourmet açılış
Efes Gourmet açılış
Efes Gourmet açılış
Efes Gourmet açılış
Efes Gourmet açılış
Efes Gourmet açılış
Efes Gourmet açılış

 

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Londra WTM’deki Bakan Ersoy: Yıl sonu turizm gelirimiz 64 milyar olacak

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Londra WTM’deki Bakan Ersoy: Yıl sonu turizm gelirimiz 64 milyar olacak

İNGİLTERE
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın...

Tarım arazileri ve meraların ortasına 34 milyon tonluk maden atığı!

Yusuf Yavuz
YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE - Koç Grubu ile...

Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi ‘Türkiye için hayırlı olacaktır’

TÜRKİYE
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ın kuzeyindeki seçimlere...

AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı ne anlama geliyor?

TÜRKİYE
BBC Türkçe-Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı (AİHM)...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.