İngiltere’de Türk Restaurant Markalarının Yükselişi Sürüyor

HABER: MUSTAFA KÖKER ve FOTOĞRAFLAR: HALİL YETKİNLİOĞLU – Birleşik Krallık, son yıllarda Türk markaları için çekim merkezi olurken, bu ülkedeki en köklü markası ‘Efes’ Gourmet Restaurant konsepti ile hizmet vermeye başladı.

Londra başta olmak üzere ülkenin önemli kentlerinde Türk restorant sektörü kalitesi ve lezzeti ile farklı kültürleri temsil eden toplumların ilgi odağında.

Doğu Londra’nın en hareketli bölgelerinden Commercial Road’de dün düzenlenen törenle Türk yatırımcıların kurduğu Efes Gourmet, kapılarını açtı.

Açılışa, İngiltere Türk iş dünyasının temsilcileri, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ve bölgeden seçkin bir kitle hazır bulundu.

GELENEKSEL EFES LEZZETİ GOURMET FORMATINDA YENİDEN DOĞUYOR

Londra’nın köklü Türk restoran markası Efes’in, yeni konsepti olarak Efes Gourmet misafirlerini ağırlamaya başladı.

İbrahim Uzun, Cemil Çelik ve Okan Duyar’ın ortak yatırımı olarak 250 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek olan Efes Gourmet, Türk mutfağının klasik tatlarını çağdaş bir yorumla sunarak, “Efes restoran deneyimini” gourmet düzeyine taşıyor.

Efes markasının Londra’daki en yeni temsilcisi olan Efes Gourmet, yıllardır şehrin farklı noktalarında tanınan Efes restoranlarının birikimini, modern gastronomi anlayışıyla bir araya getiriyor. Menüde geleneksel ızgaralar, meze çeşitleri, zeytinyağlılar ve tatlılar, özenle seçilmiş malzemelerle ve estetik bir sunumla yeniden hayat buluyor.

HER BİR TABAK GEÇMİŞİN İZİ VE GELECEĞİN DOKUNUŞU

Yeni işletmenin kurucularından İbrahim Uzun, açılışla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Efes markası Londra’da yıllardır güven ve lezzetle anılıyor. Biz Efes Gourmet ile bu mirası koruyup geliştirirken, misafirlerimize modern, zarif ve keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Burada her tabakta hem geçmişin izini hem geleceğin dokunuşunu bulacaklar.”

Modern iç tasarımı, ferah salonu, özel etkinlik alanları ve sıcak atmosferiyle Efes Gourmet, sadece bir restoran değil; Londra’da Türk misafirperverliğini ve sofra kültürünü yaşatan yeni bir durak olarak konumlanıyor.

