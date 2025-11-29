İngiltere’de “Your Party” kalıcı ismini seçecek: Listede üç seçenek var

FARUK ESKİOĞLU / LONDRA – İngiltere’de Jeremy Corbyn ve Zara Sultana’nın kurucusu olduğu “Sizin Partiniz – Your Party”, üyelerin oylarıyla yeni ismini seçecek.

İngiltere’de Jeremy Corbyn ve Zara Sultana’nın kurucusu olduğu “Sizin Partiniz – Your Party”, kalıcı isim listesini üyelerine göndererek seçim yapmalarını istedi. Üyelerin saptayacağı isim, pazar günkü ilk konferans öncesinde açıklanacak.

Geçici isim Your Party’nin de yer aldığı listede “Bizim Partimiz – Our Party”, “Halk İttifakı – Popular Alliance” ve “Çoğunluk İçin – For The Many” isimleri bulunuyor. Yeni partinin 50 bin üyesinin oylarıyla saptanacak kalıcı isim Liverpool’da yapılacak ilk konferans öncesinde Corbyn tarafından açıklanacak.

Kuruluşu sancılı oldu

Geçen yaz kurulduğunda ülke çapında heyecan yaratan Your Party, ne yazık ki konferans haftasına kadar örgüt için anlaşmazlık ve iç çekişmelerle boğuştu. Corbyn ve Sultana arasında, partinin nasıl kurulduğu ve üyelerden toplanan paranın nasıl kullanılacağı konusundaki anlaşmazlıklar basına da yansımıştı.

Your Party ilk günlerde başka parti üyesi milletvekilleri için çekim alanı olsa da son günlerde iki milletvekili Iqbal Mohamed ve Adnan Hussain’in iç çekişmeler nedeniyle istifa etmesi partiyi sarsmıştı.

Önemli kararlar alınacak

Liverpool’da pazar günü yapılacak ilk konferansta kura ile seçilen 2 bin 500’den fazla üyenin katılması ve partinin yapısı, programı ve örgütsel stratejisi üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor.

Ayrıca “partinin tek bir lider mi yoksa ‘kolektif, sıradan üyelerden oluşan bir liderlik modeli’ mi benimseyeceğine karar verilecek. Öte yandan, partinin 2026 İngiltere yerel seçimlerinde sosyalist bağımsızları destekleyip desteklemeyeceği de saptanacak.

Konferansta partinin her bir milletvekili ile Avrupa genelinden katılacak konuk kitle örgütlerinin temsilcileri ve politikacıların konuşma yapması bekleniyor.

Corbyn: Bu parti şansımız

Konferans öncesinde Corbyn şunları söyledi: “Son birkaç aydır ülkenin dört bir yanını dolaştım, insanlarla konuştum ve üyelerin yön verdiği bir partinin nasıl oluşması gerektiğini öğrendim. Bu partiyi gerçek siyasi bir değişim amacıyla kuruluyor. Kitleleri harekete geçirmek için çok heyecanlıyım. Bu oluşumla ekonomide adil paylaşım ve barışın sesi olabilecek kitlesel, demokratik ve sosyalist bir parti yaratma şansımız doğdu.”

Partinin diğer kurucu üyesi Sultana da konferansa yaklaşımının siyaseti farklı bir şekilde yürütmeye hazır olduklarını gösterdiğini söyledi. Sultana, “Ortak sosyalist vizyonumuz doğrultusunda birlikte çalışacağımız partinin kuruluş konferansını dört gözle bekliyorum. Kitlesel bir harekete dayanan ve demokratik olarak sorumlu yeni bir parti inşa ediyoruz” dedi.

Konferans arifesinde Your Party üyesi de olan Troçkist “the Socialist Workers – Sosyalist İşçi” gibi diğer partililerin üyelikleri iptal edildi. Sultana, Büyük Britanya Komünist Partisi (Communist Party of Great Britain) ile sol gruplardan oluşan Sosyalist Birlik Platformu (Socialist Unity Platform) tarafından destekleniyor. Fotoğraf: Arif Bektaş/ Evrensel