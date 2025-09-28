“İngiltere’de Your Party’ye siyasetin ihtiyacı var”

Corbyn ve Sultana’nın yarı kurulmuş, büyük potansiyele sahip bir partisi var ve siyasetimizin buna ihtiyacı var

Andy Beckett The Guardian/İngiltere (Çeviren: Sarya Tunç / EVRENSEL) – Britanya’nın başka bir sol partiye ihtiyacı var mı? Eğer solda değilseniz -ya da soldaysanız ama kendinizi gerçekçi görüyorsanız- cevap apaçık ortada olabilir. Muhtemelen, temel siyasi varsayımları, seçim sistemi ve medya ön yargılarıyla burasının muhafazakar bir ülke olduğuna inanıyorsunuz. Bunlara uymayan herhangi bir parti dayanılmaz bir baskı altına girer. Er ya da geç her zaman parçalanır, küçülür ve çöker.

Özellikle son yarım yüzyılda, Margaret Thatcher’ın sosyalizmin ana akım bir inanç sistemi olarak meşruiyetini başarıyla baltalamasından bu yana, bu ülkede sol siyasetin alanı keskin bir şekilde daraldı. Britanya, dünyanın en az sol hoşgörülü demokrasilerinden biri haline geldi.

Respect’ten Left Unity’ye ve Sosyalist İşçi Partisine kadar bir dizi sosyalist parti kuruldu; beklentileri bazen çok yüksekti, ancak sonra hızla azaldı. Hizipçilik, kişilik çatışmaları ve ideolojik farklılıklar -genellikle kuşatma koşullarında siyaset yapmanın klostrofobisiyle daha da kötüleşen- bu partileri hüsranla sona ermeye veya küçük ölçekte de olsa varlığını sürdürmenin aşağılanmasına mahkum etti. Siyasi yelpazenin her iki tarafındaki birçok kişi için, İngiliz radikal solu, kendini sabote etme, sanrılar ve acizlikle ilgili şakaların hedefi olarak bilinir. Anlamlı bir şekilde, radikal sağ hakkında daha az bu tür şakalar yapılıyor. Robert Jenrick’ten Reform UK’ye kadar, hayallerinin gerçekleşmesi daha az eğlenceli ve uzak görünüyor.

Son iki çalkantılı ayda, Zarah Sultana ve Jeremy Corbyn’in yeni partisi bazen bu iç karartıcı derecede tanıdık kalıpları izliyormuş gibi göründü. Önceki sol projelerde yer alanların onlarca yıllık deneyimlerine rağmen, bıktırıcı derecede tanıdık hatalar yapıldı: kamuoyu tartışmaları, sağlam parti yapılarının eksikliği, uzun süren iç çıkmazlar ve önde gelen isimlerin ani, ters etki yaratan çıkışları. Bir yıldan uzun süredir partinin inşasına yardımcı olan bir stratejist, artık “sefillik ve öfke” hissettiklerini ve partiden ayrıldıklarını söylüyor.

Ancak, partinizin sorunları karşısında yalnızca umutsuzluk (veya sevinç) hissetmek, İngiliz siyasetine dar ve geleneksel bir bakış açısıyla bakmaktır. Bu tür projelerin mücadeleleri hakkında sorulması gereken daha az yaygın ama gerekli soru, sadece solu değil, genel olarak siyasetimizi de -hem de acilen değişmesi gereken bir zamanda- zayıflatıp zayıflatmadıklarıdır.

Britanya’nın, 1930’lar ve 1970’lerdeki kadar kötü bir sosyal ve ekonomik kriz döneminde olduğu yaygın olarak düşünülüyor. Ancak o zamanın aksine halkın büyük bir kısmı siyasetten uzak. Seçimlere katılım oranları daha düşük, siyasetçiler birbirlerine daha çok benziyor ve siyasi bir alaycılık ve kaçınma hakim. Pub gibi halka açık bir alanda siyaset hakkında konuşmak bile, yabancıların huysuzca sizden başka bir şey hakkında konuşmanızı istemesine yol açabilir. Algısal siyaset ve kültür kuramcısı Mark Fisher’ın dediği gibi, Britanya’nın durgun bir ekonomisi ama patlama döneminde bir siyaseti var: kayıtsızca tekrarlayan, ideolojik olarak sınırlı, nispeten rahat ve siyasetten arındırılmış 21. yüzyılın başlarından kalma bir şey.

En popüler üç parti -Reform, İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti- suç ve göçmenlere karşı giderek daha sert ve büyük işletmelere daha saygılı. Üçü de aynı sosyal muhafazakar seçmenlere öncelik veriyor. Üçü de ekonomik büyümenin, sanki 2008 mali krizi hiç yaşanmamış gibi, düzenlemelerin kaldırılması ve Londra şehri ile sağlanabileceğine inanıyor.

O zamandan beri etkili bir sol partinin olmaması -Corbyn’in İşçi Partisi liderliğinin 2017 ve 2018’deki en iyi günleri hariç- siyasetimizin bu kadar çıkmaza girmiş ve öfkeli olmasının temel nedenlerinden biri. Bu ülkenin toplumsal açıdan yıpratıcı eşitsizliğini, özelleştirilmiş kamu hizmetlerinin ve daha geniş İngiliz kapitalizminin sömürücü ve işlevsiz karakterini ve göç ve çok kültürlülük tartışmalarına hakim olan ırkçı mitleri ciddi bir şekilde ele alan bir parti olmadan, ana akım siyaset, ele aldığını iddia ettiği sorunları çözmeden ve çoğu zaman alevlendirmeden sağa doğru kaymaya devam edecektir.

Liberal demokratlar, otorite karşıtı, merkezci politikalarını bu döngüden bir çıkış yolu olarak sunuyor. Ancak birçok toprak sahibinin servetine ve kamu hizmetlerindeki finansman krizine rağmen, tarım arazilerinin “Miras vergisinden muaf tutulması” gerektiğini söyleyen bir partinin, statükoya meydan okuma konusunda açıkça sınırlılıkları var.

Yeşiller, yeni sol liderleri Zack Polanski yönetiminde bu role daha uygun görünüyor. Polanski, seçkinlere saldırıyor ve savunmasızları partisinin daha önce yaptığından daha fazla saldırganlıkla savunuyor.

James Meadway ve Michael Chessum gibi eskiden Corbyncilikle aynı çizgide olan aktivistleri ve düşünürleri kendine çekiyor. Partinizin yaşadığı kargaşanın da etkisiyle Yeşil Partinin üye sayısı neredeyse 80 bine ulaştı.

Ve yine de bu yaz Your Party web sitesine 10 kat daha fazla kişi kaydoldu. Birçok solcu, umutlarını hangi partinin, eğer varsa, karşılayabileceği konusunda hâlâ kararsız. Eski Your Party stratejisti bana, “Koşullar, proje üzerinde ciddi çalışmaların başladığı geçen sonbahardan bile daha elverişli” dedi. “İşçi Partisi anketlerde daha da geride.”

Son günlerde Sultana ve Corbyn uzlaşmacı açıklamalarda bulundu. Your Party çelişkili bir durumda: gergin, tekrar çatışmaya hazır, ancak aynı zamanda nadir bir potansiyele sahip, yarı kurulmuş bir parti. Corbyn salı günü şunları söyledi: “Çok sayıda mesaj alıyorum: ‘[Kuruluş] konferansı ne zaman? Hadi, kampanyaya katılmak istiyorum, adaylar istiyorum ve sizi yerel seçimlerde [gelecek mayıs] görmek istiyorum.”

Etrafta enerjik siyasi hareketlerin az olması nedeniyle, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan konferansın veya Corbyn ve Sultana’nın (İkisi de büyük bir hayran kitlesine sahip konuşmacılar) katılacağı mitinglerin, son iki aydaki iç çekişmeleri unutturması mümkün. Seçmenlerin huzursuz ve parçalanmış olmasıyla, Partiniz yerel ve parlamento seçimlerini kazanabilir ve kıta Avrupası’nda bazen olduğu gibi, nüfuz sahibi sol bir parti olarak kendini kanıtlayabilir: Koalisyon hükümetlerinde yer alan veya en azından merkezci rakiplerini sola iten bir parti.

Ancak bazı partiniz aktivistleri, güvenilirliğinin çok zedelendiğinden ve aşağıdan yukarıya, hizipsiz bir siyaset vaadinin, projenin başlangıçta umulduğu gibi başarılı olması için çok zayıflatıldığından endişe ediyor. Bir organizatörün dediği gibi, “olabilecek olanın gölgesi”. Eğer haklıysa, ana akım siyasetteki birçok kişi bunu kutlayacaktır.

Ancak henüz parti için çalışmayı bırakmadı. Sol görüşlü İngilizlerin büyük bir azınlığının kendilerini açıkça temsil eden bir partiye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şimdi değilse, ne zaman?

