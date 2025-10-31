HABER ARA
İngiltere'deki "Çevre Dostu" stadyumu orman katili Limak yapacak
İNGİLTERE

İngiltere'deki "Çevre Dostu" stadyumu orman katili Limak yapacak

Açık Gazete
Açık Gazete

Türkiye’den müteahhit Limak Holding, İngiltere’deki Luton Town projesiyle gündemde… İngiltere Championship ekibi Luton Town FC’nin yeni stadyumu Power Court’un inşaatını üstlenen Türk şirketi Limak Holding, çevreye verdiği zarar iddialarıyla yeniden tartışma konusu oldu.

Bu yılın baharında projenin ana yüklenicisi olarak açıklanan Limak, yeni stadyumun yüksek BREEAM sürdürülebilirlik sertifikası alacağını duyurmuş, projenin “İngiltere’nin en çevre dostu stadyumlarından biri” olacağını belirtmişti. Luton Town kulübü de çevresel sürdürülebilirliğin kulüp felsefesinin merkezinde olduğunu vurgulamıştı.

İngiltere’nin önde gelen inşaat yayını New Civil Engineer (NCE), haberin ardından birçok çevre savunucusundan tepki aldığını yazdı. Eleştirmenlere göre Limak, Türkiye’de gerçekleştirdiği projelerde orman tahribatı ve ekolojik yıkımlara neden oldu; şimdi ise Luton’daki proje aracılığıyla çevreci bir imaj yaratmaya çalışıyor.

İngiltere'deki "Çevre Dostu” stadyumu orman katili Limak yapacak

Bir çevre aktivisti, dergiye yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

“Limak, Türkiye’de doğayı ve ekolojiyi tahrip etti. Şimdi ise Luton’da çevreci bir stadyum yaptığını söyleyerek itibarını temizlemeye çalışıyor. Bu, adalet ve şeffaflığa aykırı.”

Limak Holding, Türkiye’de baraj, havaalanı ve otoyol gibi büyük altyapı projelerinde yer almış, bu süreçte özellikle ormanlık alanlarda yol açtığı tahribat nedeniyle çevrecilerin hedefi olmuştu.

Şirket son dönemde, FC Barcelona’nın Camp Nou stadyum yenileme projesi gibi uluslararası işlerle adını Avrupa’da da duyurdu. Ancak çevreciler, bu tür projelerin Limak’ın geçmişini unutturma çabasının bir parçası olduğunu savunuyor.

Luton Town FC ve Limak Holding, Power Court’un “Avrupa’nın en sürdürülebilir stadyumlarından biri” olacağı yönündeki açıklamalarını sürdürse de eleştiriler dinmiyor.

İLGİLİHABER: https://www.newcivilengineer.com/latest/environmentally-friendly-luton-towns-stadium-contractor-is-a-repeat-ecological-vandal-28-10-2025/

