İstikbal, İngiltere’de atakta

İstikbal, İngiltere’deki Dördüncü Mağazasını Londra’da Açtı

Türk Mobilya Devi İstikbal, Londra’daki Varlığını Güçlendiriyor

Birleşik Krallık’ta 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren İstikbal Mobilya, yeni showroomunu düzenlenen törenle Londra’nın Edmonton’ bölgesinde hizmete sundu.

LONDRA – İngiltere pazarında 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü mobilya markası İstikbal, Londra’daki dördüncü mağazasını Edmonton bölgesinde açtı. Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı bu bölgede açılan yeni showroom, hem ürün çeşitliliği hem de müşteri deneyimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mağazanın açılışına Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu, BüyükelçiHasan Ulusoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu İsmail Ali Şahinoğlu,Türkiye’nin Londra Ticaret Başmüşaviri Devlet Selim Paslı, Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Vehbi Keleş, Enfield Belediyesi önceki dönem başkanı Suna Hurman, iş ve finans dünyası temsilcileri ile sivil toplum kuruluş yetkililerinden oluşanseçkin davetliler katıldı. Açılış kurdelesi protokol mensupları ve şirket yetkilileri tarafından birlikte kesildi.

Başkonolos Ulusoy: “İstikbal’in Dördüncü Mağazası Gurur Verici”

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu, BüyükelçiHasan Ulusoy ise, İstikbal’in İngiltere’deki genişleme adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ulusoy, “Türkiye’mizin böyle değerli markalarının Avrupa’da ve dünyanın farklı yerlerinde varlık göstermesi, ülkeler arası ekonomik ilişkilere de katkı sağlıyor. Bu tür girişimler sadece ticari değil, toplumsal katkı açısından da çok kıymetli” dedi.

Sosyal sorumluluk vurgusu da yapan Büyükelçi Ulusoy, yurt dışındaki Türk firmalarının bulundukları topluluklarda bu tür projelere destek verdiğini memnuniyetle gözlemlediklerini söyledi.

“Markamız İngiltere’de Güçlenerek Büyüyor”

İstikbal UK CEO’su Ramazan Güncegörü, açılış konuşmasında markanın İngiltere’deki serüvenine ve gelecek hedeflerine değindi. Güncegörü, “1998 yılında başladığımız bu yolculukta, İngiltere’deki dördüncü mağazamızı açmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni mağazamız, müşterilerimize daha geniş bir ürün yelpazesi sunmamıza olanak sağlıyor. İlk şubemiz aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. İki mağazayı birbirini tamamlayacak şekilde yapılandırdık,” dedi.

Trendlerde Gri ve Bohem Etkisi

2025 sezonu için mobilya trendlerine dair değerlendirmede bulunan Güncegörü, gri tonlarının hâlâ en çok tercih edilen renklerden biri olduğunu vurguladı. Ancak, son yıllarda “bohem stil”in etkisiyle krem ve doğal tonlara olan ilginin de gözle görülür şekilde arttığını ifade etti.

“Türk Mobilyasına Olan İlgi Yüksek”

Brexit sonrası dönemde Türkiye’nin İngiltere’ye mobilya ihracatının arttığına dikkat çeken Güncegörü, “Türk mobilyası, fonksiyonellik ve tasarım açısından İngiliz mobilyasından ayrışıyor. Bu fark, müşterilerimiz nezdinde bir tercih sebebi oluyor. Kaliteli ve şık Türk ürünlerine duyulan ilgi, her geçen gün artıyor,” dedi.

ATMB Başkanı Keleş: “Daha Fazla Pay Almamız Gerekiyor”

Açılışta konuşan Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş, İngiltere pazarındaki büyük potansiyele dikkat çekerek, “Birleşik Krallık’ın 2024 yılı toplam ithalatı 820 milyar dolar. Bunun 132 milyar doları mobilya sektöründen. Türkiye’nin bu alandaki ihracatı Brexit öncesinde 100 milyon pound civarındayken, 2024 itibarıyla 202 milyon dolara ulaştı. Ancak bu yeterli değil; daha fazla pay almamız gerekiyor,” dedi.

Keleş ayrıca, tüketim ürünlerinde de büyük fırsatlar bulunduğunu belirterek, doğru strateji ve iş ortaklıklarıyla Türk markalarının İngiltere’de daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

KKTC Londra Başkonsolosu: “İstikbal Hepimiz İçin Gurur Kaynağı”

Açılışta konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu İsmail Ali Şahinoğlu, “İstikbal’in rekabetin yüksek olduğu bu pazarda yer edinmesi, Türk markalarının güvenilirliğinin ve kalitesinin uluslararası alanda tescili anlamına geliyor,” ifadelerini kullandı. Şahinoğlu, Türk iş dünyasının yurt dışındaki başarılarını desteklediklerini belirtti.

Müzisyen Benan Ayvaz, çellosu ile konuklara müzik ziyafeti çekerken, konuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

