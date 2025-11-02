Kuruluş konferansı bu ay içinde Liverpool’da

Yeni bir parti olarak partiniz, İngiltere siyasi hayatına giriyor. Peki parti hazır mı?

Evet, bunu geliştiriyoruz. Şu anda ülke çapında yapısı, organizasyonu, demokrasisi, hesap verebilirliği ve her şeyden önce partinin taban katılımı ve üyelik yelpazesi hakkında görüşlerimizi belirlemek için müzakere toplantıları düzenliyoruz. Kasım ayında Liverpool’da konferansımız var ve bence, servet ve gücün yeniden dağıtılması konusunda siyasi tartışmaya öncülük ederek büyük bir katkı yapabilecek iyi bir konumdayız.

Ancak bu konferans, bütçenin açıklanmasından üç gün sonra yapılacak. Hükümetin bütçesinin, nüfusun çoğunluğu için vergi artışları ve tüm kamu hizmetlerimiz için kemer sıkma içereceğini ve silah harcamalarında büyük artış olacağını tahmin ediyorum. Savunma harcamaları, gayrisafi milli hasılanın yüzde 4’ü iken, bunu yüzde 5’e çıkaracaklar. Sosyal haklarda yapılmak istenen kesintiler var. Biri de çocuk yardımını 2 çocukla sınırlı tutmak. Hükümet, birçok alana yönelik saldırıları sürdürme niyetinde.

Biz de sosyal adalet, servet ve gücün yeniden dağıtılması için mücadele ediyoruz. Burjuva ekonomisini ve bununla birlikte gelen kemer sıkma politikalarını kabul ederseniz bunu elde edemezsiniz.

Eski partiniz İşçi Partisinin tabanından sizin partiye bir yönelim var mı?

Bu oluyor. Bir yıl önce bağımsız aday oldum. Çünkü İşçi Partisi, yerel örgütün istediği adayı seçmesini yasakladı ve benim bir daha hiçbir yerde, hatta bir kilise konseyinde bile İşçi Partisi adayı olmamı engelledi. Bu yüzden bağımsız aday olduk. Kazandık ve aldığım oyların çoğu geçmişte İşçi Partisine oy verenlerden geldi.

Bence halk artık bu konuda daha bilgili. Birkaç gün önce Galler’in Caerphilly bölgesinde ara seçim yapıldı. Galler’de sosyal demokrat parti Plaid Cymru adayını desteklediler ve kazandılar. Açıkça İşçi Partisi, Yeşiller ve Bağımsızların desteğiyle kazandılar. Bu yüzden, bana göre, sol güçlerin birleşmesi açısından çok ilginç bir dönem. Ve bunu, birbirimizi dinlediğimiz, hepimizin farklı siyasi geleneklerden ve deneyimlerden, farklı örgüt yapılarından geldiğimizi anladığımız bir ruhla yapmalıyız. Ama bu temel fikirler üzerinde birlikte çalışmalıyız. Ekonomik ve sosyal adalet, özelleştirme, kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri, ruh sağlığı hizmetleri ve toplumumuzda ihtiyacı olan herkes için ücretsiz olan sosyal bakım hizmetleri… Ve uluslararası sahnede, insanlarla savaşmayacağız. Yeni nesil nükleer silahlar üretmeyeceğiz. Bunun yerine diplomasi, barış ve kendi kaderini tayin etme hakkı için bir ses olacağız. Bu nedenle Filistin halkını desteklemeye çok yoğun bir şekilde odaklandık.

İç tartışmalar kaçınılmaz

Bir süre önce partide çeşitli iç tartışmalar oldu. Partinizde birlik var mı?

Parti içinde tartışmalar olması kaçınılmaz. Ve bu sol için kaçınılmaz bir durum. Solcular tartışmalarda çok iyidir, bazen kampanyadan daha iyi tartışırlar. Bu yüzden tartışmaları durduracak biri değilim. Ama şunu söylemeliyim ki, bu yüzden yerel hesap verebilirliğin önemini sürekli vurguluyorum.

Herkese söylüyorum, partinin bir şubesini kurarsanız, her ay en az bir halka açık etkinlik düzenlemelisiniz. Bu etkinliğe yerel toplumu, yerel kiracı gruplarını ve diğer herkesi davet etmeli ve taleplerini dile getirmelerini sağlamalısınız. Mahallelerindeki insanlara, hayatlarına, ihtiyaçlarına, çocuk yoksulluğunu sona erdirmeye, hastane bekleme listelerini azaltmaya, insanlar için kesinlikle önemli olan tüm konulara çözüm getiremezseniz, başka hiçbir konuda dinlenilmezsiniz. Bu yüzden bunu başarmaya kararlıyım. Her zaman birlik olacak mı? Tabii ki öyle olmasını umuyorum. Ama hayatım boyunca sol siyasette yer aldım ve tartışmaların daha yorucu hale gelebileceğini ve insanların ağaçlardan ormanı göremez hale gelebileceğini biliyorum.

Peki, şu anda sendikalarla ilişkiniz nedir? Çünkü sendikalar İşçi Partisine destek veriyorlar. Sendikalar sizin partiye geçecek mi?

İşçi Partisinden hemen ayrılacaklar mı? Hayır. Ama örneğin Unite sendikasında İşçi Partisinde kalıp kalmama konusunda çok canlı bir tartışma var. Ve unutmayın ki, İşçi Partisine bağlı sendikalar, ülkedeki tüm sendika üyelerinin yarısından çok daha azını oluşturuyor. PCS, Ulusal Eğitim Sendikası ve diğer birçok sendika İşçi Partisine bağlı değiller. Ama yine de çok büyük sendikalar. Bu yüzden, hepsiyle çalışıyoruz ve ben de birçok sendika toplantısına katılıyorum.

Sendikalarla yakın bir ilişkimiz olmasını sağlamak istiyorum. Bunun bir yolu, ulusal komitede sendika mensuplarının seçilebileceği yerler ayırmak olabilir. Böylece tüm politika belirleme ve tartışmalarda sendikaların da söz hakkı olur. Tabii ki tüm yerel sendika şubelerini toplantılara davet etmeliyiz, zaten yapıyoruz.

Yeşiller sizinle iş birliği yapmak için çağrıda bulunursa, bu daveti kabul eder misiniz?

Evet, ancak bazı şartlar olmadan olmaz. Çünkü iş birliğimizin temelinde aynı görüşte olduğumuzdan emin olmamız gerekir. Dolayısıyla, yerel seçimlerde veya parlamento seçimlerinde hangi konularda kampanya yürüteceğimiz konusunda anlaşmamız gerekir.

Yeşiller’de derinlemesine hemfikir olduğum birçok kişi var. Ama parlamentoda aynı fikirde olmadığım zamanlar da oluyor. Özellikle Ukrayna’da olanlarla ilgili analizlerinde onlarla aynı fikirde değilim. NATO ve NATO harcamalarına yaklaşımlarına da pek katılmıyorum. Dolayısıyla üzerinde durulması gereken konular var. Yeşiller Partisi içinde büyük bir tartışma olduğunu da kabul ediyorum. Avrupa’daki Yeşiller Partisi oldukça farklılık gösteriyor. Avrupa’daki Yeşiller Partisinin temel uluslararası değerleri olduğunu düşünmüyorum. Ben Birleşik Avrupa Solu ile çalışıyorum. İki hafta önce İtalya’da solcularla ırkçılık karşıtı kampanya yaparken onlarla konuştum ve aynı şekilde İspanya’da Podemos ile çalışıyorum.

Mayıstaki yerel seçimlere hazır olmak istiyoruz

Partiniz 26 Mayıs’taki yerel seçimlere katılmaya hazır olacak mı?

Mayıs seçimlerine hazır olmak istiyoruz. Gelecek mayıstaki başkent seçimleri ile İskoçya ve Galler’deki seçimler için tüm adaylık başvuruları mart ayı sonuna kadar yapılmalı. Bu yüzden kasım sonunda kendimizi hazır hale getireceğiz. Yoğun yerel tartışmaların ardından, 2026’nın başından önce adaylar konusunda hepimizin anlaşabileceğini umuyorum. Böylece kampanya için beş ayımız olacak.

Bu, seçimleri ilk kez test edebileceğimiz bir fırsat olacak. Bu nedenle, herkesi bu konuda çok çalışmaya ve aktif olarak katılmaya davet ediyorum. Bu, gelecekteki seçimler ve en geç 2029’da yapılacak olan bir sonraki parlamento seçimleri için sistemlerimizi ve gelişimimizi şekillendirecek. Ancak bence erken seçim de olabilir.

Yoksulluğun mültecilerden kaynaklandığı iddiası tamamen saçmalık

Son dönemlerde İngiltere’de ırkçı-aşırı sağcı Reform UK oldukça güçlenmeye başladı. İşçi ve emekçilerden de destek alıyorlar. Siz bu işçileri partinize çekebilecek misiniz?

Mesele şu ki İşçi Partisi, Muhafazakar Parti ve Liberal Demokratlar, hepsi de kemer sıkma politikaları sunuyor, hepsi de işçi sınıfının yaşam standartlarının düşmeye devam etmesini öneriyor, ki bu standartlar 2010’dan bu yana yaklaşık yüzde 15 düştü. Satın alma gücünün azalması vb. sonuçları her gün sokaklarda görebilirsiniz. Üç siyasi parti, temelde aynı sosyal mesajı sunuyor. Ben buna siyasi düşüncenin üçlü tekeli diyorum.

Ben, birçok insanın ırkçı olduğu için Reform UK partisine oy verdiğini düşünmüyorum. Reform UK partisine oy veriyorlar çünkü Reform UK partisi bazen insanların duymak istediklerini söylüyor. Reform UK Lideri Nigel Farage’ın parlamentodaki konuşmalarına sık sık tanık oluyorum. Ülkenin en yoksul bölgelerinden bahsediyor ve hemen orada ne kadar göçmenin olduğunu ve göçmenlerin yoksulluk üzerindeki etkilerinden söz ediyor. Yoksulluğun mültecilerden kaynaklandığını söylüyor. Bu tamamen saçmalık. Ama medyada kendisine yer buluyor.

Daha sonra da ülkenin birçok bölgesinde mültecilere saldırılar yapılıyor. İşçi Partisi mültecilere saldırıyor, Liberal Demokratlar saldırıyor, Muhafazakarlar saldırıyor. Böylece mülteciler, tüm sorunlarımızın nedeni gibi gösteriliyor. Yurt dışından gelen, ulusal sağlık hizmetimizde çalışan herkesi kovarsanız, (Ki Farage ve diğerleri muhtemelen bunu yapmak isteyecektir) yarın ulusal sağlık hizmeti kalmaz. Eğitim hizmeti kalmaz. Ulaşım hizmeti kalmaz. Bu ülke çok kısa sürede Avrupa’nın en fakir ülkesi olur. Farage da bunu biliyor, ama bunu söylemeye hazır değil.