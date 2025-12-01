Kuruluş konferansı tamamlandı: İngiltere’de ‘Your Party’ resmen kuruldu

Arif Bektaş / EVRENSEL – İlk günü ‘üyelik’ tartışmaları nedeniyle gerilimli geçen kuruluş konferansı birlik çağrılarıyla olumlu bir atmosferde tamamlandı. İngiltere’de kurulan partinin adının ‘Your Party’ olduğu da kesinleşti

Liverpool- İşçi Partisi eski lideri ve İslington Bağımsız Milletvekili Jeremy Corbyn ve yine İşçi Partisi’nden istifa eden Zarah Sultana’nın girişimiyle çalışması yaz aylarında başlayan partinin Liverpool’da gerçekleştirilen kuruluş konferansı sona erdi. Parti, ‘Your Party’ adıyla resmen kuruldu.

Partinin adı konusunda çeşitli öneriler vardı. Your Party (Senin Partin), Our Party (Bizim Partimiz), Popular Alliance (Halk İttifakı) ve For The Many (Çoğunluk için) önerileri oylamaya sunuldu ve Your Party, parti ismi olarak belirlendi. Ayrıca program ve tüzük de oylamaya sunuldu ve ikisi de yüzde 90’ın üzerinde oyla onaylandı.

İki gün yapılan tartışmalar sonucunda birçok karar alınırken, partinin yönetimi kollektif bir yönetim olacak ve bir lideri olmayacak. Bu karar 48.4’e karşı 51.6 ile alındı. Parti üyelerinin oylaması ile belirlenecek bir merkez komitesi olacak ve bu merkez komitesi bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de sözcü belirleyecek. Komitede Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda bölgelerine ve LGBTİ’ler, kadınlar ve gençliğe özel olarak kontenjan ayıracak.

Üyelik tartışması: Sultana protesto etti

Konferansta en çok tartışılan konuların başında kimlerin üye olacağı konusu geldi. Kişilerin parti çalışması ve programını benimsemesi gibi özellikler aranmazken, başka bir partiye üye olanların üyeliği büyük tartışmalara neden oldu. Hatta, başka bir partiye üye olduğu için konferans salonuna alınmayan üyeler de oldu. Yapılan tartışmalar sonucu bu konuda yapılan oylamada, delegelerin yüzde 69.2’si ikinci bir partiye üye olmaya onay verdi.

Öte yandan konferansın ilk günü, karar olmamasına rağmen, daha önce başka partilere üye olan delegelerin salona alınmamasına tepki gösteren Zarah Sultana, ilk gün konferansı protesto ederek katılmamıştı. Karar olmadan delegeleri engelleme eleştiri konusu olurken, basına açıklama yaparak partide daha kurulmadan bir parçalanma imajı yaratan Sultana da eleştirilerin hedefinde oldu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Jeremy Corbyn ise “demokratik sosyalist bir parti” olacaklarını belirtmiş, kendisi ile Zarah Sultana arasında bir görüş farklılığının olmadığını söyleyerek parti üyelerine de birlik olma çağrısı yapmıştı.

Sultana özeleştiri yaptı

Konferansın ikinci gününe katılan Zarah Sultana ise konuşmasına, parti içindeki üyelik tartışmasıyla başladı. Yapılanın yanlış olduğunu ve üyelerin oylaması sonucu yanlıştan dönüldüğünü belirtti. Sultana, “Ben ve bir çoğunuz yeni bir işçi partisi kurmak için İşçi Partisi’nden ayrılmadık. Ona benzememeliyiz” dedi.

Kuruluş çalışmalarının başladığı günden itibaren birçok tartışma yaşandığını ve bazı hataların ortaya çıktığını söyleyen Sultana, “Bazı hataları ben yaptım. Ondan dolayı özür dilerim” dedi.

Sultana konuşmasına, nasıl bir ülke yaratmak istediklerini anlatmakla devam etti. Baskıcı, savaşçı ve işçi düşmanı kapitalistlerin ülkeyi yönettiğini belirten Zarah Sultana, “O kapitalizmi sosyalizmle yer değiştireceğiz” dedi. “İşçiler, ülkeyi kapitalistlerden, patronlardan, savaş suçlularından ve katillerden daha iyi yönetir” ifadesini kullanan Sultana, sözlerini “Ben Siyonizm karşıtı, sosyalist ve Müslüman olduğumu hiçbir zaman saklamadım, saklamayacağım ve gururla anlatacağım” diyerek tamamladı.

Zarah Sultana da, Jeremy Corbyn’le herhangi bir sorun yaşamadığını salonda delegelere hitaben söyledi. Önceki gün de Corbyn aynı şeyi Sultana için söylemişti.

Konferansın sonunda partinin program ve tüzüğü oylanarak kabul edilirken, bundan sonraki kararların da parti üyeleri arasında yapılacak oylamalarla alınacağı belirtildi.