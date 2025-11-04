Londra WTM’deki Bakan Ersoy: Yıl sonu turizm gelirimiz 64 milyar olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçinin Türkiye’de ağırlandığını ve 50 milyar dolar turizm geliri sağlandığını ifade ederek, “Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüyebildiğimizi görebildik” dedi.

Bakan Ersoy, Londra’da düzenlenen ve turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından olan “Dünya Seyahat Fuarı’na (WTM)” katıldı. Ersoy, burada basına yaptığı açıklamada, WTM’de turizm sektörü profesyonelleriyle bir araya geldiklerini belirterek, bu fuarın sektörün kapanışı ve yeni sezonun açılışıyla ilgili fikir sahibi olunmasını sağlayan önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi.

Geçen hafta, Türkiye turizmine ilişkin 9 aylık verileri açıkladıklarını hatırlatan Ersoy, şunları söyledi:

“Türkiye, 50 milyon ziyaretçi, 50 milyar dolar turizm geliriyle ilk 9 ayı tamamladı. Bu da genel olarak baktığımızda, ziyaretçi sayısında yüzde 1,6’lık, gelir olarak baktığımızda yüzde 5,7’nin üzerinde bir artış demek. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara (turizm gelirine) emin adımlarla yürüyebildiğimizi görebildik. Ekim ayı da çok başarılı geçti. Ortalamanın üzerinde bir rezervasyon ve ziyaretçi akışıyla karşılaştık. Kasım ve aralık beklentilerimizin de bu paralelde iyi olacağını düşünüyoruz.”

Ersoy, turizmde konaklama dışı harcaması yüksek turistleri de hedeflediklerini, bunun geçen haftaki verilere de olumlu şekilde yansıdığını vurgulayarak, “Yabancı turist gelirlerini incelediğimizde, geçen sene gecelik 107 dolar civarında olan yabancı turist harcamasının ilk 9 ayda 116 dolara çıktığını gördük. Bu da yıl sonu tahmini olan 118 dolarla yabancı turist kişi başı gecelik harcamayı kapatacağımızı gösteriyor. Her sene de bu rakamı artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Konuşmasının ardından fuar alanında, Türkiye ve KKTC’nin tanıtımının yapıldığı stantları ziyaret eden Ersoy, fuara katılanlar arasında yer alan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.​​​​​​​

Fuar kapsamında tur operatörlerinden TUI, EasyJet Holidays ve Jet2 Holidays yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştiren Ersoy, Maldivler Turizm ve Çevre Bakanı Thoriq İbrahim ile de bir araya gelerek karşılıklı işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

WTM’NİN ÖNEMİ

“Dünyanın en büyük 2’nci turizm fuarı” olan WTM, turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olarak biliniyor. Bu yıl 4-6 Kasım’da düzenlenen ve çok sayıda ülkenin standının yer aldığı fuar, seyahat pazarının ana aktörlerini ve turizm profesyonellerini ağırlıyor.

Fuarda, Türkiye, 909 metrekarelik stant alanıyla yer alıyor. Türkiye’den 76 sektör temsilcisi kurum, Türkiye standında alt katılımcı olarak fuara katılım sağlıyor. İngiltere’den Edwin Holidays and Eco Turizm’in de katıldığı Türkiye standında, ülkenin destinasyonları ve turizm ürünleri tanıtılıyor, ziyaretçilere ve katılımcılara, coğrafi işaretli ürünlerin de yer aldığı yöresel lezzetler ikram ediliyor.

KKTC STANDI

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da WTM’e katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığınca düzenlenen 240.5 metrekare stand alanı içinde, modern bir konsept ile temsil edildi. KKTC fuar alanında tanıtım videoları eşliğinde Kuzey Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler ikram edildi ve ülke kültürünü yansıtan hediyelikler dağıtıldı.

