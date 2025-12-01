Piyanist-besteci Fazıl Say’ın 30 Kasım günü Royal Festival Hall’de Philharmonia Orchestra eşliğindeki konserinde yeni piyano konçertosu Toprak Ana’yı (Mother Earth) ilk kez seslendirildi. Dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı büyük beğeni topladı.

Philharmonia Orchestra’nın bu yıl ki 80’inci yaş günü kutlama kapsamında verdiği konserin şefi Santtu‑Matias Rouvali’ydi. Programın, ilk bölümünde En Saga (Jean Sibelius) yer alırken, ardından Fazıl Say’ın yeni piyano konçertosu Toprak Ana’yı İngiltere prömiyeriyle seslendirildi. Konser, ikinci bölümde Symphony No. 8 ile sona erdi. Konser sonrası Philharmonia Orchestra’nın yaş günü resepsiyonla kutlandı.

Salonun tamamen dolu olduğu konserde Say dakikalarca ayakta alkışlandı. Londra’da yaşayan yazar Aydın Çubukçu ile sanatçıyı kuliste ziyaret ederek tebrik etti. Londra’daki konsere ilgiden memnun görünen Say, sonra 3-4 Aralık’ta da Çekya Prag’ta Prager Symphoniker eşliğinde “Toprak Ana”yı seslendirecek.

Alışılmışın dışında ekolojik soruna dikkat çeken bir klasik eser

Say’ın konser için seslendirdiği “Toprak Ana” konçertosu, doğa, çevre krizi ve ekolojik sorunlar üzerine düşündürücü bir yapıt olarak yorumlanıyor. Sanatçı orkestra için yazdığı bu eserle; toprak, ormanlar, nehirler, yangınlar, suların azalması gibi unsurlar aracılığıyla dünyamızın güzelliklerini ve kırılganlığını müzikle anlatmayı amaçladığını belirtmişti.

Say, daha önce de “Ben müziği hikâye anlatmak için yazıyorum — şehirleri, doğayı, politik ya da toplumsal meseleleri klavyeye taşıyorum” diyerek bestesini özetlemişti. 1

Hem orkestral zenginlik hem de Say’ın yorumculuk ve besteciliğinin birleştiği bu konser, Royal Festival Hall tarafından klasik müzik dünyasında “dikkatle izlenecek performanslardan biri” olarak planlandı.

