Londra’da Filistin yürüyüşü

Filistin Dayanışma Kampanyası öncülüğünde Londra’da toplanan binlerce kişi, Downing Sokağı’na yürüyerek İngiltere hükümetinden İsrail’e destek vermemesini talep etti. Az sayıda kişi gözaltına alındı.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) öncülüğünde Londra’nın Embankment istasyonu yakınlarında toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Sokağı’na yürüdü.

Yürüyüşe katılan Filistin destekçileri, İsrail’in geçmişte imzalanan ateşkesleri ihlal ettiğini hatırlatarak, kalıcı çözüm için uluslararası hukuk temelinde adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı. Katılımcılar ayrıca, İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırım, işgal ve apartheid uygulamalarını sona erdirmesi için İngiltere hükümeti üzerinde baskı kurulmasının önemine dikkat çekti. Filistin destekçileri, İngiltere hükümeti, kamu kurumları ve şirketlerinden İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine destek vermemesini talep etti. Bu yürüyüş, Ekim 2023’ten bu yana İngiltere’de düzenlenen 32. ulusal çaplı Filistin yürüyüşü oldu.

Yürüyüş güzergahında az sayıda kişi gözaltına alındı. İsrail yanlısı küçük bir grup, gösteri sırasında Filistin destekçilerini provoke etmeye çalıştı. Londra Metropolitan Polisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, birkaç kişi arasında arbede yaşandığını ve polis memurlarının olay yerine hızla gelerek tarafları ayırdığını, az sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

