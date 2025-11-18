Londra’da Kit@pEvi’nin 7. Kitap Şenliği Başlıyor

Londra’da 24 yıl önce başlayan Kit@pEvi yolculuğu, bu yıl 7’nci Kitap Şenliği ile edebiyatseverlerle buluşuyor. 14–30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlik, söyleşilerden konserlere, tiyatro oyunlarından imza günlerine kadar geniş bir etkinlik programı sunuyor.

25 Kasım 2001’de kapılarını açan Kit@pEvi’nin kurucularından İrfan Şahin, şenliğin önemini şöyle ifade etti:

“Kitapsız yaşam olmaz. Yaşanacak bir dünya için daha çok kitap! Edebiyatı, sanatı ve hayatı seven herkesi Londra Kitap Şenliği’ne davet ediyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği geçen tüm yazar ve sanatçılarımıza sevgi ve hürmetlerimizi, desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Sevgiyle, edebiyatla, şiirle, sanatla…”

aşasın hayat! Yaşasın sanat!”

Şenliğin mottosu ise ünlü yazar Emile Zola’dan: “İnsanlık, yalanı ve adaletsizliği kılıçla değil, kitapla yenecektir.”

Zengin Program

Etkinlikler müzikten şiire, tiyatrodan açık mikrofona kadar pek çok farklı buluşmayı kapsıyor. Öne çıkan etkinlikler:

* 16 Kasım Pazar – 18.00

Dodan Özer – Şiir ve Müzik

* 22 Kasım Cumartesi – 15.00

Edebiyat ve Şiir Söyleşileri:

Canan Aktaş, Kamil Küpeli, Gül Greensdale, Gülsüm Coşkun, Nedime Koşgeroğlu – Söyleşi & İmza

* 22 Kasım Cumartesi – 19.00

Kelebekler Özgürdür (Tiyatro) – Yönetmen: Ayşegül Hardern

* 23 Kasım Pazar – 13.00

Söyleşi & İmza

“Ben Gülüyor Muyum?” Cengiz Bozkurt ve Semiha Durak

* 23 Kasım Pazar – 18.00

Gülmek Çok Güzel Show – Yönetmen: Yüksel Ünlü

* 28 Kasım Cuma 18:00

Profesyonel moda,image, Stil

Ayda Göktürk Çetinkaya

* 28 Kasım Cuma – 20.00

Açık Mikrofon & Pointing Fingers – Halla & Mionsky

* 30 Kasım Pazar – 17.00

Elektrikli Sandalye – “İçin, Elektrik Yok!” – Yönetmen: Melissa Kenter

* 30 Kasım Pazar – 19.00

Pointing Fingers – Halla & Mionsky

* Greek Music – Grup Antama

Etkinlik Mekânı

Kit@pEvi – Fieldseat

Adres: 665 High Rd, London N17 8AD

Tel: 020 8808 2525

WhatsApp: ‪+44 7946 376776

