Ödüllü fotoğrafçı Ümit Bektaş’tan Londra’da sergi ve söyleşi

Ödüllü fotoğrafçı Ümit Bektaş’ın Innocent (Masum) temalı bir sergi ve ‘‘Savaş ve çatışma bölgelerinde ki gazetecilik deneyimleri ve Türkiye’de gazeteci olmak’’ konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Her iki etkinliğe de Londra Toplum Merkezi ev sahipliği yapacak. Day-Mer’in Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi ve söyleşi 11 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Sergi saat 17.00’den itibaren katılımcılara açık olacak, akabinde ise 19.00’da söyleşi yapılacak.

Bektaş’ın sergisi savaşlar, felaketler ve neden oldukları göç dalgalarında en çok etkilenen kesimlerin başında gelen çocukları konu alıyor.

Save the Children’ın son bulguları, 2024 yılını çatışmalardan etkilenen çocuklar için en kötü yıllardan biri olarak gösteriyor. Dünya çocuk nüfusunun yaklaşık %19’unu temsil eden 473 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor. Bunların 47.2 milyonu şiddet ve savaş nedeniyle yerinden edilmiş durumda.

Cenevre merkezli STK Humanium’un Aralık 2024 tarihli raporu, milyonlarca çocuğun sağlık, eğitim, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını ortaya koyuyor. Rapor, çocukların yaşam hakkının en “yıkıcı ve bariz ihlali”nin Filistin topraklarında meydana geldiğine özel vurgu yapıyor.

Şimdiye kadar elde edilen veriler, Ekim 2023’ten bu yana, Filistin’de 50 binden fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığını ortaya koyuyor. Öldürülenlerin yaklaşık %30’u beş yaşın altında ve bunların en az 700üu bebek.

Milyonlarca çocuk evlerinden ve yaşam alanlarından koparıldı, arkadaşlarını veya aile üyelerini kaybetti. Bu rakamlar, çocukların çalınan geleceklerinin sadece bir kısmını yansıtmaktadır.

İlk ödülünü 1995 yılında hak eden, fotoğrafçı Ümit Bektaş’ın son zamanlarda en çok konuşulan çalışmalarımdan biri, 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar sırasında çekilen bir fotoğraftı. Polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı sırada çekilen, gaz maskesi takmış semazenin görüntüsü, sadece küresel medya kuruluşları tarafından değil, tüm sosyal medya platformlarında da yaygın olarak paylaşıldı.

Ümit Bektaş 1972 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Milliyet gazetesinde foto muhabiri olarak çalışmaya başladı. Milliyet’ten ayrıldıktan sonra, 2004 yılından bu yana Reuters haber ajansında kıdemli fotoğrafçı olarak çalışmaktadır. Kariyeri boyunca 50’den fazla ülkede görev yaptı. Irak’taki ABD ve NATO’nun Afganistan’daki operasyonlarını da takip etti. Ukrayna, Bosna, Cezayir, Kosova, Gürcistan, Hong Kong, Sudan, Sırbistan, Suriye gibi birçok çatışma bölgesini fotoğrafladı. Çektiği fotoğraflar Time ve Newsweek gibi dergilerin kapaklarına taşındı. Fotoğrafları New York Times, The Guardian, Le Monde gibi prestijli gazetelerde yayınlandı. 1995, 2011 ve 2021 yıllarında Türkiye Fotoğraf Gazetecileri Derneği’nden Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı.

