Reform Partisi: İngiltere siyasetinde yükselen güç

Emre Temel / BBC Türkçe – İngiliz siyasetinde son yılların en çarpıcı gelişmelerinden biri, Reform Partisi’nin yükselişi.

Reform Partisi; sistem karşıtı söylemleri, popülist yaklaşımları, özellikle göç ve Avrupa Birliği’yle (AB) ilişkiler konularındaki sert tavırlarıyla ülkede siyasi dengeleri yeniden şekillendiriyor.

Partinin lideri Nigel Farage, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı aldığı 2016’daki referandumda, daha sonra İngiltere Başbakanı da seçilecek Boris Johnson ile birlikte Brexit kampanyasında en çok dikkat çeken isimdi.

Farage, İngiltere’nin resmen AB’den ayrılmasından bir yıl önce 2019’da Brexit Partisi’ni kurdu.

Parti, Brexit sürecinin tamamlanmasının ardından 2021’de Reform Partisi adını aldı.

Reform Partisi, 2024’te yapılan son genel seçimde yüzde 14 oy aldı ancak dar bölge seçim sistemi nedeniyle yalnızca beş milletvekili çıkardı.

Yorumculara göre 2010’dan itibaren 14 yıl ülkeyi yöneten Muhafazakar Parti’nin iktidarda yıpranması ve geçen yıl iktidara gelen İşçi Partisi’nin henüz bekleneni verememiş görünmesi Reform Partisi’ne yaradı.

İngiltere’de birçok seçmen, ana akım partilerin hayal kırıklığı yarattığı hissine sahip.

Reform Partisi ise sosyal medyayı etkili kullanarak özellikle genç erkek seçmenlere ulaşmayı başarmışa benziyor.

Kürtaj karşıtı görüşleri benimsemekle suçlanan parti, sık sık “vatanseverlik” mesajları vererek bazı “kültürel kaygılara” ve “ulusal gurura” hitap ediyor.

Sloganı, hedefi, vaatleri

Reform Partisi’nin sloganı, “Ülke bozuldu ve reforma ihtiyacı var.”

Parti temel hedefini ise “sistemi baştan aşağı yeniden kurmak” olarak tarif ediyor.

İktidara gelmesi halinde; “devleti küçülteceğini”, “bürokrasiyi azaltacağını”, “vatandaşlara daha fazla özgürlük vereceğini” savunuyor.

Bazı vaatleri ise şöyle:

Süresiz oturum hakkının tamamen kaldırılması

Yalnızca İngiliz vatandaşlarına refah yardımı yapılması, göçmenlerin devlet yardımlarına erişiminin tamamen kesilmesi

Refah sistemine bağımlı göçmenlerin “gönüllü olarak ülkeden ayrılmasının” sağlanması, ayrılmayanların zorla sınır dışı edilmesi

Vergilerin azaltılması ve “karmaşık” olarak nitelendirilen vergi sisteminin sadeleştirilmesi

Kamu harcamalarında kesinti yapılması

NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) bünyesinde “yerli iş gücünün” eğitilmesi

Seçim sisteminin değiştirilmesi ve nisbi temsile daha yakın bir sisteme geçilmesi

Reform Partisi’nin göçmenlere yönelik harcamaların azaltılması ile 234 milyar Sterlin tasarruf edileceğini iddia etmesi ve NHS’in göçmen çalışanlara bağımlı hale geldiğini savunması, İngiltere’de birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Partiye eleştiriler ve Trump-Farage dostluğu

Reform Partisi seçim kampanyaları sırasında birçok iddiada bulundu.

İddialarının bazıları çeşitli gazeteciler, analistler ve denetim kuruluşları tarafından sıkça sorgulandı ve “yanıltıcı” olarak nitelendirildi.

Bu iddialardan bazıları; iktidardaki İşçi Partisi’nin göç konusunu görmezden geldiği, İngiltere’de suç oranının rekor düzeyde olduğu ve vergi indirimlerinin en çok yoksullara yardımcı olacağı.

Partinin sosyal medya kullanımı da İngiltere’de hem içerik hem de yöntem açısından ciddi eleştiriler aldı.

Reform Partisi zaman zaman telif hakkı ihlalleri, bazı adaylarının göçmen karşıtı paylaşımları, sosyal medyada sürekli gündemde kalmayı hedefleyen viral içerik stratejileri nedeniyle tepki çekti.

Reform Partisi’nin siyasi taktikleri, özellikle iletişim biçimi ve destekçilerini seferber etme açısından ABD Başkanı Donald Trump’ınkilere benzetiliyor.

Buna popülist söylem, “kültür savaşları” vurgusu, agresif medya stratejisi ve geleneksel medya yerine doğrudan seçmenle etkileşim kurma çabası gibi unsurlar örnek gösteriliyor.

Donald Trump ve Nigel Farage’ın çok iyi arkadaş olduklarını da hatırlatalım.

Donald Trump ve Nigel Farage'ın çok iyi arkadaş olduklarını da hatırlatalım.

Farage, Trump'a seçim kampanyalarında açıkça destek vermiş, hatta ABD'deki mitinglerine katılmıştı. Trump da Farage için "Harika bir adam" demişti.

