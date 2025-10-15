Türkiye’deki Gezi eylemleri sürecinde kurulan Türkiye Halkları ile Dayanışma Kampanyası SPOT, Türkiye, İngiltere ve Almanya’dan çok sayıda konuşmacının programında yer aldığı yıllık konferansına hazırlanıyor. Bu yıl “Türkiye Demokrasiye Veda Etti mi?” temasıyla düzenlenen konferans 25 Ekim Cumartesi günü, yine Ulusal Öğretmenler Sendikası NEU’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

SPOT’un düzenlediği konferansa katılan konuşmacılar Türkiye’de yaşanan güncel gelişmeler, demokrasi sorunlarını ve giderek daha fazla ihtiyaç haline gelen uluslararası dayanışmanın büyütülmesi için yapılması gerekenleri konuşacaklar.

Konferansa katılması kesinleşen konuşmacılar arasında, DEM Parti Milletvekili Berdan Öztürk, TBMM’nde 24. ve 25. dönem milletvekilliği de yapan Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Almanya Sol Parti Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alev Demirel, gazeteciler, Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür, İngiltere’den Unite sendikasından Simon Dubbins, Barones Christina Blower ve Savaş Karşıtı Koalisyon’dan Lindsey German yer alıyor.

Gün boyu sürecek olan konferansta iki oturumun yanı sıra atölye çalışmaları da yapılacak.

Olağanüstü koşullarda mücadele eden herkesin sesini İngiltere’de duyurmak, İngiltere’nin en mücadeleci kesimlerinin ve sizlerin destek ve dayanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen konferans herkese açık gerçekleşecek.

Tarih ve Saat: 25 Ekim Cumartesi, 10.30

Yer: NEU Genel Merkezi

Adres: Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BD

