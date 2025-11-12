Ümit Bektaş Londra’daki “Innocent” sergisinde: ‘Fotoğraf, sözün bittiği yerde başlar’

Sergide yer alan fotoğraflar, izleyicileri yalnızca görsel olarak değil, duygusal olarak da etkiledi. Bektaş, her bir karenin ardında bir tanıklık, bir insan hikâyesi ve bir vicdan çağrısı olduğunu vurguladı. Filistin’de görev yapan gazetecilere dikkat çekti Bektaş, savaş bölgelerinde çalışan gazetecilerin karşılaştığı etik ikilemlere de değinerek, “Bazen bir gazeteci olarak bir insana yardım etmek istersiniz ama o anın kayda geçmesi gerektiğini bilirsiniz. Yardım edememek, sadece tanıklık etmek… Bu, mesleğimizin en ağır yüklerinden biridir” dedi. Ayrıca Filistin ve Gazze’de görev yapan gazetecilerin yaşadığı zorlukları da gündeme getirdi: “Birçok yabancı gazeteci Gazze’ye giremiyor. Orada olup bitenlerin büyük kısmı dış dünyaya ulaşamıyor. Bu da savaşın gerçek boyutunu perdeleyen bir sessizlik yaratıyor.” Bektaş, Filistin’de hayatını kaybeden gazetecileri anarak, “Onlar, gerçeğin peşinde hayatlarını kaybettiler. Gazetecilik, bazen bedeli en ağır şekilde ödenen bir meslektir” dedi. ‘Telif hakkı, bir lüks değil; emeğin onurudur’ Konuşmasının bir bölümünde telif hakları konusuna da değinen Bektaş, dijital çağda gazetecilerin emeğinin giderek daha fazla ihlal edildiğini söyledi. Baktaş, “Bir fotoğrafın çalınması, sadece bir görüntünün kopyalanması değildir; bir emeğin, bir tanıklığın gasp edilmesidir. Gazetecinin emeği korunmazsa, gerçeğin değeri de azalır. Telif hakkı, bir lüks değil; emeğin onurudur.” Bektaş, kariyerinde en çok etkilendiği fotoğraflardan birinin 2003 Van depreminde çektiği bir kare olduğunu paylaştı. Enkaz başında yakınını kaybeden Yunus adlı çocuğun acısını yansıtan fotoğrafı Bektaş, şöyle anlattı: “Yunus’la o an konuşuyordum. Bir gazeteci olarak objektifin arkasındaydım ama bir insan olarak içim paramparça olmuştu. O kareyi çekerken sadece bir görüntüyü değil, bir ülkenin acısını kayda aldığımı hissettim.” 13 yaşındaki Yunus Geray kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. “Fotoğraf, zamanın vicdanıdır” Londra’daki “Innocent” sergisine sanat çevrelerinin yanı sıra birçok uluslararası gazeteci ve fotoğraf sanatçısı da katıldı. İzleyiciler, Bektaş’ın objektifinden yansıyan savaş, göç, deprem ve direniş temalarını derin bir sessizlik içinde izledi. Bektaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Biz foto muhabirleri bazen kelimelerle değil, ışık ve gölgeyle konuşuruz. Fotoğraf, zamanın vicdanıdır. Her kare, gerçeğin bir parçasını geleceğe taşır.”