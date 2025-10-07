 YASAK HELVA İNGİLTERE TURNESİNDE

YASAK HELVA’NIN İNGİLTERE TURNESİ

MÜZİKSEVERLERİ AYAĞA KALDIRACAK

Anadolu füzyon müziğinin sınırları zorlayan üçlüsü Yasak Helva, yeni albümleri Atamba ile Kasım ayında dört şehri kapsayan ilk İngiltere turnesine çıkıyor.

Psychedelic rock, grunge, caz, funk ve Anadolu halk müziğini; keskin, aykırı ve yaratıcı sözlerle harmanlayan Yasak Helva, son yıllarda Türkiye’den çıkan en özgün ve heyecan verici gruplardan biri.

Topluluk cümbüş, çağlama, perdesiz gitar ve vokalde Salih Korkut Peker, davul ve vurmalı çalgılarda Onur Ertem, bas gitar ve geri vokalde Hakan Görkem Bıyık’tan oluşuyor.

Cümbüş, çağlama, perdesiz gitar, vurmalı çalgılar ve elektronik enstrümanlarla yarattıkları ses dünyalarında; Anadolu’dan Balkanlara, Sibirya’dan Batı Avrupa’ya uzanan tınıları ustaca birleştiren grup hem köklere dayanan hem sofistike aynı anda dogal ve de tamamen kendine özgü bir muzik yaratıyor.

Yasak Helva, 2018’de Ironhand Records’un uluslararası ilgi gören Saz Power derleme albümünde yer alan “Silifke Zeybeği” yorumuyla dikkatleri üzerine çekmiş, ardından yayımladıkları ilk albüm ‘Rektefe’ ile övgü toplamıştı. 2024’te yayımlanan ve ‘Moğollar’a Saygı’ albümünde de yer alan enstrümantal “Bu Nasıl Dünya” yorumu, grubun özgün çizgisini daha da görünür kıldı.

Haziran 2025’te Gülbaba Records etiketiyle çıkan ikinci albümleri Atamba ise Yasak Helva’yı daha cesur bir noktaya taşıyor. Tamamı kendi bestelerinden oluşan albüm, uluslararsi müzik dunyasında artan bir ilgi görürken, müziklerini Avrupa’daki Anadolu psychedelic diriliş gruplarının ötesinde, sınır tanımayan bir manifesto olarak sunuyor.

Sahnedeki yüksek enerjisiyle dinleyicileri hızla müziğinin merkezine çeken Yasak Helva, Kasım ayında İngiltere’nin dört farklı mekânında sahne alacak. Anadolu’nun yeni ve en alternatif seslerinden birini canlı izlemek, dinleyiciler için kaçırılmayacak bir deneyim olacak.

Konserlerin açılışında Londralı DJ Burak Çetindağ, 70’lerin altın dönem Anadolu rock, funk, caz, prog ve disko-folk parçalarından günümüze uzanan geniş bir seçkiyi nadir plaklardan çalarak, dinleyicileri analog seslerin sıcaklığında eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkaracak.

Yasak Helva İngiltere Turnesi 2025 tarihleri:

• Londra, Omeara – 9 Kasım

• Manchester, The Deaf Institute – 10 Kasım

• Brighton, The Prince Albert – 11 Kasım

• Bristol, The Jam Jar – 12 Kasım

Salih Korkut Peker – Cümbüş, çağlama, perdesiz gitar, vokal Onur Ertem – Davul, perküsyon, elektronikler Hakan Görkem Bıyık – Bas gitar, vokal

