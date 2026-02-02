HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaKÖŞE YAZILARIABD, Orta Doğu’ya yönelik silah satışlarını artırdı
KÖŞE YAZILARI

ABD, Orta Doğu’ya yönelik silah satışlarını artırdı

YUSUF YAVUZ
YUSUF YAVUZ

Prof. Dr. Mustafa Durmuş – ABD Dışişleri Bakanlığı cuma gecesi, AH-64E Apache helikopterleri ve Joint Light Tactical Vehicles’ın (JLTV)büyük siparişleri de dahil olmak üzere, İsrail’e yaklaşık 6,7 milyar dolarlık yeni silah satışı yapılacağını duyurdu. Bunu yaklaşık iki saat sonra, Suudi Arabistan’a 9 milyar dolarlık PAC-3 Patriot füze önleyicilerinin potansiyel satışı duyurusu izledi. (1)

Savunma Güvenlik İş birliği Ajansı (DSCA) tarafından Kongre’ye bildirilen bu açıklamalar henüz kesinlik kazanmadı. Çünkü miktarlar ve toplam tutarlar genellikle müzakereler sırasında değişebiliyor ve yapılan açıklama teknik olarak milletvekillerine 30 gün içinde anlaşmayı engelleme fırsatı sunuyor ama böyle bir adım nadiren atılıyor.

İsrail’e satışlar

İsrail’e yapılacak satış paketinde şunlar var: Değeri 3,8 milyar dolara ulaşan 30 adet AH-64E Apache helikopteri, tahmini maliyeti 1,98 milyar dolar olan 3.250 adet Ortak Hafif Taktik Araç, tahmini maliyeti 740 milyon dolar olan Namer Zırhlı Personel Taşıyıcı Güç Paketleri ve tahmini maliyeti 150 milyon dolar olan, ancak sayısı belirtilmeyen AW119Kx Hafif Hizmet Helikopterleri.

Suudi Arabistan’a satışlar

Suudi anlaşması ise çeşitli destek ekipmanlarıyla birlikte 730 adet PAC-3 füzesinin satışını kapsayacak. Nitekim ocak ayının başlarında Lockheed ve Pentagon, PAC-3 üretimini 2030 yılı sonuna kadar üç katına çıkararak yıllık 2.000 adede çıkarmak için bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Bildik silah tacirleri

Boeing ve Lockheed Martin, Apache’nin ana yüklenicileri, AM General ise Joint Light Tactical Vehicles’ın lideri. Rolls-Royce Namer güç paketlerinin, Leonardo Helicopters AW119Kx’in, Lockheed, PAC-3 füzelerinin de ana yüklenicisi. 

Kısaca emperyalist saldırganlığın ana tedarikçisi bu batılı şirketler Trump’ın desteğiyle bu satışları yapacaklar.

Neden şimdi?

ABD’nin İran’a karşı olası bir askerî harekât için bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde yapılan bu açıklama; hem İsrail hem de Suudi Arabistan’ın İran’a yapılması planlanan saldırının bir parçası olmak için hazırlık yaptıkları kadar, İran’ın misilleme saldırılarına karşı önlem almak istediklerini de gösteriyor.

Gözden Kaçmasın  ABD'nin İran'a muhtemel saldırısı neden bu kez farklı olur?

Bir süredir Suriye ve Filistin ve son günlerde İran üzerinden Orta Doğu merkezli bir ‘üçüncü dünya savaşı’nın hazırlıkları yapılıyor. Bu yüzden de büyük çaptaki silah alımlarını, sadece silah tüccarı şirketlerinin ticari faaliyetleri olarak değil, olası bir büyük paylaşım savaşına da hazırlık olarak görmekte yarar var.

Dip notlar:

(1) https://breakingdefense.com/2026/01/israel-saudi-weapon-sale-us-apache-jltv-fms-patriot (30 Ocak 2026).

.

Bu yazıya emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Almanya’da bira satışları 33 yılın en düşüğüne geriledi
Sonraki haber
Böcek’in sevgilisi Yadoğlu’nun çalışanı çıktı!

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

spot_img
spot_img
spot_img

En Son Haberler

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Hırsız var! Başkanı çalıyorlar: Emperyalizm sınırları belirsiz bir hırsızlık alanıdır (1)

KÖŞE YAZILARI
Emperyalizm sınırları belirsiz bir hırsızlık alanıdır (1) İngilizler Avrupa’da ki...

Birinci Dünya Savaşı’ndan Bugüne: Cihat Söyleminin Gerçek Gücü

KÖŞE YAZILARI
İran’ın bugünkü görünümü bana Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı...

Böcek’in sevgilisi Yadoğlu’nun çalışanı çıktı!

Yusuf Yavuz
YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE - Tutuklu bulunan Antalya...

Almanya’da bira satışları 33 yılın en düşüğüne geriledi

DÜNYA
Almanya'da bira satışları geçen yıl yüzde 6 ile rekor...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.