Avustralya’da ‘yılın kuşu’ ve kuş sayımı

İSMAIL KAYHAN / AVUSTRALYA – Avustralya Ekim ayı içinde önce ‘Yılın Kuşu’nu seçti. Şimdi de kuş sayımı yapılıyor.

The Guardian Gazetesi’nin sadece internette yayınlanan Avustralya versiyonu, BirdLife Australia ile birlikte iki yılda bir halk oylaması yoluyla ‘Yılın Kuşu’nu seçti. Bu yılın kuşu, sadece Avustralya’da ve Güney Doğu Asya’da bulunan ve baykuşa benzeyen tawny frogmouth (Tavşan gagalı kurbağa kuşu” veya “tavşan gagalı baykuş) oldu. Seçimde 310 bin kişi oy kullandı. 12 bine yakın oy alan tawny frogmouth en çok oy alarak bu yılın kuşu seçildi.

Tawny frogmouth, instagram’da popüler kuş hesaplarında en çok beğenilen kuş olması nedeniyle ‘instagram yıldızı’ olarak da biliniyor.

Avustralya’nın kuşları arasında çok ilginç olanlar var. Örneğin bu bültenin ana foroğrafı da olan beyaz papağan, çöp bidonlarının kapağını açmayı öğrenebilen ve bu yeteneği diğer hemcinslerine öğretebilen bir kuş. Üstelik hangi bidonda hangi tür çöp olduğunu da biliyor. Her yerde bulabileceği için, bahçe atıkları olan bidona dokunmuyor. Kapağını açtığı çöp bidonları plastik atık veya genel ev atığı bidonu.

Avustralya’da insana saldıran, yangın çıkaran kuş türleri de var.

Hava ve yağış koşulları uygun olunca, Avustralya’nın ortasındaki çölde muhabbet kuşu (budgies) patlaması yaşanır. Kuş rehberi Mark Carter’e göre muhabbet kuşları için çiftleşme mevsiminde çiftleşme, normalde ikinci plandadır. Kuşlar kendilerini kışa hazırlamaya, bol bol yiyerek şişmanlamaya öncelik verir. Ama son üç yıldır şartlar öyle uygun, yiyecek öyle bol oldu ki, kuşlar fırsatı kaçırmayarak çiftleşmeyi birinci sıraya aldı. Bu nedenle kuş nüfusunda patlama yaşandı. Göletlere binlercesi, onbinlercesi bir anda inip su içiyor.

Muhabbet kuşları

Bu nedenle çöl, kuş meraklılarının favorisi. Central Australia Turizm Bürosu Müdürü, kuşların havadaki dansını ‘doğal drone şovu’ olarak niteliyor. Tur operatörleri kuşseverlerin rezervasyonunu karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Avustralya muhabbet kuşları dünyada da en popüler kafes hayvanlarından biri.

Ulusal kuş sayımı

BirdLife Australia, 20 – 26 Ekim tarihleri arasında Avustralya çapında kuş sayımı yapacağını ilan etti. Daha önce 11 kez yapılan sayımda isteyen herkes yer alabiliyor. Sayım görevlilerinin kuş uzmanı olması gerekmiyor. Geçen yıl yapılan sayımda 57 bin kişi yer aldı ve 4.1 milyon kuşu kaydetti.

Sayım sadece Avustralya’da yaşayan kuş türlerinin tesbitini sağlamıyor. Ayrıca kentsel gelişim ve iklim değişikliğinin kanatlı dostlarımız üzerindeki etkisi; kuşların uzun vadede nüfus değişimlerini de belirlemeye yarıyor.

Nüfus sayımına katılmak için internette kaydolup Aussie Bird Count uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra bahçeniz, yakındaki park veya balkonunuz gibi dilediğiniz bir yeri seçip, 20 dakika boyunca çevrenizdeki kuşları uygulamaya kaydediyorsunuz. Uygulama, kuşların cinsini tesbit etmenizde size yardımcı da oluyor.

Wagga Belediye Başkan Yardımcısı Georgie Davies ve Belediye Eğitim Görevlisi Christina Reid, sayımda uygulamayı nasıl kullanacaklarını öğreniyor. Fot: Jarrdy Rowley

Bu güne kadar yapılan sayımlarda kentsel alanlarda yaşayan küçük bahçe kuşlarının sayısının azaldığı tesbit edildi.

Belirlemelere göre Avustralya’da yaşayan her altı kuş türünden biri, neslinin tükenmesi tehdidi altında.

