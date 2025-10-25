Sahip olduğum ahlak değerlerinin, efendi yoksa köle ahlak değerlerinden hangisine ait olduğunu hep merak etmişimdir. Bunların dışında üçüncü bir yol geliştirip yeni bir ahlak anlayışı oluşturmak olası mı? Eğer farklı bir ahlak anlayışı yaratırsam, ben de istemeden efendi olur ve bunun doğal sonucu kölelerim olur mu? Yoksa, ahlak değerleri; efendilerin köleleri kandırmak için uydurduğu masallar mı?

Benim diğer kölelerden farkım, bileklerindeki zincirleri görmem. Ama, gördüğüm zincirler beni farklı yapmıyor. Sonuçta ben de onlar gibi korsan gemisinde kürek çeken bir köleyim. Daha da acısı; diğer kölelerin benden daha mutlu olması.

Bir insan yalnızlığı seçmişse herkes gibi düşünmüyordur.

Herkes gibi düşündüğünde yalnız kalmanın ne anlamı ne de gereği kalır.

Yalnızken kendinden, kalabalıkta diğerlerinden kaçarsın.

Kendinden kaçamayan aykırının yaşam alanı, ömür boyu özgürce volta attığı mahpushane avlusudur.

Karamsarlık çözüm arayışının ilk adımıdır.

Solculuğum cesur yalnızlığım benim.

Tüm yaşamım kaybetmenin toplamı olduğundan, kaybetmenin felsefesini yaparak, kendimi, kandırmanın kollarına atıyorum.

Yattığım yerden- tavanın kıvrımlarında- her gece farklı resimler görüp, sonsuz sayıda denklemin çözümü olmayan girdilerini bir araya getirmeye çalıştım durumlarda-yaptığım, birçok şeyin yanında -yalnızlığın soylu felsefesini matematiksel bir temele oturtma çabasıdır. Bu çabanın sonucunda yanıt; çoğu kez aramanın sonunda değil, aramanın içinde saklı….Yanıtını arayıp da bulamadığın kıvrımların, uykusuz geçen gecelerinin sabahında yorgun ama kendinle barışık uyanırsın.

Geceleri kendinle konuşman, sürekli ona yanıt vermek için seni zorlayan tavan kıvrımlarına karşı teslim olmamak için başvurduğun kibar, insanı ve masum bir savunma mekanizmasıdır.

Tavan kıvrımlarını hafife almayın. Onlar, kişiliğimizin oluşumunda ebeveynlerimiz kadar önemli yer tutar.

Duvarların dili olmadığını sakın aykırıların yanında söylemeyin. Aykırılar; duvar dilini çok iyi düzeyde okuyup, yazabilir ve hatta konuşabilirler.

Ögrenme arzusunun büyüklüğü ölçüsünde aradıkların ve bilmediklerin artacak.-İşin bu aşamasında, üzgünüm ama uyarmak zorundayım– sonucunda; hiçbir zaman ulaşamayacağın hedeflerin gönüllü kölesi olacaksın.

Kadın, ondan kaçtıkça mutluluğu yakaladığın muhteşem yaratıktır.

N.Kazım Öztürk

Bu yazıya emoji ile tepki ver