"Bach, Diyarbakır'a ağır gelir" yargısı çöpe gitti. Diyarbakır'daki Bach konserinde bin kişilik salon dopdolu ve oldukça coşkulu geçmiş. Cumhuriyet gazetesinde Zeynep Oral olağanüstü güzel bir yazıyla izlediği konseri anlatmış.

Zeynep Oral gibi birikimine üslubunu katıp okurunu yormadan anlatabilen yetkin bir yazarı imrenmemek elde değil. Anlatılan konseri izleyemedim ama konserin ne anlama geldiğini kendi efkarımca sorgulamak istiyorum.

Okyanus ortasında volkan patlasa bulutları Anadolu’ya da uğrar. Uçuş rotanızı, notanızı değiştirir. Çok değil, on beş yıl önce İzlanda’daki volkan vakasında hava ulaşımı küresel ölçekte felce uğramıştı. Göğe bakıp yıldızları sayarken yöre küre birdir.

Sandık dolusu akçe gerektiren, geniş kadrolu senfonik çalışmaların geçmişte sarayların, günümüzde devlet ya da dev oluşumların desteği olmadan yürümesi imkansızdır!

Tüm garibanlıklarına rağmen, yine de ve ille de var olabilen senfonik çalışmalar da var. Açık Gazete’deki bu köşede birer birer değinerek anlamaya, kavramaya çalışmıştım.

Aklımıza ilk gelenleri hatırlayacak olursak;

—- Dünyanın en fakir ülkesi Venezuella’da, bir otoparkta birkaç gariban çocukla başlayıp iki milyondan fazla çocuğu müzikle buluşturan El Sistema (1975),

—- El Sistema esintisiyle İzmir’in gecekondu mahallelerindeki çocukları kucaklayan Barış Çocuk Orkestrası (2015),

—- Filistinli ve İsrailli müzisyenlerin kardeşliğiyle Doğu Batı Divanı Orkestrası (1999),

—- Siyahların ve Asyalı müzisyenlerin dayanışmasıyla Chineke Orchestra (2015),

—- Yoksul Paraguaylıların, çöpe atılan tenekelerden yaptıkları çalgılarla Metallica ve Megadeth turnelerine katılmış The Recycled Orchestra (2012),

—- Leningrad Kuşatması’nda Nazilere direnişte, Şostakoviç’in yazdığı senfonik eser provaları esnasında bazı müzisyenlerinin açlıktan öldüğü (1942), Leningrad Radyo Orkestrası,

—- Deniz Gezmiş’in idam sehpasında dinlemek istediği, görme engelli Rodrigo’nun bestelediği Gitar Konçertosu’nu İspanya iç savaşı esnasında tamamlayıp, kağıda dökümünün İstanbullu eşi tarafından yapılması, çiftin yoksulluktan piyanolarını satmak zorunda kalmaları,

—- İngiltere’de kömür madeninde kimisi işsiz bırakılmış emekçilerin kurup Londra – Royal Albert Hall’de düzenlenen şampiyonada 100 üzerinden 99 alarak birinci olan (1992) Grimethorpe Kömürcü Orkestrası paranın değil, yaranın zaferleridir.

—- İki yıl önce yayınlanan Kırım albümünde, Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde birinci olabilen tek Türkçe şarkının (2016) solisti Jamala (Cemaleddinova) önderliğiyle, harp harabesi Ukrayna’da Kırım türkülerinin senfonikleşebilmesi garip bir kazançtır.

Değinemediklerimize de değinelim:

—- Musa Göçmen şefliğindeki SenfoRock senfoni orkestrasının 22 Haziran 2019 tarihinde, Eskişehir açık hava konserine 20,000 müzikseveri bir araya getirmesi hatırı sayılır gelişmelerdendir. Konserde Cem Karaca, Barış Manço, 3 Hürel ve Fikret Kızılok’la birlikte Deep Purple, Metallica ve Iron Maiden parçaları da izleyiciyle buluşmuş.

—- Asıl kıvanç kaynaklarından biri geçen hafta (14 Kasım 2025) gerçekleşen Pentagram’ın Night Flight Symphony Orchestra ve Korosu’yla Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda verdikleri konserdi.

Çeyrek asırdan çok daha fazla varlığını sürdürebilen birkaç rock topluluğumuzdan biridir Pentagram. İrade ve dirayetle, ağır ve sert buzulları (heavy metal) bir destroyer gibi kıra kıra ilerlediler. Artık ardılları açılan yolda şişme botlarla da yol alabilir.

1987’de Tarkan Gözübüyük henüz 16 yaşındayken, Pentagram adlı bir grupta bas gitar çalmak üzere provalara başlayacağını söylediğinde ‘tutmaz bu iş’ diye yarım saat gülmüştüm. Tutturdular. Hem de kendi besteleri ve ölümsüz türkülerimizle tutturdular.

Son konserleri senfoni orkestrasıyla birlikte geçmiş. Aslında senfoniyle senfonikleşmediler. Senfoni ahenk demek. Pentagram’ın yabancısı olduğu mecra değil. Bestelerinin doğuşu da, çalgılarına yansıyışı da senfonik ihtişamı, orkestral katmalılığı barındıran muhteviyattaydı. Gayrısı sazların vazife taksimatına kalmış.

MALATYA MALATYA, BULUNMAZ EŞİN

—- İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz’ün uluslararası ödüllere layık görülmesi ümidlerimizi yükseltiyor (Ekim 2025).

İngiltere’de düzenlenen Beethoven International Music Competition’da ‘En İyi Beste’ ve ‘En İyi Besteci’ hanemize yazıldı. Bestenin deprem acılarını anlatıyor olması da toprağa sahiplenme adına bir başka onur kaynağı.

Aslan hemşerim benim. Kurban olduğum Malatyam kalenderliğin yeter. Ben yazmayayım da kim yazsın?

—- Konu İngiltere’ye gelmişken, böyle yazılarda bizim evde yaşayan bir çocuğa hep üvey evlat muamelesi yaptığım için kendimi suçlu hissederim. Yazmamıştım yazayım.

Geçen ay Ezo, OpusHER Empowering Emerging Female Composers (2025-2026) yarışmasında birincilik elde etti. Ben de bizim bebe palavra atıyor zannettim ama ilgili kurumun internet sitesinde duyurmuşlar. Beste Londra, Dublin, Manchester, Glasgow ve Cardiff’te icra edilecekmiş.

Ezo 17 yaşındayken 60 kişilik Apollo Philharmonic Orchestra’sını kurmuş, Beethoven’ın 250. doğum yıldönümü onuruna kitaplaştırılan International Composition Project’te de bestesiyle yer almıştı. Kız Kulesi’nden Balkanlara uzanan bir başka öyküsel bestesi Avrupa’nın en büyük sanat merkezi Barbican Art Centre’da dünya prömiyeri olarak sunulmuştu. O konseri Asu Maralman Ablamla birlikte izlemiştik.

KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİME SIĞMAZ TAŞARIM

Geçen hafta Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Shabana (Şebnem) Mahmut, parlemento konuşmasında milliyetçiliğin hortladığını açıkladı. Kendisine meclis binasında bile “Fucking Paki, Go Back Home” (çirkef Asyalı, yurduna dön) dendiğini beyan etti. İnşallah Asyalı kardeşimiz Shabana Mahmut, Batı aleminin sığınmacı karşıtı şeytanlıklarına maşa etmez kendisini!!!

Atlantik’ten Pasifik’e iki milyar nüfuslu İslam alemi, komşularımızın soykırım ve işgaline müsadesi, müşahadesi ve hatta takviyesiyle kifayetsiz ve aciz kalmıştır.

Gazze, Suriye, Irak, Libya, Afganistan düşürülüp yüreğimiz kan ağlarken Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, KKTC, Pakistan, Tunus, Cezayir, Malezya, Libya, Moritanya, Komorlar, Singapur bayraklarındaki ay yıldızların esamesi okunmaz.

Garp cephesinde Fas’tan Hindistan’a Batı’nın itelediği, kakaladığı diyarların ilmi-fikri-edebi mevcudiyetinin ilamı zor zanaattır. Bu sebeble futbol takımı tutar gibi iç meseleler teferruattır. Taarruz kıtasal olunca menşei de teferruattır. Mevzu bahis vatansa, vatan da teferruattır. Kara bulutlar hudut tanımaz.

Ay’a, hilale bakarak Dünya kavranamaz. Ay’dan, semadan Dünya’ya bakarak kutupları, hudutları, ummanı, umudu çizeriz, çözeriz.

Günahkar kalem değildir. Musibet yazdırır. Feryadımız yad ellere değil, ocağımıza, bucağımızadır.

NERDE KALMIŞTIK?

Yuvamıza bakalım. Diyarbakır’daki Bach Diyarbakır’da konseri öncesi ‘Diyarbakır’a Bach ağır gelebilir’ söylentilerinin yayılması hepimizi incitti elbette. Bach’ı aşmak için tanışmak gerekir.

Johann Sebastian Bach 1685’te doğup, 1750’de vefat etmiş. Annesi ev hanımıydı. Ne yalan söyleyeyim hiç görmedim. Babası müzisyendi. Kuliste filan karşılaşmış olabiliriz.

Müzisyen babasından daha fazla tanınan Bach, ‘Müziğin Babası’ olarak anılır. Hayranlıklarını ‘Tanrıların Babası’ olarak mahlasa dönüştürenler (Beethoven gibi) efsanevi besteciler de var. Armoninin/ses ahenginin temel kurucularındandır. Çağımızdaki pop, rock, caz ve senfonik müzikteki armonik kuralların neredeyse tamamı, Bach döneminde sistemleşmiştir.

‘Bach’tan sonra kim ne çalarsa Bach çalar’ dersek mübalağa sayılmaz. Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Brahms, Wagner, Stravinski, Şostakoviç, Beatles, Queen, Yes, Genesis akla gelen gelmeyen mücevherler zincire dahildir.

Konseri düzenleyen Hakan Erdoğan konserin açılış konuşmasında ‘Demek Diyarbakır’da da Bach olurmuş… Diyarbakır’a Bach ağır gelebilir diyenler oldu. Ama ben Diyarbakır’a hiçbir şey ağır gelmez diye inat ettim.’ demiş. Doğru demiş.

Vietnam Savaşı’nın vehametini anlatan efsane ‘Hair’ müzikalinin finalinde dinlediğimiz “Let The Sun Shine In” gibi. Aç pencereyi ceryan yapsın!

Adanalı opera sanatçısı ve besteci Muhlis Sabahattin Ezgi (1889-1947) “pencerenin perdesini / aç bana göster yüzünü / görmek için ben yüzünü / dağları aştım da geldim” der.

Dağ faslı mazide kaldı. Şimdi bağ, bağlaşma, çağ, çağdaşlaşma çağındayız. Savaşa karşı barışa, karanlığa karşı aydınlığa, ölüme karşı yaşama sahip çıkma aşamasındayız. Diyarbakırlılar semasına, istikbaline sahip çıkıyor.

Bu bağlamda bağlaşıyor ve yazıyoruz ki konseri izleyenler arasında birçoğu bağlama, keman, gitar, piyano çalan gençler de varmış. İlk kez klasik müzik konseri dinlemişler. Öğrenci biletleri de sadece 100 liraymış. Bilmem bu paraya ana caddelerde tost verirler mi?

Konserde maddi zarar olsa da sanatsal yarar zirvededir. ‘Salon boş kalacak’ fıs kosu da boşa çıkmış. Bir başka eşik açılmış ve aşılmış oldu. Artık devamı artarak gelir diyelim.

Konserde çellocu Nikolay Şugayev şefliğinde Moskova Pelle d’Oca Oda Orkestrası, 24 yaşındaki kemancı Arseniya Sibilyova solistliğinde Vivaldi’nin ‘Mevsimler’inden Yaz ve Kış bölümlerini yorumlamış.

Kış’ın finalinde yer alıp musikişinasların Beşliler Döngüsü dediği armonik yapı, binlerce esere ilham verir.

— Her Sonbahar Gelişinde (Yıldırım Gürses), — Deli Gibi Sevecek (Necdet Tokatlıoğlu), — Seninle Kaşım Dertte (Selami Şahin), — Çilektaşı (Gülden Karaböcek, Metin Türkcan ; ) ) Sevgi Anlaşmak Değildir (Özdemir Erdoğan), — Autumn Leaves (Joseph Kosma), — Fly Me to the Moon (Bart Howard), I Will Survive & Bambaşka Biri — (Gloria Gaynor & Ajda Pekkan) — Europa (Carlos Santana) – Still Got The Blues (Gary Moore) — Passacaglia HWV 432 (Handel) — Adagio in G Minor (Albinoni) — Le Professionnel (Ennio Morricone).

Demek istiyorum ki Vivaldi’nin Kış’ı Diyarbakır’da eserken bütün bu eserlerin bestecileri ve serdeki güfteler de bir anlamda o anda o kente hissedilir.

Bach’ı, Vivaldi’yi Diyarbakır’a taşıyan Hakan Erdoğan’dan bahsetmemek olmaz.

1985’ten bu yana “Bach İstanbul’da”, “Bachçede Yaz Festivali” serisini sürdürüyor. 20.000 izleyiciyle Ankara Hipodromu’nda Beethoven’ın 9. Senfonisi konseri (1992) ardından 40.000 kişilik “Carmina Burana” konseri de (1993) klasik müziğin genişleme rekorları olarak Hakan Erdoğan imzalıdır.

Konserin finalinde Hakan Erdoğan’ın kızı viyolacı Nazlı Erdoğan, “Keçe Kurdan” (Kürt Kızı) türküsünü söylemiş. Nazlı bizim de kızımızdır. Ezo’nun konservatuara girişinde bilgisi ve ablalığıyla çok emeği geçmişti. Sağolsun, varolsun.

Nazlı müthiş caz söyler. Aklınız durur. Kısa zamanda inanılmaz bir telafuzla Kürtçe şarkı söyleyeceği tanıdık tanımadık hiçbirimizin aklına gelmezdi.

Hakan Erdoğan konserin sonunda ‘Bu konseri mümkün kılan tüm Türklere ve Kürtlere teşekkür ederek, konserin Sırrı Süreyya Önder’e adandığını’ söylemiş.

Demeden edemedim.

Yerelde yerlilere de önemli mesuliyetler düşer. Dünyamız dünya kadar ‘erken’ hurdaya çıkarılan cankurtaranlarla doludur. Can kurtarmak için cankurtaranı kurtarmak gerek. Kadir kıymet derin değil, yerin mevzusudur.

Herşeyi cevdetten beklememeli. Nihayetinde o da bir mahlukat, aparattır. Aklı ermeyebilir, küstahlaşabilir. Medet ummamalı. İşimize bakmalı.

Topluluk demek toplum demektir. İmeceye gönül vermektir. Üleşebilmek, bölüşebilmektir. Teklikten vaz geçip birleşebilmektir. Harften heceye, kelimeden cümleye erişmektir. Nefis terbiyesidir. Tasavvuftur, tamamlanmaktır. Düşkünlüğünü zincirle dövüp özdeşleşmek, arınmak, ilahileşmektir. Müşterekliğe şükretmektir.

Benciller ve liberaller orkestradan, seyirciden, birlikten, ahenk ve ahaliden nefret ederler. Nefis terbiyesi zor gelir onlara. Saraylarla, uçaklarla doyuramazsınız.

‘Kainatın İmamı’ yapsanız, gençliklerinin göçtüğünü kütüğe kazır, çöküntüyü size ödetirler. Tabiat tahribatının intikamını, kinini sizden çıkarırlar.

Ey hakkaniyete iman edenler

şu viraneyi sandallarına liman eyleyenler

bu divanenin yazdıklarına şahitsiniz

kelamı burda kesmeyeyim de neyleyeyim…

Müzisyen de olan yazarımızın diğer çalışmalarına https://sedatsarici.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

