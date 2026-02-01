Davos’tan “kötü günler geliyor” mesajı

Meğerse suç oranı en yüksek yerlerde yaşıyormuşuz… Islington, “Birleşik Krallık’ın ikinci en güvensiz bölgesi” olarak tanımlanıyor. Listenin ilk üç sırası Camden, Islington ve Nottingham. Bu ilk iki bizim toplumun yoğunlaştığı bölgeler. N1, N4–N8, N16 ve N19 bölgelerinde en sık görülen suçlar hırsızlık ve gasp. Get Licensed’ın yayınladığı City Safety Index verilerine göre bu suçların oranı ulusal ortalamanın üç katı. Bölgede suç oranı son bir yılda yüzde 8’den fazla artarken, yeniden suç işleme oranları da yüksek seyrediyor.

Listenin zirvesinde ise Londra’nın Camden bölgesi yer alıyor. Yerel halk ve turistler arasında popüler olmasına rağmen Camden, taciz, isyan ve şiddet olaylarıyla anılıyor. N1, N6, N7, N19 ile NW1’den NW8’e kadar olan posta kodlarını kapsayan Camden, rapora göre Birleşik Krallık’ın en tehlikeli bölgesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca bölgede suç işleyenlerin yeniden suç işleme olasılığının da yüksek olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, mevcut polislik modelinin “başka bir yüzyıla ait” olduğunu belirterek, modern suçlarla mücadele kapasitesini artırmak için bu reformun şart olduğunu söyledi. Bakan İngiltere ve Galler’de ulusal çapta ciddi suçlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yeni bir Ulusal Polis Servisi (National Police Service – NPS) kurma planını açıkladı. Bu yeni yapı basında “Britanya’nın FBI’ı” olarak tanımlandı. Hadi hayırlısı…

Pakistan kökenli, Birmingham’da doğumlu ve Suudi Arabistan’ın Taif kentinde yaşamışlığı olan Shabana Mahmood bu aralar Muhafazakar iktidarlar tarafından bile hayata geçirilemeyen göçmen karşıtı tasarıyı yasalaştırmaya uğraşıyor. Tasarıyı iyi incelediğinizde göçmenlerin potansiyel suçlu görüldüğü ve öyle de muamele görülmesinin planladığını göreceksiniz. Daha önce de altını çizdiğim gibi tasarıya sevinenler de var tabii. Reform UK’in tescilli faşisti Tommy Robinson memnuniyetini dile getirirken, Reform UK’in lideri Nigel Farage Mahmood’u partisine katılmaya davet etti. Ahhh Shabana Mahmood! Bu ihalenin sana yıkılması çok hüzünlü be ablacım…

Bakanın yaptıklarına bakarak yapacaklarını düşündüğünüzde kaygı duymamak elde değil. Ayrıca bir bakanın ülkedeki suç haritasına bakıp ilk olarak polisiye önlemleri artırmayı aklına getirmesi üzücü değil mi? Oysa yoksulluk ve işsizlik ile suç oranları arasında çok güçlü bir ilişki var. Ben bakan olsam sosyologlara kulak verir, suç oranını düşürmek için polis jobu yerine bu bölgelerin kalkınması ve eğitim seviyesinin artırılmasını isterdim. Polis gücüne yapılan yatırım lağıma giden harcama olacak ama o bölgedenin kalkınması ülke ekonomisi için geri dönüşüm ve sinerji yaratacak değil mi?

Bu muhabbeti Davos ile bağlamak istiyorum dostlar. Geçen haftaki ABD Başkanı Trump’lı Davos 2026 Dünya Ekonomik Forumu’na 130’dan fazla ülkeden katılım oldu. Kapitalist paylaşım ve yön bulma toplantısı da denilebilecek Davos haftasında yayınlanan Londra merkezli Oxfam raporuna göre; dünyadaki en zengin 12 dolar milyarderi, insanlığın en yoksul yarısını oluşturan yaklaşık 4 milyar kişiden daha fazla servete sahipmiş. İşin ilginç yanı biz salgın ve bölge savaşları nedeniyle yoksullaşırken bu milyarderlerin serveti önceki beş yıla kıyasla üç kat daha hızlı büyütmüş. Maşallah efem maşallah! En dramatik yan ise sosyal adalet terazisinin bozulduğu bu dönemde düşük vergilendirme uygulaması, medya yönetimi ve devlet oligarşisinde zenginlerin gücü daha da artmış… Tevfik Fikret’i yâd edelim: Yiyin efendiler yiyin, bu han-i istiha sizin, Doyunca, tiksirinca, çatlayincaya kadar yiyin!

Öte yandan Financial Times başyazarı Martin Wolf da, Davos’u yorumlarken kapitalizminin yeni bir kırılma sürecine girdiğini belirtip, müttefiklerin ABD’ye olan güveninin zayıfladığını yazdı. Yazarın yorumundan önümüzdeki 50 yıl içinde ABD ve AB’nin (Ya da bazı Avrupa ülkelerinin) Çin gibi farklı ve karşı güç odakları içinde olacağı çıkarılabilir.

Britanya Merkez Bankası eski başkanı Kanada Başbakanı Mark Carney de Davos’da benzer bir öngörüde bulundu. Mark Carney’e göre artık kimse Trump’lı ABD’ye güvenmiyor. Başkan Trump’ın Gazze, İran Venezuela ve Grönland söylemleri, AB’yi suçlaması ve İsrail’e koşulsuz desteği Avrupa için ABD pusulasının bozulduğunun kanıtı.

Dostlar bana göre de Davos’ta özetin özeti şöyle: “Yeni paylaşım savaşı sancılı olacak, filler tepişirken karıncalar her zamankinden fena ezilecek!” Zaten öncesinde de aklın ve mantığın tatile çıktığı, delilerin yönettiği, akıllıların kuyudaki taşı çıkaramadığı bir ara dönem yaşadığımızı hissediyoruz. Umarım bu arada nükleer bir felaket yaşamayız. Olup bitenler gezegenimizde daha çok savaş ve yoksulluğu işaret ediyor. Shabana Mahmood da durumu Britanya FBI’ı ile kurtarmaya çalışıyor. Valla ürkütücü…

