SEDAT YILDIRIM SARICI* – Dün gazeteci bir arkadaşım telefonla aradı.

“Dünya beşten zübüktür” diyorlar, ne düşünüyorsun? diye sordu.

– Söylenecek laf mı şimdi bu? dedim. ‘Beş’ derken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki beş daimi ülkeyi kastediyorsun. Gayrısına ayıp ediyorsun.

Abi yanlış anladın. “Dünya beşten züğürttür” demiştim, dedi.

Yahu bu beş ülkenin (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa) toplam mali gücü dünyanın %40’ı kadar. Gayrısına %60 kalıyor. Adaletli olsalar neler olmaz?

– Ya Karagöz/Hacıvat gibi benimle dalga geçiyorsun ya da cevaplamaktan kaçınıyorsun. Ben öyle bir şey demedim. “Dünya beşten düşüktür” diyorlar, diyorum.

Kardeşim tansiyonumu düşüyorsun. Bir yıl önce Amerika’nın Specially Designated Global Terrorist (Hususi Güdümlü Cihan Tetikçisi) tanımıyla, 10 milyon dolar ödülle arananlar listesindeki Ahmed el-Şara’yı Suriye’nin Cumhurbaşkanı yaptılar. Bir gecede “Makbul Adam” oldu. Kirlenmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve cümle alem şimdi selam duruyor. Revaçta düşkünlük var. Ama yine de ‘düşük’ demeyelim.

Hocam, sen de ciddi bir işitme kaybı var. “Dünya beşten düdüktür” diyorum. Sen bana bambaşka cevaplar veriyorsun.

Arkadaşım, hastane raporuyla kulaktaki hasar sabit ama sen orada yalnız mısın? Telefona gülüşmeler yansıyor da… Karıştırıyor olmayasın? Madem ‘düdük’ dedin, yazayım.

– Bu beş ülke tüm müzik aletlerinin yaklaşık %50’sini üretiyor. Saygın senfoni orkestralarının, popüler yıldızların, küresel ölçekte gişe başarısı elde eden filmlerin, yayımlanan kitapların yaklaşık %70’i bu beşlere ait.

Abi, kafayı yiycem, ne olur şaka yapıyorum de. Ben düdük filan demedim.

‘Yiycem’ denmez. ‘Yiyeceğim’ olmalıydı. Düdük demediysen dümbük demiş olmalısın. Telefona gülüşmeler geliyor, demiştim. Orada başka birileri mi var? Yok abi yok. Ben şu anda radyodan arıyorum. Yan odada toplantı var. Ses oradan sızıyor. Radyo da nereden çıktı. Londra’nın Nesi Radyosu abi. O’lum ‘Londra’nın Nesi’ diye ad mı olur? değiştirin gitsin. Abi ‘Londra’nın Fesi’ demiştim. İslam diyarında mıyız abim? ‘Londra’nın Fesi’ de olmaz. Çıldıracağım abi. Yedi yıldır hizmet veriyoruz. Sizi de konuk etmiştik. Kapıdaki tabelada ve her odada “Londra’nın Sesi” yazıyor. Hiç mi gözünüze çarpmadı? Konuyu dağıtma kardeşim. Hafıza kaybımız aşikar oluyor. Abi vallahi böyle olmuyor. Ben şimdi telefonla yazıp gönderiyorum. “Dünya beşten büyüktür” diyorlar. Bir diyeceğin var mı?



Var. Ama işkembe-i kübradan atıyor dedirtmemek için küçük de olsa bir araştırma yayayım. İzin verirsen, verilere istinaden cevap vereyim. Beşlerin temel tezlerini bilelim ki savunmamız güçlü olabilsin.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK MÜDÜR?

Bahis edilen beş ülke dünya nüfusunun yaklaşık %25’ini oluşturur ve adaletli söz hakkı açısından güçlünün güçsüze tahakkümü intibası doğar.

Ancak ve zaten, maskeli beşlerin silah stoku dünyanın %80’i kadardır. Uzay araştırmaları harcamalarındaki payı da %80 civarındadır. Nükleer silah cephaneliğinin %90’lara yakınını da zulada tutarlar.

Maskelidirler, çünkü sanatsal çalışmalarla nezaket, asalet ve adaletin takipçisi hatta güvencesi/bekçisi izlenimi yaratırlar. Sanat camiasının %85’i bu beşlerde ikamet eder. Küresel ölçekteki mizah dergilerinin %70’i bu beş ülkede basılır.

Sporsal başarılarda da azımsanmayacak konumdalar. Olimpiyat madalyalarının yaklaşık %50’sini kapıp, müzelerine eklemişlerdir.

BEŞLERİN TEMEL GEREKÇELERİ

Kurucu meşruiyet ve tarihi rol üzerine; Birleşmiş Milletleri kuran beş ülke, İkinci Dünya Savaşı’nı bitiren ülkeler olduklarını ve BM sisteminin bu tarihi mücadele üzerine kurulduğunu, savaş sonrası düzenin teminatı olarak kendilerine özel sorumluluk verildiğini beyan ederler.

Can kayıplarına dair; SSCB (şimdiki Rusya) savaşta yaklaşık 27 milyon, Çin 20 milyon insanını kaybetmiştir.

Fedakârlıkla ilgili; Almanya ve Japonya’ya karşı savaşta ABD büyük askeri ve ekonomik yatırım yapmış, İngiltere ve Fransa işgale karşı ciddi direniş göstermiştir!

“Dünya beşten büyüktür” deyip Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin söz hakkını ellerinden almayı talep ettiğinizde yukarıdaki “kurucu meşruiyet / tarihi rol”, “can kayıpları” ve “direniş” masaya getirilir. Getiriyorlar da!

“HELALLEŞELİM”

Diğer dört ülkeyi şimdilik bir kenara bırakalım. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin “Dünya beşten büyüktür” söylemine baştan beri karşı. Dış politikada da oldukça kararlı.

Putin dese ki ‘Tamam, biz bu beşlerin işine son verelim. Gelin önce helalleşelim. Helalleşmeden önce ödeşelim. Diyeti, kısası görelim. Farzı misal; Nazi katliamalarını durduran gencecik can kayıplarımızın yerine sizden bazı genç canları ödünç alalım. Mesaimize katalım. Emekliye ayrıldıklarında yuvalarına, yavuklularına bandoyla uğurlayalım.”

Ne cevap verilebilir? Bir bardak su iç biraderim!!! Ya da geçmişe mazi derler!!! denebilir mi?

Recep Tayyip Erdoğan 20 Eylül 2016’da BM kürsüsünden teklifte bulunuyor: BM üyelerinin eşit söz hakkına sahip olması gerektiğini, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye yerine 20 üyeden oluşmasını ve bu 20 üyenin her iki yılda bir değişerek bütün ülkelere sırayla yer verilmesi gerektiğini öneriyor (YouTube – HABERTURK – Dünya beşten büyüktür – 22. dakika).

Putin, Erdoğan’ın bu söylemine katılmadığını açıkça bildirip, daimi üyelerinin veto hakkının kaldırılması gibi radikal değişikliklerin, sistemi işlevsiz bir “tartışma kulübü” haline getirebileceğini söylüyor. Erdoğan’ın bu söylemi kullanmasının arkasında “Türkiye’nin de kalıcı üye olabilme arzusu” gibi motivasyonlar olabileceğini ima ediyor.

TARİHİ SÜREÇ

BM Güvenlik Konseyi’nin yapısına itirazlar Erdoğan’dan ibaret değil. İşin çok daha evveli var.

1960’larda, Bağlantısızlar Hareketi (yeni bağımsız olmuş Afrika ve Asya ülkeleri) 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan BM yapısının adaletsiz olduğu, gelişmekte olan ülkelerin yeterince temsil edilmediği eleştirisinde bulunuyor.

1992’de, BM Genel Sekreteri (Mısırlı) Boutros Boutros-Ghali, Soğuk Savaş sonrası dönemde genişletilmiş temsil ve meşruiyet çağrısı yapıyor.

2005’te G4 Ülkeleri (Almanya, Japonya, Hindistan, Brezilya) küresel ekonomik ve politik ağırlıkları doğrultusunda daimi üyelik talebinde bulunuyor.

2013’te Afrika Birliği Ezulwini Mutabakatı, Afrika için en az iki daimi üye ve veto hakkı talep ediyor.

2020’de Güney Afrika, Nijerya, Meksika gibi ülkeler Covid-19 pandemi sürecinde BM’nin etkisiz kalması, kriz yönetiminde başarısız olması nedeniyle reform talep ettiler.

2022’de ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın veto hakkıyla Ukrayna savaşında yaptırımları engellemesi üzerine reforma gidilmesi gerektiğini söyledi.

BM’deki en radikal çıkış ise Kaddafi’den gelmişti. Biliyorsunuz Kaddafi, 1974 Kıbrıs Çıkarması’nda da Türkiye’ye açık ve doğrudan destek veren tek liderdi.

2009 yılında Kaddafi, BM’deki 96 dakikalık konuşmasında adaletsiz yapıyı ve çifte standartları eleştirip, BM Tüzüğü’nü görüşmeleri yürüten başkana fırlatmıştı. “BM’nin kurallarına kimse uymuyor. Irak, Afganistan gibi savaşlarda etkisiz kalınıyor. Afrika, Latin Amerika, İslam dünyası temsil edilmiyor” deyip, Güvenlik Konseyi’ni “terör konseyi” olarak nitelendirmişti.

Ardan iki yıl geçti, NATO Libya’yı bombaladı. Türkiye NATO’nun deniz ablukasına destek olmak için savaş gemisi gönderdi. Kaddafi saklandığı yerde bulundu ve bombalandı. Milisler tarafından linç edildi.

Uluslararası medyaya ve insan hakları kuruluşlarına ulaşmış videolarla kanıtlı hakaret, yaralama ve cinsel şiddete uğradı. Birleşmiş Milletler 2012 Raporu’nda “olayın savaş suçu ve uluslararası hukuka aykırı infaz olduğu vurgulandı”. Libya’daki geçici yönetimin sorumluları cezalandırılmadığına dikkat çekilerek, suçun soruşturulmadığı eleştirildi. Kaddafi’nin şahsına değil, insanlık onuruna aykırı bir uygulama olarak kabul edildi.

İKİNCİ CİHAN HARBİ VE İSLAM ALEMİ

Türkiye ve Arap Yarımadası (bugünkü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Yemen, Umman, Bahreyn) İkinci Cihan Harbi’nde harbiden yara almadan çıkmıştı. İsmet Paşa’nın hatırına Türkiye’de de hiç can kaybı olmamıştı.

1939–1945 arası Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 17 milyon civarındaydı. Bugün 85 milyon. Nüfusumuz tam 5 katı artmış.

İkinci Dünya Harbi’nde Rusya 27, Çin 20, yani 47 milyon can kaybının 5 katı (bugünkü) 235 milyon can demek.

Ceremeyi çekip, bedel ödeyenlerle hesaplaşma zor zanaattır. Allah muhafaza ‘Dünya beleşten büyüktür’ diyenler de çıkabilir.

Helalleşme, ödeşme, muhasebe, hak, hukuk, adalet, kısas, diyet, tazmin, tanzim, yara, tedavi basit kavramlar değillerdir.

ABD, Rusya, Çin İngiltere, Fransa uyuyacak, uyutulacak ülkeler kategorisine girmez. Arşivleri sağlamdır.

Terörist dediklerini ertesi gün baş tacı edebilecek, arkasında durdukları ülkeleri beş dakikada satabilecek kadar emperyal kaypaklıkları da mevcuttur.

Bizde de sınır ötesi sinirsel gerdirmeler boldur. Hükümet ortağı Devlet Bahçeli film icabı Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerirken, ertesi gün devletinin başı torunlarımızı borçtan boğacak Amerika’yla nikah tazeleyebiliyor. 75 yıldır sarkaç gibi bir sağa bir sola savruluyoruz.

Trump’ın Erdoğan’a ait seçim hilelerini selamlaması orman kanunlarına methiyedir. Dünya yeniden Yontma Taş Devrine hicret ederken, memleketimizdeki Cilalı Maaş Devri okyanus ötesinden alkışlanıyor. Hayra delalet değil.

Birleşmiş Milletler’in yapısında bir değişiklik yapılacaksa önce binayı Amerika’nın dışına taşımalı. Kimse Amerikan himayesinden bahsetmiyor. O iğrenç renkteki mermerli hitap kürsüsü de cabası.

Dünya leşten büyüktür ama acizliği de ortadır. 1992-1995 Bosna katliamında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO, Çin, Rusya, Türkiye pısmış, Amerikan uçaklarının devreye girmesini beklemişlerdi.

Şimdi de aynı birlik ve devletler benzer bir sessizlikle İsrail’nin Filistinlilere uyguladığı soykırıma seyircidir. Amerika-İsrail güdümüne eşlikte benim diyen liderler sıraya girmeye başladılar.

Değersizlerin ve değersizliklerin değerli sanıldığı bir (ç)ağdayız. İnsan hakları, insan haltlarına evrilmiş konumda. Bu durumda eski kural (kanun, yasa, teamül) ve kuramlarla (prensip ve ilkelerle) konuşuyor, yazışıyor olmak ilkelliktir. Yeniden yenilenmeliyiz.

Sedat abi, kafam karıştı. Biraz da havadan sudan konuşalım. Dünyayı bir kenara bırakalım. Kendinden de bahseder misin?

Bahsedeyim. Biz 35 kardeşiz. 34 kardeşimi 27 Şubat 2020’de faili Rusya ve Suriye Silahlı Kuvvetleri olduğu söylenen İdlip’teki hava saldırısında kaybettik. Cenazeler, zeytinyağı tenekesinden saksılarla süslenen pencereli evlerimizde bayraklarla karşılandı. Beş yıl önce bir Rus uçağı düşürülmüştü. Kısas dendi. İdari erkan daha iyi bilir.

Aradan bir hafta geçmeden (5 Mart 2020), yani 34 kardeşimizin üzerine serpilen toprak kurumadan Erdoğan, Putin’in ayağına gitti. Ayakta bekletildi. Rus televizyonu sayaç eşliğinde bekletilme anlarını göze soktu. Üzüldük. Niyet, diyet!

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Mİ, BİRLEŞMİŞ DEVLETLER Mİ?

Birleşmiş Milletler’i Kirlenmiş Milletler’e dönüştürme düzenbazlıklarına karşı durmalıyız. Güvenlik Konseyi’ndeki adaletsizliklerin önüne geçmek için çabalamalıyız.

Zaten ‘Birleşmiş Milletler’ adı bile temsiliyette kapsayıcı değil. Birleşmiş Devletler olsa daha yerinde olur. Çünkü Çin hakimiyetindeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan ve nüfusu 20-30 milyon civarında olan Uygur milleti, 6 milyon nüfuslu Tibetliler gibi ‘Birleşmiş Milletler’de temsil edilemiyor.

Benzer şekilde canımız, ciğerimiz, eşimiz, dostumuz, komşumuz 40-50 milyon nüfuslu Kürt milleti de BM’de yok.

12-13 milyonluk Filistin devleti de yeni yeni tanınmaya başlıyor. Oysa BM’de nüfusu 1 milyonu bulmayan 35 ülke var (Vatikan, Malta, Monako, Fiji vb).

EŞİTLİK ADALETSİZLİKTİR

Erdoğan ve Kaddafi’nin eşit temsil ve eşit oy hakkı talebi milletlerin nüfusu göz önüne alındığında adaletsizliğe sebebiyet verebilir. Nüfusu sadece 800 olan Vatikan ya da 10 bin nüfuslu Tuvalu devletiyle 1,433,000,000 nüfuslu Hindistan ve 1,425,000,000 insanıyla Çin eşit oy hakkına sahip olursa eşitsizlik doğabilir.

Çin ve Hindistan neredeyse dünyanın yarısıdır. Temsil ve oy hakları benzer oranda hakkaniyetli olmalıdır.

Diğer yandan Erdoğan’ın “BM Güvenlik Konseyi adeta çıkar grubu gibi davranıyor” eleştirisi yerindedir. Güvenlik Konseyi’nde yer alan Çin ve SSCB, İkinci Dünya Savaşı’nda toplam 47 milyonun üzerinde can kaybı vermişlerdi. Tamam ama Fransa 567 bin, İngiltere 450 bin, ABD 418 bin can kaybıyla maskeli beşlerde baş rollerdeler.

Can kayıpları ölçü olacaksa Polonya 6 milyon insanını kaybetti. 6 milyon Yahudi de soy kırıma uğradı ve yüzlerce film, belgesel, roman, şiir, öyküyle konu edildi. Polonyalıların kayıplarına dair tek bir hikaye bilmiyoruz!

İkinci Dünya Savaşı esnasında SSCB ordusunda cephede can veren Türkmen, Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatarların toplamı, ABD + İngiltere + Fransa’nın kayıplarından fazladır. Gelgelelim bugün 7-8 milyonluk Tatar halkının, BM Genel Kurulu’nda temsili yoktur.

Tamam tamam. Son bir soru sorayım, telefonu kapayayım. Dünya birden küçük müdür ?

Sanırım ‘Dünya İsrail’den Küçüktür’ demek istiyorsun.

Evet. Öyle bir şey işte!

Savunmayla avunmayı karıştırmayalım, yeter derdim.

