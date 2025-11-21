Gelibolu 2.0: Avustralya yine geri çekildi

İSMAIL KAYHAN / AVUSTRALYA – Avustralya, gelecek yıl yapılacak COP31’e ev sahipliği için her ülkenin desteğine sahip olmasına rağmen, zirveyi düzenleme hakkını kimsenin desteği olmayan Türkiye’ye bıraktı. Neden?

Geçen yıl bu zamanlar (Kasım 2024), seçim havasına giren Avustralya’da kamuoyu yoklamaları İşçi Partisi Lideri Anthony Albanese için iyi işaretler vermiyordu. Koalisyonun birinci tercih oyları yüzde 40’larda, İktidardaki İşçi Partisi oyları yüzde 30’lardaydı.

Tercih edilen Başbakan oranında da Koalisyon Lideri Peter Dutton öndeydi. Siyasi yorumcular, 2024 yılı sonu itibarıyla gelecek aylarda yapılacak seçimlerde İşçi Partisinin en fazla azınlık hükümeti kurabileceği tahmini yapıyordu. Ama 2025 Mayıs ayında yapılan seçime kadar her şey değişti ve Koalisyon büyük bir hezimete uğradı.

Peter Dutton siyaset sahnesinden silindi. Mecliste sandalye sayısının 94’e çıkaran İşçi Partisi (iktidara gelmek için gereken sayı 76), en az iki dönem daha iktidarda kalmayı neredeyse garantiledi. Koalisyonun gelecek seçimi kazanması için birinci tercih oylarını yüzde 20 artırması gerekiyor. Bir diğer deyişle 3.4 milyon yeni oy kazanmalı.

Seçim kampanyası sırasında Başbakan Anthony Albanese, çevrecilerden oy alabilmek için COP31’i Avustralya’da düzenleme sözü verdi. Ama o zamandan bu yana siyasi ortam çok değişti. Albanese’nin şu aşamada çevreci oylara ihtiyacı yok. Aksine, COP31’in Avustralya’da düzenlenmesi, sürekli ayağına çelme atmaya çalışan Yeşillerin gövde gösterisi yapması için büyük bir sahne olacak. Çünkü Avustralya hükümetinin çevre politikaları zirve boyunca çevrecilerin yumruklayacakları kum torbası olmaya çok müsait: Bir kere Avustralya dünyada atmosfere en çok karbon emisyonu salan ülkelerin başında geliyor ve azaltma konusunda beklenen çabayı göstermiyor. Fosil yakıt ihracatının artarak sürmesi de gözden kaçırılabilecek bir konu değil.

Öte yandan muhalefetin yeni lideri Sussan Ley’in, COP31’in Avustralya’da düzenlenmesinin vergi mükelleflerine 2 milyar dolara mal olacağı gerçeği üzerinde tepindiği de gerçek. “Avustralyalıların hayat pahalılığı altında ezildiği bir zamanda böyle bir harcama, sorumlu bir politika değil,” diyor Ley.

Ley, hükümetin COP31’i düzenleme hakkını Türkiye’ye bırakmasına memnun oldu. Ley, “Türkiye, geçen yıl 12 milyar dolar bütçe açığı veren ve gelecek yıl da açığı 42 milyar dolara çıkacak Avustralya Hükümeti’ne büyük bir iyilik yaptı,” diye de ekledi.

Yani Avustralya’da, COP 31’in düzenlenmesinden vaz geçilmesine Adelaide kentine gelecek misafirleri ağırlayacak oteller ve Yeşiller dışında üzülen yok denebilir. Hatta kimi yorumculara göre Albanese Hükümeti geri adım atarak ‘içerde’ kazanmış oldu.

Bu nedenle Avustralya Hükümeti, COP31’e ev sahipliği yapma girişiminde ısrar edip ‘dövüşerek çekilme’ görüntüsü vermeye çalışmadı; ‘bana yâr olmayanı kimseye yâr etmem’ tutumuna girmeyerek, ev sahipliğinin kural gereği otomatik olarak ‘fabrika ayarlarına’ dönüp COP’un merkezi Almanya’nın Bonn kentine gitmesini bile sağlamadı.

Avustralya 1915’de Anzak Efsanesi’nin doğduğu yer Gelibolu’da 9 ay savaştıktan sonra geri çekilmişti. Avustralya’nın Türkiye ile 2025 – COP31 mücadelesinden çekilmesi Gelibolu’yu hatırlattı. Gazeteci – yazar Tony Wright, konuya ilişkin makalesine “Avustralya Türklere yenildi. Doğal olarak ‘yine’ kelimesini eklemeyeceğiz veya Gelibolu’dan bahsetmeyeceğiz” diye yazarak başladı.

Son olarak, şu sıralarda devam eden Brezilya- Belem’deki COP30 zirvesinde Avustralya ve Türkiye pavyonlarının yan yana olduğunu, Avustralya’nın ziyaretçilere caffè latte, Türkiye’nin türk kahvesi beğendirme yarışına girdiğini burada not olarak belirtelim.

