İngilizler Avrupa’da ki imparatorluk(sömürge) yarışına özellikle İspanyol, Portekiz, Hollanda ve Fransız rakiplerine göre geç başladılar. İngilizler Jamaika’yı 1655’de aldığında İspanyollar temelleri 150 yıl önce atılmış bir imparatorluğa hükmediyorlardı.

Diplomatik deha İngilizlerin emperyal yayılmayı ögrenme süreci; ellerini bükemedikleri Hollandalıların deneyimlerinden ders çıkarılıp taklit etmek, Fransızları donanma gücüyle rekabet alanı dışına atmak, İspanyolları soyarak pratiğe uyarlanıyordu. Hayır yanlış okumadınız soyarak dedim.

Papanın Katolik desteğini fermanla alan Portekizlerin gücünü (bu destek İspanyollar için de söz konusudur) İngilizler Protestan yayılmacılığını ilahi çerçeveye oturtarak alana sürdüğü- özellikle Afrika- misyonerleriyle dengeliyordu.

İspanyollar güney Amerika’yı ele geçirdiklerinde yüklü miktarda altın özellikle gümüş buldular. Her sene tonlarca gümüş İspanyol krallığa akıyor İspanya’da faiz oranlarını düşmesini sağlayan bu girdi kralın elini ve hazinesini güçlendiriyordu. Bu beklenti doğrultusunda İngilizler şanslarını Kuzey Amerika’nın sınırsız çayırlarında denedi ama ellerinde kalan sadece hayal kırıklığı ve karşılanamayan harcamalardı. Bu durumda geriye İngilizlerin yapacağı tek bir şey kalıyordu; İspanyolları soymak.

Henry Morgan isimli Galli korsan devletin desteği ile 1663 yılında Nikaragua gölünün kuzeyinde kalan İspanyol ileri karakoluna sefer yaptı. Bu baskında fazla bir ganimet toplanmasa da hasılatın hası 1668 yılında Panama’da ki İspanyol kasabası Portobela’ya yapılan baskında vurulmuş bir seferde 60.0000 sterlin kaldırılmıştı. İngilizler Morgan’ın yaptığı korsanlığı yargılamak yerine ona ‘izinli korsan’ ruhsatı vererek soygunlardan pay alıyordu. Ganimet, İspanyollara karşı yürütülen savaşın maliyetini karşılamak açısından çok önemli bir kaynaktı.

Günler günleri, yüzyıllar yüzyılları kovaladı, dünyada ki emperyal sömürgecilik değişmedi ama güç dengeleri değişti. Yayılmacılığın özü ve gerekçesi aynı kalsa da kullandığı yöntemler farklılaştı. Geçmişin devlet destekli, ruhsat sahibi ‘izinli korsanı’ yerini ‘korsan devletle’ bıraktı. İngiltere büyük abisi ABD olmadan rol belirleyici gücünü yitirdi. Putin’in dediği gibi o(GB) küçük bir ada devleti artık.

Günümüz korsan devletinin reisi emperyal saldırganlıkta çıtayı uçaklarıyla çok yukarıya çıkardı, artık altın ve gümüş çalmak için denizlere yelken açılmıyor. Onun yerine; ülkenin petrol gelirlerine el koymak adına halkın seçilmiş başkanını kaçırmak için savaş uçakları havalanıyor.

Siz, siz olun gece yatağa girmeden kapı ve pencereleri sıkıca kapatarak tedbiri elden bırakmayın, zaman tehlikeli gökler korsan kaynıyor.

N:Kazım Öztürk

