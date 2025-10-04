Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın öncülüğünde 150 bin göçmen karşıtı, “Onları evlerine gönderin” sloganları ve ulusal bayraklarla Londra merkezindeki yürüyüşü hepimizi şok etti. İngiltere tarihindeki en büyük radikal sağ eylem bütün siyasi partilerin de dikkatini çekti. Bu arada Brexit’in gerçekleşmesine ön ayak olan aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, iktidara geldiklerinde vatandaş olma hakkı veren uturum vizelerini kaldıracağını vaat etmesi de ulusal basında geniş yer buldu. Farage’ın incileri arasında 600 bin göçmeni sınır dışı etmesi, yeni oturum vizeleri için 60 bin sterlin maaş şartı, NHS ve sosyal yardımlara erişimin yasaklanması ve ileri düzey İngilizce şartı da var…

Ne oluyoruz yahu? İkinci Dünya Savaşı’nda canla başla faşist Hitler’e karşı savaşan bu ülkede faşizm hortluyor. Neonaziler kendisine güle oynaya taban yapıyor ve biz de seyrediyoruz! Rezalet!

Ulusal basına göz attığımda göçmenlere karşı yalan dolan suçlama ve iftiralara karşı ekonomistlerin bilim insanların savlarından söz edenlerin sayısı yok denecek kadar az! Göçmenlere karşı atış serbest! Medya kim ne saçmaladıysa aktarıyorlar ama “Hop dedik!” deyip ağzının payını veren yok!

Göçmenler bu patavatsızlara karşı yanıtı “bir günlük genel grev ile vermeliler” diye düşünüyorum! Hem de Christmas arifesinde! İngiltere’deki bütün göçmenler bir gün işe gitmeyerek “el mi yaman bey mi yaman” göstermeliler! Eğer öyle bir grev olursa inanın uçaklar ve trenler de dahil hiç bir ulaşım aracı kullanılamaz, internet susar, itfaiye çakılır, bakkallardan dev marketlere alış veriş merkezleri kapanır, sağlık sistemi çöker, ambulanslar çalışamaz, enerji tedariki aksar, çöpler toplanamaz, sınır güvenliği kevgire döner, borsa çöker, bankalar işlem yapamaz hale düşer, ulusal bağlamda güvenlik zaafları ortaya çıkar! Hayat felç olmakla kalmaz, İngiltere’de kıyamet kopar.

Yetti artık! Göçmenler kadar başınıza taş düşsün! Madem göçmenleri istemiyorsunuz ne halt etmeye bu insanların ülkelerini karıştırdınız, iç savaşları çıkarttınız, göçmenlerin iradesini hiçe sayıp yurtlarında kukla ya da piyon yönetimler getirdiniz, darbeler organize ettiniz, yerli halkı yerinden yurdundan ettiniz, madenlerini ve enerji kaynaklarını çaldınız, beyin göçüne çanak tuttunuz, ucuz ve maliyetsiz işgücü diye emekçileri çağırdınız! Bu ne iki yüzlülük yahu! Hem göç ve göçmenliğin sebebisiniz hem de yarattığınız tabloya “Tu! Kaka” diyorsunuz.

Dünya sizinle daha yaşanmaz bir hale geldi. Yalnız insanları mı? Katlettiğiniz doğadan kaçmak zorunda kalan hayvanlar da yaşam alanlarından farklı coğrafyalarda göçmen oldu! Soyları tükendi! Bütün bu yaptıklarınız hesapsız kitapsız mı kalacağını sanıyorsunuz?

Göçmen karşıtı hadsiz ve seviyesiz konuşmalara karşı tavır almayan cümlesiyle bütün siyasileri kınıyorum! Hele bizim toplumda siyaset yapıp da susanlara hiç tahammülüm yok inanın! Farage’ın sözlerini “Deli saçması” diye geçiştirip ciddiye almayanlara “Yazıklar olsun!” diyorum! Bu adam Brexit karşıtı konuşurken de pis pis sırıtıp “bir halt edemez” dememiş miydiniz? Alın size Brexit! Siz seyrederken bu deli ortalığı yangın yerine döndürecek…

Geç olmadan “Bütün ülkenin göçmenleri birleşiniz!” diyorum. Bütün göçmenleri “Christmas arifesinde bir günlük genel greve!” çağırıyorum. Bakın görün grevden sonra göçmenlere “vurun abalıya” diyecek bir boşboğaz ortada kalır mı?

***

Üniversite mezunlarının öğrenci borçları alarm veriyormuş. Royal London’ın Öğrenci Kredileri Şirketi’nin (SLC) verilerine göre 150 binden fazla öğrenci, 100 bin sterlinden fazla borç yükü altındaymış. En yüksek borcun 298 bin sterline ulaştığı açıklanmış. Oysa öğrenciler profesyonel yaşama başladığında ülke ekonomisine katkıda bulunacakları için öğrenimin tamamen ücretsiz olması gerekir. İngiltere sosyal hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştıkca sosyal adalet dengesi de bozuluyor.

***

Londra’da bir yıldır kayıp olan Türk vatandaşı öğretmen Nazire Koreli (55) için umutlu arayış devam ediyor. Koreli’nin Eylül 2024’te Welling’deki evinin yakınlarında görüldükten sonra kaybolduğu belirtildi. Ailesi, bir yıldır süren belirsizliğin acısını yaşıyor. Koreli’nin bulunması için yardımcı olanlara 20 bin sterline kadar ödül verileceğini duyuruldu. Bilgisi olanların 0800 555 111’i araması ya da crimestoppers-uk.org üzerinden iletişim kurması istendi. Bilgisi olanların insanlık adına polisle iletişime geçmenisi rica ediyor, Koreli’nin sağ salim ailesine kovuşmasını diliyorum.

