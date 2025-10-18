FARUK ESKİOĞLU / LONDRA– İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumu da Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini heyecanla bekliyor. Anayurtlarından destek bekleyen toplum üyeleri bu kez politikacıların verdiği sözleri tutmasını istiyor.

Kuzey Kıbrıs’ta beş yılda bir gizli halk oyuyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Ekim’de yapılacak. Oyların yüzde 50+1’ini alan aday seçilecek, yoksa ikinci tura kalan seçimde en çok oy alan iki aday kozlarını paylaşacak.

Seçimin UBP, DP ve YDP’nin desteği ile “Sağduyu Mutabakatı” adayı mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP’nin adayı Tufan Erhürman arasında geçmesi bekleniyor. Diğer adaylar ise şöyle: “İbrahim Yazıcı (Bağımsız), Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Hüseyin Gürlek (Bağımsız)..

TOPLUMUN ANAYURTTAKİ BEKLENTİLERİ

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumu da bu seçimleri heyecanla bekliyor. Toplum; eğitim ve kültürel destekten seçme seçilme hakkına kadar anayurttan pek çok beklentisi bulunuyor.

Yalnızca İngiltere’de yaşayan tahmini Kıbrıslı Türk nüfusu 160 bin ile KKTC nüfusunun üçte birini oluşturuyor. Yaşadıkları ülkede asimile yerine kültürel renklerini koruyarak entegre olmaya çalışan toplum, şimdiye kadar KKTC’den istediği desteği bulduğu söylenemez. Londra’da topluma seslenen politikacıların “seçme ve seçilme hakkı” başta olmak üzere verdikleri sözlerin hiçbirisi gerçekleşmedi.

Seçimlerin en azından toplumun bu makus talihini değiştirme şansı yaratması seçim heyecanı da artırıyor.

ANKETLER ERHÜRMAN DİYOR

Kuzey Kıbrıs’taki seçim analizlerinde bağımsız adayların oyları bölmesi sonucu Tatar ve Erhürman’ın ikinci tura kalma olasılığı tartışılıyor. Son anketler şöyle;

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Eylül 2025 anketine göre, Tufan Erhürman yüzde 50,40 ile önde gözüküyor; Ersin Tatar ise yüzde 40,60 destek alıyor.

Aynı ankette, kararsızlar ve oy kullanmayacaklarını belirtenlerle birlikte bu pay toplam yüzde 7 dolayında.

Ancak farklı bir araştırma kuruluşu olan GENAR, halkın önemli bölümünün “iki devletli çözüm” tezine destek verdiğini ve Tatar’ın bu vizyonunun kamuoyunda güçlü karşılık bulduğunu iddia ediyor.

Bazı haberlerde “İki farklı anket, tek ortak sonuç: Seçimin kaderi kararsızların elinde” yorumları yapılıyor; yani farklı anketler farklı tablo veriyor, anketlerde ibre Erhürman’ı gösterse de kararsızlar belirleyici olacağı öngörülüyor.

CMIRS’in analizinde, CTP oyunun da parlamenter seçimlerde yüzde 42,25 olduğu, UBP’nin yüzde 34,21 civarında bulunduğu ve bunun Cumhurbaşkanlığı yarışında Erhürman lehine bir “siyasî atmosfer” oluşturduğu aktarılıyor.

Tatar’ın tekrar koltuğuna oturma durumunda “statüko”nun süreceği, Erhürman’ın seçilmesi durumunda ise değişim rüzgarları eseceği biliniyor. Seçmenin Türkiye’de yükselen değişim düzgarının da etkisiyle değişimden yana oy kullanma olasılığı artıyor.

ADAYLARIN VAATLERİ

Tatar kampanyasını “Atak Diplomasi” sloganıyla yürütüyor. Türkiye’nin tezleri ”

İki devletli çözüm” modeli, konfederasyon ya da “iki ayrı devlet”i ateşli bir şekilde savunuyor. “3D formülü” (Doğrudan Uçuş, Doğrudan Ticaret, Doğrudan Temas) karşılanmazsa Rumlarla masaya oturmayız” gibi sert çıkışları var. Bu da pek çok seçmene ütopik geliyor. “Kıbrıs Türk’ü yalnız değildir, gücümüzü Türkiye’den alıyoruz” gibi ifadelerle de Türkiye’deki iktidar desteğini kullanıyor. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, egemenlik hakkı ve “kırmızı çizgi” söylemleri kampanya dilinde önemli yer tutuyor.

Erhürman’ın stratejisi, CTP geleneğini sürdürerek federasyon modeline ve iki toplumlu çözüm sürecine dönüş üzerine kurulu. Seçim kampanyalarında artırma sözünü verdiği kamu hizmetleri (eğitim, sağlık) ve sosyal yatırımlar ile ekonomik sorunların çözümü gibi iç gündemlere odaklanıyor. Halkın; adil olmayan gelir dağılımı, yoksulluk, enflasyon ve gençlerin gelecekten umutsuzluğu gibi mevcut iktidara yönelik eleştirilerini öne çıkarıyor.

Ayrıca Erhürman, muhalefetten gelen desteklerle (örneğin TDP gibi partilerin aday çıkarmaması ya da destek vermesi) daha geniş bir birlik stratejisi izleme avantajına sahip bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN ETKİSİ

Bu seçimler, yalnızca KKTC iç siyasetinin yanı sıra Türkiye’nin dış politikası ve Kıbrıs meselesi açısından da önemli sayılıyor. Tatar’ın adaylığının Türkiye tarafından sıkça desteklendiği sağ kanat tarafından övgüyle, sol kanat da ise yergiyle dile getiriliyor. KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’de AKP iktidarının politikalarına uyum açısından da önem taşısa da AKP’nin iktidardaki geleceğinin her zamankinden belirsiz olması Tatar’ın bu kez ki şansını azaltıyor.

