Londra’da ev almak için iyi bir zaman mı?

Merhaba dostlar. Bu hafta bir okurumun sorusu üzerine Londra’da ve bizim toplumun yoğunlaştğı semtlerdeki ev piyasasını araştırdım. Umarım ev almak ya da kiralamak isteyenler için bir rehber olur. Hazırsanız kemerleri bağlayın başlıyoruz…

Ortalama satılan konut fiyatı Londra için yaklaşık 661 bin 771 sterlin dolayında. Tabii bölgeden bölgeye, konut tipine göre büyük farklılıklar var: Örneğin düz daireler, müstakil evlere göre çok daha düşük ortalama fiyatlarla satılıyor. Kensington and Chelsea bölgesinde Ağustos 2025 itibarıyla ortalama ev fiyatı yaklaşık milyon 263 bin sterlin olarak ölçülmüş, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7 düşüş göstermiş. Financial Times’a göre ev piyasasında “durgunluk” söz konusu çünkü 2024’te Londra’da özellikle satış fiyatlarında büyüme yaşanmamış. Kiralama piyasasında ise (sadece satış değil), arz kısıtlılığı ve sürekli talep nedeniyle kiralarda yıllık artış oranları dikkat çekiyor. “Kensington & Chelsea” için kira artışı yüzde 5 dolayında.

Ev fiyatlarını etkileyen pek çok değişken var haliyle. Konut kredi faizi bunlardan sadece biri. Analistler faizlerin düşme eğilimine girmesiyle (ve kredi koşullarının biraz gevşemesiyle) fiyatların yeniden yükselme potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor. Bunun için ev almak için “zamanlama iyi” denilebilir. Ayrıca, Capital Economics gibi bazı analistler Londra’nın önümüzdeki 12 ayda satış fiyatları açısından ülke ortalamasının üstünde performans göstereceğini öngörüyor. Kira artış grafiğinin de bütün grafikleri sollaması da ev satın almak için iyi bir bahane sayılır.

Dostlar bizim toplumun yoğunlaştığı bölgelerdeki ev piyasası öngörüleri özetle şöyle:

HACKNEY

• Ortalama konut fiyatı (Ağustos 2025): £636,000. (ons.gov.uk+ Ulusal İstatistik Ofisi)

• Son 12 ayda %3.3 civarında artış kaydedilmiş. (ons.gov.uk)

• Kiralar da oldukça yüksek: Aylık özel kira ortalaması £2,567 (Eylül 2025) ve yıllık kira artışı yaklaşık %7.6. (ons.gov.uk)

• Alıcı profili: İlk kez alanlar için ortalama fiyat £578,000, mortgage ile alınan evlerde ortalama £630,000. (ons.gov.uk)

• Sonuç: Hackney, iç Londra’da talep yüksek kalmaya devam ediyor ve kiralar güçlü artış göstermiş. Bu, yatırım için cazip olabilir ama alım maliyeti de oldukça yüksek.

ISLINGTON

• Ortalama ev fiyatı (Ağustos 2025): £685,000. (ons.gov.uk)

• Geçen yıla kıyasla değerde bir düşüş var: %3.0 azalmış. (ons.gov.uk)

• Kira ortalaması: Aylık £2,705 (Eylül 2025) ve kira artışı %4.7 civarı. (ons.gov.uk)

• İlk alıcı için ortalama fiyat £606,000, mortgage ile ev alanlarda £668,000. (ons.gov.uk)

• Sonuç: Islington daha “premium” ve merkezi bir semt; fiyatlar yüksek, fakat geçen yıla kıyasla hafif bir düzeltme var. Alımda dikkatli olmak gerekebilir, pazarlık fırsatı veya değerleme riskleri olabilir.

HARINGEY

• Ortalama ev fiyatı (Ağustos 2025): £642,000. (ons.gov.uk)

• Geçen yıl ile kıyaslandığında %4.6 artış var. (ons.gov.uk)

• Kira ortalaması: Aylık £2,196 (Eylül 2025), yıllık kira artışı %7.7. (ons.gov.uk)

• İlk alıcılar için ortalama ev fiyatı £545,000, mortgage alıcıları için £634,000. (ons.gov.uk)

• Sonuç: Haringey, hem konut hem kira açısından büyüme potansiyeli gösteren bir semt. Talep yüksek ve kira artışı güçlü. Yatırımcılar için olumlu bir görünüm olabilir.

ENFIELD

• Ortalama konut fiyatı (Ağustos 2025): £482,000. (ons.gov.uk)

• Son 12 ayda %2.8’lik bir artış olmuş. (ons.gov.uk)

• Kira ortalaması: Aylık £1,739 (Eylül 2025), kira artışı yıllık %7.5. (ons.gov.uk)

• İlk alıcılar için ortalama £409,000, mortgage ile alanlar için £482,000. (ons.gov.uk)

• Sonuç: Enfield, Londra’nın nispeten daha “erişilebilir” bölgelerinden biri. Fiyat artışı daha ılımlı, ancak kira dinamikleri güçlü. Uzun vadeli yatırım veya alım için mantıklı bir seçim olabilir.

Genel Karşılaştırma ve Strateji Önerileri

Yatırım amaçlı düşünüldüğünde:

• Haringey ve Hackney, kira getirisinin ve talebin güçlü olabileceği alanlar.

• Enfield, daha düşük giriş maliyetiyle (purchase price) yatırım için daha uygun olabilir; potansiyel kira geliri de iyi.

Kendi oturmak için alım:

• İslington, merkezi ve prestijli bir lokasyon; ancak alımda değer düşüş riski daha görünür olabilir.

• Enfield, daha uygun bütçeyle Londra’da “yaşam + yatırım” dengesi kurmak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir.

Riskler:

• Faiz oranlarında olası değişimler: Mortgage faizlerinin artması veya borçlanma koşullarının sıkılaşması, alım maliyetini ve talebi etkileyebilir.

• Konut arzı: Yeni konut inşaatı, özellikle uygun fiyatlı konut arzı, uzun vadeli fiyatları etkileyebilir.

• Ekonomik belirsizlik: Enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme Londra konut piyasasını şekillendirmeye devam edecek.

Bu yazıya emoji ile tepki ver