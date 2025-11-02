Londra'dan iki cesur gazeteci geçti...

Evrensel Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Hakkı Özdal ve BirGün Gazetesi köşe yazarı Zafer Arapkirli farklı etkinliklerde konuşma yapmak üzere Londra’daydılar.

SPOT’un 25 Ekim’de düzenlediği konferansta konuşmacı olan Özdal, ertesi gün de DAY MER’in kendi mekanında düzenlediği kahvaltıya katıldı. Özdal yaptığı kısa konuşmada, Türkiye’nin dinamik bir ülke olduğunu belirterek her alanda cesur bir mücadele verildiğini söyledi. Türkiye’deki bir avuç bağımsız basın içinde Evrensel Gazetesi’nin genç bir kadro ile gerçekleri yazmayı sürdüreceğini vurgulayan Özdal, gazetenin siyasi ve ekonomik baskılara karşı direndiğini örneklerle anlattı.

Özdal, dağıtım sorunlarını aşmak amacıyla gazetenin dijital kopyasının yayında olduğunu vurgulayarak, “Bizimle dayanışma göstermek isteyen okurlarımız abone olduklarında dijital kopyayı da rahatça okuyabilecekler” dedi. Londra’daki toplumu Evrensel ile dayanışmaya çağıran Özdal, “Evrensel’e abone olun ve çevrenizi de abone edin lütfen” diye devam etti.

Zafer Arapkirli de Londra’da faaliyet gösteren İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (İADD) 26 Ekim Pazar gecesi yapılan “102. Yıl Cumhuriyet Balosu”nun onur konuğuydu. Arapkirli 1990-2010 arasında Londra’da BBC Türkçe ve Türkiye’deki çeşitli ulusal medya için muhabir, köşe yazarlığı yapmıştı. Türkiye’ye döndükten sonra da ciddi gazetelerde editör, haber spikeri, anchorman ve köşe yazarlığı yapan Arapkirli son olarak BirGün’de köşe yazarlığı yapıyor.

Arapkirli Cumhuriyet Balosu’nda yaptığı konuşmada “Cumhuriyetin başta laiklik olmak üzere bütün kazanımları sonsuza kadar yaşamak üzere halkın DNA’sına işledi. Müsterih olun! Cumhuriyetin kazanımlarını kanımızın son damlasına kadar koruyacağız” dedi. Bol alkış alan konuşması sonrasında Arapkirli biz gazeteci arkadaşlarıyla da hasret giderdi. Sevgili dostumuz İngiltere’deki muhabirlik günlerini aradığını ve Türkiye’de 35 yaş sonrasında muhabirlik yapana rastlanılmadığını anlattı. Türkiye’de çalıştığım 1998-2021 arasında bu benim de dikkatimi çekmişti. Oysa bu ülkede 80’inde olan duayen muhabirlere bile sıkça rastlarsınız.

Her iki gazetecinin ortak özelliği mesleğinin gereğini cesurca yapmaları. Türkiye’de ya da Türkiye’ye dönük özgür ve bağımsız gazetecilik yapmanın giderek zorlaştığı bir dönemdeyiz. Eğer çalıştığınız gazete bağımsızlığını ipoteklemişse, gazetecilerin de istifadan başka yapacak bir şeyi kalmaz. Gözümüz gibi korumamız gereken sayıları bir elin parmağını geçmeyen bağımsız gazetelerin ayakta kalması basın özgürlüğünün yanı sıra Türkiye demokrasisi için de çok önemli.

Bu iki dostla ayak üstü de olsa sohbet ettiğim için çok mutlu oldum. Londra’dan onlara yapacağımız en büyük destek; “çalıştığı gazetelere abone olmak, yazılarını sosyal medyadan paylaşmak ve onlara yönelik her türlü siyasi ve ekonomik baskılara karşı durmak”tır. Türkiye’deki bu süreci dayanışma ile atlatacağız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 19 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kazanmıştı. Erhürman’ın göreve başlama töreninin ardından, KKTC Londra Temsilciliği binasına bir gün süreyle bayrak çekildi ve bina ışıklandırılarak kutlama yapıldığı açıklandı. Ne güzel bir gelenek.

İrlanda’daki bütün evlerde de geçen hafta ışıklar yanmalıydı. İrlanda’da (26 Ekim) pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly oyların yüzde 63,4’ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal seviyede adımlar atmak ve Kuzey İrlanda’da halkla buluşma sözü vermişti. Connolly’nin ateşli bir Filistin savunucusu ve siyonizm karşıtı olduğunu da belirtelim.

İngiltere’de kurulma aşamasındaki Your Parti lideri Jeremy Corbyn yeni cumhurbaşkanını ilk kutlayanlar arasında yer aldı. Corbyn sosyal medyadan “İrlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly’yi tebrik ediyoruz.Catherine, barışın, sosyal adaletin ve birleşik bir İrlanda’nın sesi olacak. Bu, insanlık ve umut için ezici bir zafer!” mesajını paylaştı.

“Enseyi karartmamak gerekir” derim. Dünyada güzel şeyler de oluyor bakın!

