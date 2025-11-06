Mamdani: New York Halkının Zaferi – Türkiye’ye Dair Bir Umut

MEHMET TAŞ / LONDRA – New York’ta bir sosyalist belediye başkanının seçilmesi, yalnızca Amerika’daki politik dengeleri değil, dünyanın dört bir yanındaki demokratik umutları da etkiledi. Mamdani’nin zaferi, halkın örgütlü bilincinin ve dayanışma gücünün otoriterlik karşısında neler başarabileceğini gösterdi. Türkiye’de yükselen baskı rejimi, toplumsal yorgunluk ve siyasal umutsuzluk içinde bu zafer, bize yeni bir çıkışın mümkün olduğunu hatırlatıyor.

New York’ta Halk Kazandı

Sermayenin, ırkçılığın ve otoriterliğin duvarlarını aşarak bir sosyalisti, Mamdani’yi belediye başkanı seçti.

Bu zafer, bireysel bir başarı değil; halkın kolektif aklının, örgütlü bilincinin ve eşitlik arayışının tarihsel bir ifadesidir.

Trump’ın yabancıları düşman ilan ettiği, toplumu korku siyasetiyle yönettiği bir dönemde, halk cesaretin ve umudun tarafını seçti.

Bu, yalnızca bir seçim değil — insanlığın yeniden ayağa kalkma çağrısıdır.

Türkiye’nin Kentleri Aynı Potansiyele Sahip

Bugün Türkiye’nin kentleri de aynı toplumsal enerjiyi, aynı direniş ruhunu taşıyor.

İstanbul, çok kimlikli yapısıyla halkın direncini ve yaratıcı enerjisini temsil ediyor — Erdoğan’ı üç kez yenmeyi başaran çeşitli toplulukların, dayanışmanın ve umudun kenti.

Diyarbakır, halkların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel simgesi. Yıllarca korkmadan, bıkmadan, Kürt adaylarını ve sosyalistleri bağrına bastı.

Bu topraklarda, Mamdani’nin zaferinde yankılanan o özgürlük çağrısını duymak mümkündür.

Yeni Bir Halk Siyaseti İçin

Yeter ki sol, kendi ütopyasını halkın somut talepleriyle; emekçinin, kadının, gencin ve Kürt halkının barış ve demokrasi arayışıyla birleştirebilsin.

Yeter ki sosyalizm, soyut bir ideal değil, yaşamın içinde yeşeren bir demokratik dönüşüm projesi haline gelsin.

Bugün Türkiye’de halk yolsuzluklardan, baskıdan, kutuplaşmadan bıkmıştır.

İnsanlar artık bir kurtarıcı değil, kendi iradesinin öznesi olacak bir halk siyaseti arıyor.

Bu nedenle New York’taki zafer bizim için bir aynadır:

Eğer halk örgütlenirse, dayanışırsa, umut yeniden filizlenir.

Umudun Coğrafyası Yeniden Kuruluyor

İstanbul’dan Diyarbakır’a, İzmir’den Hakkari’ye kadar halkın gücü yeniden doğabilir.

Yeter ki sol, halkla birleşsin; rüyasını gerçeklerle, ütopyasını demokrasiyle buluştursun.

Mamdani’nin zaferi, uzak bir kentin hikâyesi değil — bizim geleceğimizin de mümkün olduğunun kanıtıdır.

Bu yazıya emoji ile tepki ver