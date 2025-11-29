Manzaralı ev sahiplerinin büyük sorunu: ağaçlar

Sydney’in 240 km’lik birbirinden güzel koylarında şahane manzara nefes kesicidir. Denizde yüzlerce tekne, biraz ilerde Opera House ve köprü, yemyeşil karşı kıyıda ağaçlar arasına serpiştirilmiş çatılar, Sydney manzarasını benzersiz kılar. Eviniz uygun bir noktadaysa, yılbaşı akşamı körfezin önemli bir bölümünü kapsayan havai fişek gösterisini de balkondan dostlarınızla içkinizi yudumlarken seyredebilirsiniz.
Bu keyif, bazı ev sahibi Sydneylilerin gözünü karartıyor. Eğer manzarayı kapatan ağaçlar varsa, bir gecede kesip yok ediyor, manzarayı ‘açıyorlar.’
Daha kurnaz olan ağaç vandalı ev sahipleri, ağaçları zehirleyerek yavaş yavaş öldürüyor. Vandalların ağacın arkasında manzarası kapanan ev olduğunu herkes biliyor ama kanıtlayamıyor.
2023 yılında Brighton-Le-Sands plajında kamu arazisinde manzarayı açmak için 14 tenis kortu büyüklüğünde bir alanda 250 ağaç kesildi veya zehirlendi. Kesilen ağaçlar içinde 100 yaşında olanlar da vardı. Willoughby Belediyesi olayı 18 ay boyunca araştırdı. Bu araştırma sonunda vandalları belirledi ama yeterli kanıt olmadığı için bir yaptırımda bulunamadı. Perth’de aynı amaçla nehir kenarındaki ağaçları kesenleri ihbar edeceklere belediye 5000 dolar ödül vaadinde bulundu.
Manzara açmak için ağaç vandallığı Avustralya çapında bir sorun.
Belediyeler vandalları cezalandıracak bir yöntem buldu: ele güne rezil etmek. Brighton-Le-Sands’da kesilen ağaçların olduğu yere manzarayı kapatacak gemi konteynerleri yerleştirildi. Bu yöntem, belediyeler arasında her geçen gün daha çok benimsenen bir yöntem. Bu yolla vandallar muratlarına ermiyor. Bazı belediyelerse, kesilen ağaçların yerine kesenleri kınayan (ve manzarayı kapatan) dev pankartlar asıyor. Brighton-Le-Sands’daki konteynerler, kesilen ağaçların yerine dikilen ağaçlar büyüyene kadar orada kalacak.
Ev sahiplerini ağaç vandallığına teşvik eden bir başka neden de evin değeri. Sydney’de şahane manzaralı evlerin fiyatı 25 milyon dolara kadar çıkabiliyor.
Yasalara göre Sydney’de yasa dışı ağaç kesmenin cezası kişiler için 3.000, işyerleri için 9.000 dolar. Eğer mükemmel manzaralı bir ev satmak ister ve manzara kapatan ağaçları keserseniz, ödeyeceğiniz ceza satış fiyatına ekleyeceğiniz ‘manzara’ fiyatına değer.
Ağaçların kesilmesi için imza kampanyası
Sydney Opera House ve körfez manzaralı Myuna Road sakinlerinden 21 ev sahibi, Waverley Belediyesi’ne ortak dilekçe verdi. Ev sahipleri belediyenin 10 yıl önce evlerinin önündeki 3 metre yükseklikteki ağaçları keserek yerine yeni ağaçlar diktiğini, bu ağaçların geçen sürede 4-8 metre büyüyerek evlerinin Opera House manzarasını kapattığını ve mağdur olduklarını ileri sürdü. Belediye Meclisi geçen Eylül ayında yaptığı toplantıda vatandaşlara hak verdi ve ağaçları kesip 2.5 metreden fazla büyümeyecek ağaçlar dikmeyi kararlaştırdı.
Domain emlak sitesine göre Myuna Road’da dört odalı bir ev 2023’de 7 milyon 525 bin dolara, yine dört odalı bir başka ev 2024 yılında 6 milyon 600 bin dolara satıldı.
