HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaKÖŞE YAZILARIManzaralı ev sahiplerinin büyük sorunu: ağaçlar
KÖŞE YAZILARI

Manzaralı ev sahiplerinin büyük sorunu: ağaçlar

İSMAİL KAYHAN
İSMAİL KAYHAN
İSMAIL KAYHAN / AVUSTRALYA – Şahane manzaralı evinizin değerini düşüren sorunun çaresi var: Ağaçları gizlice kesmek. Ama belediyeler ağaç vandallarına karşı boş durmuyor.
Bu keyif, bazı ev sahibi Sydneylilerin gözünü karartıyor. Eğer manzarayı kapatan ağaçlar varsa, bir gecede kesip yok ediyor, manzarayı ‘açıyorlar.’
Daha kurnaz olan ağaç vandalı ev sahipleri, ağaçları zehirleyerek yavaş yavaş öldürüyor. Vandalların ağacın arkasında manzarası kapanan ev olduğunu herkes biliyor ama kanıtlayamıyor.
Manzaralı ev sahiplerinin büyük sorunu: ağaçlar
2023 yılında Brighton-Le-Sands plajında kamu arazisinde manzarayı açmak için 14 tenis kortu büyüklüğünde bir alanda 250 ağaç kesildi veya zehirlendi. Kesilen ağaçlar içinde 100 yaşında olanlar da vardı. Willoughby Belediyesi olayı 18 ay boyunca araştırdı. Bu araştırma sonunda vandalları belirledi ama yeterli kanıt olmadığı için bir yaptırımda bulunamadı. Perth’de aynı amaçla nehir kenarındaki ağaçları kesenleri ihbar edeceklere belediye 5000 dolar ödül vaadinde bulundu.
Manzara açmak için ağaç vandallığı Avustralya çapında bir sorun.
Belediyeler vandalları cezalandıracak bir yöntem buldu: ele güne rezil etmek. Brighton-Le-Sands’da kesilen ağaçların olduğu yere manzarayı kapatacak gemi konteynerleri yerleştirildi. Bu yöntem, belediyeler arasında her geçen gün daha çok benimsenen bir yöntem. Bu yolla vandallar muratlarına ermiyor. Bazı belediyelerse, kesilen ağaçların yerine kesenleri kınayan (ve manzarayı kapatan) dev pankartlar asıyor. Brighton-Le-Sands’daki konteynerler, kesilen ağaçların yerine dikilen ağaçlar büyüyene kadar orada kalacak.
Manzaralı ev sahiplerinin büyük sorunu: ağaçlar
Ev sahiplerini ağaç vandallığına teşvik eden bir başka neden de evin değeri. Sydney’de şahane manzaralı evlerin fiyatı 25 milyon dolara kadar çıkabiliyor.
Yasalara göre Sydney’de yasa dışı ağaç kesmenin cezası kişiler için 3.000, işyerleri için 9.000 dolar. Eğer mükemmel manzaralı bir ev satmak ister ve manzara kapatan ağaçları keserseniz, ödeyeceğiniz ceza satış fiyatına ekleyeceğiniz ‘manzara’ fiyatına değer.
Ağaçların kesilmesi için imza kampanyası
Sydney Opera House ve körfez manzaralı Myuna Road sakinlerinden 21 ev sahibi, Waverley Belediyesi’ne ortak dilekçe verdi. Ev sahipleri belediyenin 10 yıl önce evlerinin önündeki 3 metre yükseklikteki ağaçları keserek yerine yeni ağaçlar diktiğini, bu ağaçların geçen sürede 4-8 metre büyüyerek evlerinin Opera House manzarasını kapattığını ve mağdur olduklarını ileri sürdü. Belediye Meclisi geçen Eylül ayında yaptığı toplantıda vatandaşlara hak verdi ve ağaçları kesip 2.5 metreden fazla büyümeyecek ağaçlar dikmeyi kararlaştırdı.
Domain emlak sitesine göre Myuna Road’da dört odalı bir ev 2023’de 7 milyon 525 bin dolara, yine dört odalı bir başka ev 2024 yılında 6 milyon 600 bin dolara satıldı.

Bu yazıya emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Papa İstanbul’da Sultanahmet’i ziyaret etti, Bartholomeos’la görüştü

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

spot_img

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Papa İstanbul’da Sultanahmet’i ziyaret etti, Bartholomeos’la görüştü

TÜRKİYE
Papa 14. Leo Türkiye programının üçüncü gününe Sultanahmet Camisi...

İngiltere’de “Your Party” kalıcı ismini seçecek: Listede üç seçenek var

İNGİLTERE
FARUK ESKİOĞLU / LONDRA - İngiltere'de Jeremy Corbyn ve...

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi hakem krizi

TÜRKİYE
Şampiyonluk yarışını belirleyecek dev derbi öncesi hakem krizi patlak...

Özel iktidar medyasına konuşan Kılıçdaroğlu’na seslendi

TÜRKİYE
CHP Lideri Özgür Özel, kurultay günü Sabah Gazetesi'ne konuşan...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.