Öznenin dağılışı ve bedenin veri atlası -1-

Kolektif benlik ve yeni akrabalıklar: Beden, makine, doğa arasında bir paradigma arayışı

MÜNİR KARATAŞ – Algoritmik yönetişim, gözetim kapitalizmi ve biyoteknolojik denetimin şekillendirdiği bir çağda, modernitenin özerk birey miti çöküşe uğramaktadır. Bu makale, posthümanist bir perspektiften özneleşme süreçlerini sorgulamakta; benliğin artık içsel ve bütüncül bir yapı değil, parçalı, ağsal ve algoritmik biçimde aracılanmış bir varlık formuna dönüştüğünü öne sürmektedir.

Michel Foucault, Gilles Deleuze, Shoshana Zuboff, Donna Haraway ve Rosi Braidotti gibi düşünürlerin kavramları aracılığıyla kimliğin veri madenciliği, dikkat ekonomisi ve platform-temelli davranış tasarımı gibi süreçlerle nasıl inşa edildiği ele alınmaktadır.

Makale, öz-benliği bireysel bir iç yolculuk ya da kişisel kurtuluş projesi olarak değil, kolektif özneleşme ve yeni akrabalık biçimleri doğrultusunda yeniden düşünmeye davet eder. Siborg, ilişkisel öznellik ve ekolojik gömülülük gibi kavramlar, hem kapitalist öznellik üretimine hem de teknolojik determinizme karşı direniş ve yeniden inşa olanaklarını ortaya koyar. Son kertede, makale özerkliği yalıtılmışlık olarak değil; teknolojik ve doğal bütünlükler içinde etik bir katılım biçimi olarak yeniden tanımlamayı önerir.

“Ben kimim? Teknolojisiz bir ‘ben’ mümkün mü? Benliğimin sınırlarını kim çiziyor?”

Bu sorular, önceki yazılarımda “Bedenin Tapınak Değil Hapishane” “Kendinden Kaçarken Kendine Daha Fazla Yakalanmak ve Zihnin Son Direnişi: Depresyon ” modern kimlik inşasının tuzaklarını sorgularken bıraktığım eleştirel izlerin devamı niteliğinde. Şimdi bu izleri daha da derinleştiriyor; bireyin özneleşme serüvenini mercek altına alarak, insan-merkezli öz-benlik mitini posthumanist bir perspektifle sorguluyorum.

Bu makale, insan, makine ve doğa arasındaki ilişkileri yeniden düşünerek, yeni bir varoluş paradigmasına çağrıda bulunuyor.

Modern çağın en güçlü mitlerinden biri bireyciliktir. Öz-benlik arayışını kişisel bir kurtuluş hikâyesine indirgeyen söylemler, sistemin tahakküm ağlarını görünmez kılar; bireyin yaşadığı çıkmazların sorumluluğunu yine bireyin sırtına yükler. Ancak içinde yaşadığımız dönem, sözün sistemsel bir sağırlaşmaya çarptığı epistemik bir felç çağıdır. Entelektüel söylemler çoğunlukla bu felci bireysel irade eksikliğiyle açıklayarak, yapısal şiddeti arka plana iter. Oysa gerçek tehdit, gözetim kapitalizminin algoritmik yapıları, biyoteknolojik kontrol rejimleri ve yaygın veri kolonizasyonu ağlarıdır. Bu sistemler, bireyi öngörülebilir davranış kalıplarına hapseden, özgür özneleşmeyi felce uğratan bir mekanizma olarak işler.

Bu bağlamda Gilles Deleuze’ün “kontrol toplumu” kavramı, bireyin özerkliğinin nasıl algoritmalar ve biyoteknolojik araçlarla kuşatıldığını çarpıcı biçimde ortaya koyar. Michel Hardt ve Antonio Negri’nin İmparatorluk’ta tarif ettiği gibi, iktidar artık tek merkezli değil; akışkan, yaygın ve çok katmanlıdır. Giorgio Agamben’in “çıplak yaşam” kavramı ise bu kuşatmanın beden üzerindeki etkisini görünür kılar: Birey artık sadece sosyal bir özne değil, biyoteknolojik müdahalelere açık bir yaşam hammaddesidir. Böylece öz-benlik, veri kolonizasyonu, yankı odaları ve dikkat ekonomisinin yapay kıtlıkları içinde örülen bir labirente dönüşür.

“Ben kimim?” sorusu, artık kişisel bir tefekkürden ibaret değildir; bu soru algoritmaların, platformların ve sermaye ilişkilerinin kesiştiği bir mücadele alanına dönüşmüştür. Yapısalcı yaklaşımın işaret ettiği gibi, kimlik sabit değil, inşa edilen bir süreçtir. Ancak günümüzde bu inşa süreci, bireyin özerk yaratımı olmaktan çıkıp, platformların kurguladığı pazar mantığının içine çekilmiştir. Kendimizi özgürce yaratabildiğimizi sandığımız noktada bile, sistemin görünmez elinin izleri belirir. Birey, bu dijital ve biyopolitik ağların içinde doğan, parçalı, ilişkisel ve çoğu zaman yönlendirilmiş bir varlığa dönüşür.

İşte bu noktada şu soru aciliyet kazanır:

*Birey, bu ağlar içinde gerçekten özgür bir öz-benlik inşa edebilir mi?

*Teknolojiyle olan ilişkisini radikal biçimde sorgulamadan, sahici bir özneleşme mümkün müdür?

Bu sorular, öz-benliğin bireysel bir iç yolculuk olmaktan çıkıp, kolektif ve ağ-temelli bir varoluşa evrilme zorunluluğunu ortaya koyar.

Bu makale, iki bölüm halinde bu soruların izini sürerken, bireyin kolektif varoluş ve “yeni akrabalıklar” ekseninde yaşayabileceği muhtemel bir paradigma kaymasını araştırıyor. İnsan, makine ve doğa arasındaki sınırların hızla bulanıklaştığı bu çağda, yeni bir benlik tasavvuru mümkün olabilir mi? Bu yalnızca bireysel bir yeniden tanım değil; varoluşun bütününe yöneltilmiş ontolojik bir çağrıdır.

Beden, Benlik ve Denetim Ağları

Michel Foucault’nun biyopolitika kavramı, modern toplumlarda bedenin ve benliğin nasıl bir denetim nesnesine dönüştüğünü etkileyici bir biçimde ortaya koyar. Biyopolitika, bireyin yaşam süreçlerinin—doğumdan ölüme, sağlıktan davranışlara kadar—devlet ve kurumlar aracılığıyla sistematik biçimde düzenlenmesini ifade eder. Ancak günümüzde bu düzenleme, yalnızca devletlerin değil, küresel teknoloji şirketlerinin ve algoritmik ağların elinde yeniden biçimlenmektedir.

Veri kolonizasyonu, bireyin her hareketini, tercihlerini ve hatta duygularını bile veri setlerine indirger; benliği sayısallaştırır ve kontrol edilebilir hâle getirir.

Bu yeni denetim biçimi, yalnızca bireyin eylemlerini gözlemlemeyi değil, aynı zamanda onları öngörmeyi ve yönlendirmeyi amaçlar. Shoshana Zuboff’un “gözetim kapitalizmi” olarak adlandırdığı bu süreçte bireyin verileri, “davranışsal hammadde” olarak piyasaya sunulur. Örneğin, sabah gözlerinizi açtığınız anda telefon ekranınıza düşen bildirimler, reklâmlar ve içerik önerileri, bir önceki gün zihninizde dolaşan düşüncelerle dikkat çekici ölçüde örtüşür. Hiçbir dijital etkileşimde bulunmasanız bile, sistem, ne düşündüğünüzü ve ne düşüneceğinizi öngörmeye çalışır. Bu, yalnızca davranışsal değil, düşünsel süreçlerin de denetim altına alındığı yeni bir varoluşsal rejimdir.

Bu rejimin üretim mantığı, Marx’ın emek teorisinin dijital bir yeniden yazımıdır. Kapitalizmin emeği metalaştıran yapısı, günümüzde bireyin zihnini, dikkatini ve arzularını da sömürgeleştirir. Dijital platformlar, bireyin “özgürce” katıldığı içerik üretim süreçlerini, algoritmalar aracılığıyla bir veri üretim hattına dönüştürür. Sosyal medya platformlarında geçirilen her dakika, bireyin dikkatinin yönlendirilmesi ve reklam gelirine dönüştürülmesi açısından kritik bir ekonomik faaliyete dönüşür. Böylece birey, kendini ifade ettiğini zannederken, algoritmik bir veri madenciliği sürecinde görünmez bir emekçiye dönüşür.

Bu bağlamda ortaya çıkan dijital prekarya, algoritmik proletarya ve bilgi proletaryası gibi yeni sınıfsal yapılar, klasik emek-sermaye çelişkisini dönüştürerek, daha derin bir yapısal sömürüyü mümkün kılar. Marx’ın yabancılaşma kavramı, bu dijital düzlemde yeniden güncellenir: Birey, kendi benliğine yabancılaşır çünkü kimliği, artık kendi iradesinden değil, algoritmaların ve piyasa mantığının kesişiminden türetilir. Biyopolitik denetim, gözetim kapitalizmi ve Marx’ın yabancılaşması bir araya geldiğinde, modern öz-benlik üzerindeki çok katmanlı baskıyı açığa çıkaran güçlü bir eleştiri düzlemi oluşur.

Bu sömürü mekanizmasının en sinsi biçimi ise, bireyin ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarının metalaştırılmasıdır. Mindfulness ve wellness endüstrileri, bireye sistemin baskılarından “kurtuluş” vaadiyle yaklaşıp onu daha üretken ve uyumlu bir tüketici hâline getirir. Meditasyon uygulamaları, kişisel gelişim programları ve “kendini bulma” söylemleri, bireyin içsel boşluğunu doldurmak yerine, onu algoritmik bir döngüye sıkıştırır. Foucault’nun “kendi üzerine eğilen özne” kavramı, bu bağlamda daha da çarpıcı hâle gelir: Birey, kendini iyileştirme arzusu ile sistemin denetim ağlarına daha derinden bağlanır.

Bu çerçevede bireyin özerkliği yalnızca tehdit altında değildir; aynı zamanda temelden yeniden tanımlanmak zorundadır. Teknolojinin şekillendirdiği denetim ağları içinde öz-benlik, bireysel bir inşa olmaktan çok, yönlendirilmiş bir kurguya dönüşmektedir. Bu, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kolektif ve ontolojik bir sorudur: Birey, bu ağların içinde bir özne olarak var olabilecek midir, yoksa yalnızca bir veri noktası olarak mı kalacaktır?

İşte bu, yalnızca teknolojik bir tercih değil, bir varoluşsal eşiktir. Bu eşikte öz-benliğin yeniden tanımlanması ve kolektif direniş biçimlerinin kurulması kaçınılmazdır. Posthumanist bir gelecek tahayyülü, yalnızca insanın değil, insanla birlikte var olan tüm canlıların, makinelerin ve doğal süreçlerin birlikte düşünüldüğü yeni bir varoluş rejimini zorunlu kılar. Bu, benliğin bireysel sınırlarını aşan; kolektif, ilişkisel ve çok türlü bir akrabalıklar ağına açılan bir çağrıdır. İkinci bölüm ile devam edeceğiz.

