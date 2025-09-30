Öznenin dağılışı ve bedenin veri atlası -2- Posthumanist Perspektifler ve Yeni Akrabalıklar

MÜNİR KARATAŞ – İnsan-merkezli özne anlayışı, modernitenin en köklü mitlerinden biridir. Ancak bu mit, dijital çağın çok katmanlı ve karmaşık ağlarında çatırdamaya başladı. Posthumanist düşünürler özellikle Donna Haraway ve Rosi Braidotti, bireyin artık izole, bütüncül bir varlık olarak ele alınamayacağını; insan-makine-doğa kolektifleri içinde yeniden tanımlanması gerektiğini savunur.

Haraway’in “siborg” kavramı, insanın teknolojiyle kurduğu simbiyotik ilişkiyi vurgular. Akıllı telefonlarımızla geliştirdiğimiz duygusal bağlar, yapay zekâ ile yürüttüğümüz yaratıcı işbirlikleri, sanal gerçeklik ortamlarında kurduğumuz alternatif kimlikler, biyometrik veriyle çalışan giyilebilir sağlık cihazları ya da evcil hayvanlarımızın yaşam döngüsünü izleyen dijital platformlar, benliğimizin artık ayrılmaz parçalarıdır.

Bunun yanı sıra, çevrimiçi oyun evrenlerinde paylaşılan kolektif deneyimler, akıllı şehir altyapılarının günlük alışkanlıklarımızı şekillendirmesi ve sosyal medya algoritmalarının toplumsal etkileşim biçimlerimizi yönlendirmesi de bu simbiyotik yapının güncel örnekleridir. Bu bağlamda, “siborg” artık yalnızca bilimkurgunun bir figürü değil; gündelik yaşamın sıradan, hatta çoğu zaman fark edilmeyen bir normudur.

Benzer biçimde, Braidotti’nin “ilişkisel öznellik” yaklaşımı, kimliğin yalnızca insanlar arası ilişkilerle değil, makinelerle, doğayla ve diğer türlerle kurulan bağlar üzerinden şekillendiğini savunur. Burada öz-benlik, tekil ve kapalı bir “ben” olmaktan çıkar; çoklu ağların içinde akışkan, geçirgen ve sürekli yeniden tanımlanan bir varoluş formuna dönüşür.

Bir kişinin dijital ayak izi, yapay zekâ destekli öneri sistemleriyle şekillenen kültürel tüketim pratikleri, iklim değişikliğine karşı geliştirilen kolektif çevre teknolojileri veya küresel ölçekte paylaşılan açık veri tabanlarına katkısı, artık onun kimliğinin ayrılmaz boyutlarıdır. Böylece “özne”, yalnızca biyolojik bedenle sınırlı bir varlık değil, veri akışlarının, teknolojik ağların ve ekolojik ilişkilerin kesişim noktasında ortaya çıkan çok katmanlı bir süreçtir.

Bu perspektif, özne olma hâlini kökten yeniden düşünmeye zorlar. Geleneksel insan-merkezli anlayış, bireyi doğadan ve teknolojiden ayrı, özerk bir varlık olarak konumlandırırken; posthumanizm bu hiyerarşiyi ters yüz eder. Artık bir bireyin kimliği yalnızca biyografik anlatılardan değil; sosyal medya etkileşimlerinden, kullandığı fitness takip cihazlarının ürettiği biyometrik verilerden, ev içi nesnelerin (IoT) topladığı kullanım alışkanlıklarından, oyun platformlarındaki dijital avatarlarının deneyimlerinden ve hatta bahçesindeki kompost projesiyle ekosisteme sunduğu katkıdan bile şekillenebilir.

Bu durum, Haraway’in “yeni akrabalıklar” çağrısının somut bir tezahürüdür: İnsan, makine ve doğa arasında hiyerarşik olmayan, karşılıklı bağımlılık temelli bir bağ sisteminin parçasıdır. Ancak bu umut verici vizyona eleştirel bir mesafeyle yaklaşmak gerekir. Zira bu kolektiflik biçimleri, çoğu zaman platform kapitalizminin veri sömürüsüne dayalı ağlarında hapsolur. Özneleşme vaadi, teknoloji şirketlerinin kâr odaklı ekosistemlerinde başka bir manipülasyon biçimine mi dönüşmektedir?

Yine de posthumanizm, bu riskleri görmezden gelmeden bir çıkış hattı sunar. Homo Deus çağında Marx’ın yabancılaşma eleştirisi yeniden anlam kazanır: Birey artık yalnızca emeğine ve doğaya değil, teknolojiye de yabancılaşmıştır. Ancak posthumanist bakış, bu yabancılaşmayı salt bir kayıp olarak değil, yeniden yapılanma ve dönüşüm imkânı olarak okur.

Açık kaynak yazılım toplulukları, yapay zekâ ile kolektif sanat üretimleri yapan sanatçılar, ekolojik restorasyon projelerinde insan-makine-doğa işbirliği kuran inisiyatifler ya da afet sonrası dayanışma ağlarında veri tabanlı yardım sistemleri geliştiren gönüllüler, kimliklerini kolektif bir çabayla yeniden inşa ederler. Bu pratikler, bireyi yalıtılmış bir özne olmaktan çıkararak türler-arası, teknolojik varlıklarla simbiyotik bir birlikte-oluşa davet eder.

Sonuç olarak, posthumanist perspektif, öz-benlik inşasını bireysel bir arayış olmaktan çıkarıp ilişkisel ve kolektif bir pratiğe dönüştürür. Ancak temel soru hâlâ geçerlidir: Birey, bu ağların içinde yalnızca pasif bir düğüm olarak mı kalacak, yoksa bu ağları dönüştüren, yeni varoluş biçimleri yaratan etkin bir özneye mi evrilecektir?

Bu sorunun yanıtı, yalnızca teknoloji ve doğayla kurulan ilişkilere değil; aynı zamanda bu ilişkilerde hangi etik ve politik pozisyonun benimsendiğine bağlıdır.

Paradigma Değişimi: Bireysel Çözümden Kolektif Mücadeleye

Öz-benlik inşası, bireysel bir kurtuluş projesi olmaktan çıkmalı; çağımızın çok katmanlı, ekolojik-teknolojik ağlarında ancak kolektif bir mücadeleyle yeniden tanımlanabilir. Posthumanist düşünce, bu dönüşümün yalnızca teorik değil, aynı zamanda somut politik ve pratik zeminler gerektirdiğini öne sürer.

Teknolojik demokratikleşme, bu dönüşümün birincil dayanaklarından biridir. Merkezi platformların veri kolonizasyonuna karşı geliştirilen açık kaynak yazılımlar ve merkeziyetsiz ağ yapıları, bireylerin bilgi ve veri üzerindeki özerkliklerini yeniden kazanmalarına olanak tanır. Data Union gibi veri kooperatifleri, bireylerin verilerini kolektif biçimde yönetmesini sağlayarak algoritmik sömürüye karşı direnç oluşturur. Fairbnb gibi alternatif platformlar, paylaşım ekonomisini etik ilkeler doğrultusunda yeniden çerçevelendirerek platform kapitalizmine karşı yapısal yanıtlar üretir.

Daha köklü düzeyde, Tim Berners-Lee’nin Solid Project’i – bireylerin verilerini kendi kontrol ettikleri, dağıtık bir internet mimarisi – bu yaklaşımın sistem ölçeğindeki bir örneğini sunar. Mastodon gibi merkeziyetsiz sosyal medya ağları, kullanıcıların hem veriyi hem de etkileşim alanını sahiplenmesini sağlarken; Cooperative Technologists (CoTech) gibi oluşumlar, dijital araçların tasarımı ve yönetiminde kolektif emeğin gücünü görünür kılar. Ayrıca Scuttlebutt veya Matrix gibi federatif iletişim protokolleri, veri sahipliğini bireylerin eline geri verir.

Bu tür yapılar, Gilles Deleuze’ün “kontrol toplumu” kavramına karşı eylem alanları açar: Birey, sistemin pasif bir dişlisi olmaktan çıkar, ağların etik-politik mimarisine katkıda bulunan etkin bir özneye dönüşür.

Ekolojik adalet, öz-benlik inşasının ikinci ayağını oluşturur. Bireyin doğayla ilişkisi yalnızca çevresel bir mesele değil, kimliğin yeniden kurulması için varoluşsal bir eksendir. Posthumanist çerçeve, bireyi doğadan ayrı, ona üstün bir varlık olarak değil; ekosistemik ağların bir bileşeni olarak görür.

Permakültür projeleri, kentsel tarım girişimleri, Brezilya’daki Topraksız İşçiler Hareketi (MST) gibi agroekolojik dayanışma modelleri, ülkemizdeki MUÇEP (Muğla Çevre Platformu) gibi ekoloji kolektifleri, ayrıca topluluk destekli tarım (CSA) ağları veya iklim adaleti için çalışan Fridays for Future gibi küresel hareketler, bireylerin doğayla yeniden bağ kurmasını, ekolojik farkındalık geliştirmesini ve kolektif bilinç inşa etmesini mümkün kılar.

Bu, Donna Haraway’in “yeni akrabalıklar” çağrısının pratik karşılığıdır: İnsan, doğa ve teknoloji arasında hiyerarşik olmayan, simbiyotik ortaklıklar içinde konumlanır.

Toplumsal eşitlik ise bu paradigma değişiminin üçüncü temel sütunudur. Derinleşen eşitsizlikler altında bireysel özneleşme projeleri kırılgandır. Marx’ın sermaye eleştirisi yeniden yankılanır: Veri ekonomisi, emeğin dijital biçimlerde yeniden sömürülmesini mümkün kılar ve öz-benlik inşası çoğu zaman kapitalist üretim ilişkilerinin yeni versiyonlarını üretir.

Ancak Solidarity Network gibi dijital işçi hareketleri veya Up & Go gibi işçi kooperatifleri, bireylerin veri sömürüsüne karşı birleşerek özerklik talep etmesini sağlar. Bu kolektif girişimler, bireyin pasif konumunu sorgulamasına ve yeni bir dayanışma formu içinde aktif özneye dönüşmesine imkân tanır.

Sonuç olarak, teknolojik demokratikleşme, ekolojik adalet ve toplumsal eşitlik birlikte ele alındığında yalnızca bireysel değil, kolektif bir etik-politik dönüşümün zeminini oluşturur. Bu yeni paradigma, öz-benlik inşasını bireysel bir arayıştan çıkararak ilişkisel, katılımcı ve direnişçi bir pratiğe dönüştürür. Burada temel soru şudur: Birey, bu kolektif mücadelede yalnızca bir katılımcı mı olacak, yoksa yeni bir etik-politik varoluş biçiminin öncüsü mü?

Bu öncülük, yalnızca teknolojik ya da ekolojik bir liderlik değil; aynı zamanda yeni dayanışma biçimlerinin, alternatif akrabalıkların ve çoğul özneleşme pratiklerinin kurucusu olmayı gerektirir.

Yeni Bir Öz-Benlik İnşası Çağrısı

Öz-benlik artık yalnızca bireysel bir iç yolculuk değil; ekolojik, teknolojik ve toplumsal bağlamlarda filizlenen kolektif bir pratiktir. Veri kolonizasyonu, biyopolitik denetim ve dikkat ekonomisinin labirentinde birey, ya sistemin edilgen bir veri noktası olarak kalacak ya da bu ağları yeniden şekillendiren bir etik-politik özneye dönüşecektir.

Posthumanist bir vizyon, bireyi izole bir varlık olmaktan çıkararak insan, makine ve doğa arasında örülen yeni kolektif yapılara davet eder. Haraway’in “birlikte var olma” etiği, yalnızca bir arada yaşamayı değil, birlikte dönüşmeyi ve karşılıklı sorumluluk almayı içerir. Siborglar ve “yoldaş türler” aracılığıyla, insan ve insan-dışı varlıklar arasında kurulan ortaklıklar geleceği müştereken örme potansiyelini açığa çıkarır. Bu vizyon, Rosi Braidotti’nin ilişkisel öznellik fikriyle birleştiğinde, öz-benlik artık yalnızca bireyin sınırlarında değil, türler arası ve sistemler arası bağların içinde tanımlanır.

Bu çağrı, aynı zamanda bir direniş manifestosudur. Deleuze’ün kontrol toplumuna karşı, bireylerin ve toplulukların teknolojik demokratikleşme, ekolojik adalet ve toplumsal eşitlik ekseninde birleşmesi gereklidir. Açık kaynak hareketleri, algoritmik tahakküme karşı özerkliğin araçlarını sunar. Ekolojik girişimler, insan-doğa ilişkisini hiyerarşik olmayan bir yapıya dönüştürür. İşçi kooperatifleri ve dijital sendikalar, veri sömürüsüne karşı kolektif direnişin yeni biçimlerini üretir.

Marx’ın mirası dijital alanlarda yeniden yankılanmaktadır. Mücadele artık yalnızca üretim araçları değil; arzu, dikkat ve anlam inşası alanlarını da kapsamaktadır. Bu nedenle birey, ancak kolektif mücadele içinde, ağlar aracılığıyla yeni bir etik-politik varoluş inşa edebilir.

Yeni çağın bireyi, “kolektif bilinç” ve “yeni akrabalıklar” inşa ederek özneleşir. Soru artık “Ben kimim?” değil, “Biz, birlikte ne olabiliriz?”dir. Bu soru, yalnızca bir gelecek tahayyülü değil, aynı zamanda birlikte yaratılacak dünyanın başlangıç noktasıdır.

________________

[email protected]

Bu yazıya emoji ile tepki ver