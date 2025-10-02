İSMAIL KAYHAN / AVUSTRALYA – Çin, bölgedeki küçük ada devletleri kanatları altına alıyor. Avustralya, Tayvan ve Yeni Zelanda, elinde kalan pasifik komşularının saf değiştirmemesi için çabalıyor.

Aralarında Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu 18 üyeli Pasifik Adaları Liderler Forumu, 11 – 14 Eylül tarihleri arasında Solomon Adaları’nın başkenti Honiara’da toplandı. Başbakan ve Devlet Başkanları düzeyinde gerçekleşen forum öncesi, Çin’in Solomon Adaları Hükümeti’ne zirve sırasında misafirleri taşıması için 27 SUV araç hediye etmesi Avustralya’nın dikkatini çekti.

Çinli polisler Solomon Adaları’nda hediye karşılığı parmak izi topluyor. Hediye çok büyük bir hediye değildi, ama milli gelir düzeyi Haiti ve Kongo kadar olan Solomon Adaları için çok değerliydi. Araçların teslim törenine Başbakan Jeremiah Manele bile katıldı.

Çin’in bu jestine Avustralya’nın yanıtı gecikmedi. Avustralya Dışişleri Bakanı Peny Wong ve Pasifik Adaları İlişkileri Bakanı Pat Convoy, Solomon Hükümeti’ne hediye olarak 60 araçtan oluşan bir filo verileceğini açıkladı. Wong basın toplantısında, “Avustralya, Pasifik’in en büyük tercih edilen gelişme ve güvenlik ortağı olmaya devam edecektir,” dedi.

Avustralya’nın bu hediye yarışında yer almasının nedeni, Forum’a katılan liderlerin arabalarda seyahet ederken yapacakları konuşmalarının, araçlara yerleştirildiğinden şüphelenilen dinleme cihazlarıyla Pekin tarafından dinlenmesi endişesiydi. Liderler, zirve sırasında seyahatlerini Avustralya’nın sağladığı araçlarla gerçekleştirdi. Araçlar zirve sonrası Solomon Adaları Polisine devredildi.

Bu olay, Pasifik’teki küçük ada devletler üzerinde devam eden hegemonya mücadelesinin göstergesi. Mücadelenin irili ufaklı taraf ve öbekleri var.

Mücadele günlük, kısa ve uzun dönemli taktik ve stratejik adımlarla sürüyor.

2022 yılında Çin ile Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması imzalayan Solomon Adaları, bu mücadelenin sürdüğü en temel alanlardan biri.

Kung Fu Diplomasisi

Solomon Adaları’nın Çin ile yapılan anlaşma gereğince Çin’den gelen uzman polisler, yerli polis ve çocuklara kung fu dersi veriyor. Çinli polislerin çocuklara kung fu dersi vermesi işin eğlenceli kısmı. Çinli uzmanlar, sık sık ayaklanmaların yaşandığı Solomon Adaları’nda yerel polise kitle gösterilerini nasıl dağıtacaklarını da öğretiyor.

Çin karşıtlığının güçlü olduğu Malaita Adası polisine verilen isyan bastırma taktikleri özellikle dikkat çekici. Çinliler, başkent Honiara, Malaita Adası ve başka yerlerde güvenlik kamera ağları kurdu. Tıpkı Çin’de olduğu gibi herkes yakından izleniyor. Hediye karşılığında vatandaşların parmak izi toplanıyor. ‘Hane Kayıt Kartları’ ve ‘Nüfus Kayıt Kartları’ dolduruluyor. Batı basını Çin’in Solomon Adalarındaki uygulamalarını, ‘Çin, kendi halkına uyguladığı yakın takip uygulamasını Pasifik’e ihraç ediyor’ diye yorumluyor.

Solomon Adaları Pasifikte Çin’in en iyi dostlarından biri.

Pasifik ada ülkeleri arasında artık ‘Çin yanlısı’ ve ‘Çin karşıtı’ ülkeler ayrımı söz konusu. Çin sempatizanı olanlar: Solomon Adaları, Kiribati, Vanuatu. Solomon Adaları ve Kiribati 2019 yılında, Vanuatu 2024’de Tayvan ile ‘Çin’in parçası olduğu’ gerekçesiyle resmi ilişkilerini sonlandırıp Tayvan’ı da temsilen Çin Halk Cumhuriyeti’ni tanıdı.

Pasifik’in en büyük ada ulusları Papua Yeni Gine ve Fiji, ilişkilerinde Avustralya’yı tercih eden ülkeler.

Yeni Zelanda ile ilişkili olan bağımsız Cook Island, Çin ile ilişkilerini geliştirerek yeni Zelanda’nın itirazına rağmen Şubat ayında Çin ile beş yıllık Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Yeni Zelanda, Cook Islands’ın aralarındaki şeffaflık anlaşmasına uymadığını, danışmadan karar aldığını ilan ederek 11 milyon dolarlık planlanmış yardımı durdurdu. Yeni Zelanda ve Cook Islands’ın arası o zamandan bu yana buzlukta.

Avustralya ve Papua Yeni Gine ordusunun ‘tam entegrasyonu’

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Pasifik Adaları Liderler Forumu’na gitmeden önce Papua Yeni Gine ve Vanuatu ile Güvenlik Anlaşmaları imzalamak istedi ancak eli boş döndü. Avustralya’nın Vanuatu’ya önerdiği anlaşma, 500 milyon dolarlık ekonomik yardımı da içeriyordu ancak Vanuatu Başbakanı Jotham Napat, bu anlaşmanın ‘üçüncü ülkeleri’ (yani Çin’i) üzeceği gerekçesiyle imzalamadı. Avustralya’nın Papua Yeni Gine’ye önerdiği güvenlik anlaşması, tarafların üçüncü bir tarafın saldırısına uğraması durumunda diğeriyle birlikte savaşması maddesini, Avustralya ve Papua Yeni Gine ordularının ‘tam entegrasyonunu’ da içeriyordu. Çin’in Papua Yeni Gine Büyükelçisi, Papua Yeni Gine’nin bu anlaşmayı imzalamaması çağrısı yaptı. Anlaşma, ‘teknik nedenlerle’ imzalanamadı.

İkinci Trump dönemiyle başlayan ABD dış yardımlarındaki kesintiler, Pasifik’i Çin etkisine daha açık hale getirdi. Çin ile ilişkisi olmayan, Tayvan’ın en yakın destekçilerinden Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr., Honiara’daki Liderler Forumu’na katılmak için hareket etmeden önce Hawaii’de katıldığı bir konferansta, ‘Palau’nun hali hazırda Çin ile savaş halinde olduğunu ve sürekli tehdit altında bulunduğunu, Amerikan desteğine ihtiyaçları olduğunu’ söyledi. Whipps Jr., savaş halini şöyle anlattı:

“Çin, bizim Çinli turistlere bağımlılığımızı ekonomik baskı için silah olarak bize karşı kullanıyor. Çin destekli uluslararası suç çeteleri Palau’daki faaliyetlerini artırıyor. Çinli yatırımcılar, Palau’daki Amerikan üsleri yakınlarında arazi satın alıyor. Listeyi uzatmak mümkün…”

Trump’ın dış yardımları kesme kararıyla mali, askeri yardım karşılığı Micronesia, Marshall Islands ve Palau’daki Amerikan üs ve lojistik destek noktalarının geleceği belirsiz. ABD’nin iklim değişikliğini inkar politikası da, iklim değişikliğiyle varlıkları tehdit altında olan pasifik ülkelerini geleneksel hamilerinden uzaklaştırıyor.

Burada isimleri geçen ve devasa Pasifik Okyanusu’nda bir toz parçasından daha büyük bir yer tutmayan ada ülkeler, sağlayabilecekleri askeri üs, hava alanı ve liman gibi lojistik unsurlarla bir savaş durumunda paha biçilmez değere sahip ikmal merkezleri potansiyeline sahip. Bu nedenle bölgedeki büyükler, küçük ada devletleri yanlarına çekmek için büyük bir rekabet halinde.

