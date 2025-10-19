Üçağız dünyanın en iyi turizm köyleri arasında!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) tarafından ‘En İyi Turizm Köyü 2025’ ödülüne layık görüldü…

BM Dünya Turizm Örgütü’ne üye olan 65 ülkeden 270’in üzerinde başvuru arasında seçilen, Afrika, Amerika, Asya, Avrupa’dan 52 köy ödüle layık görüldü. Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törende Üçağız’a verilen ödülü alan Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı açıklamada “Bu ödül, Üçağız’ın sadece doğal güzelliklerinin değil; aynı zamanda kültürünü, tarihini ve sürdürülebilir yaşam anlayışını koruma konusundaki başarısının da bir simgesidir” dedi.

ÜÇAĞIZ EN İYİ TURİZM KÖYLERİ ARASINDA

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü tarafından seçilen dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı. Toplam 65 ülkeden 270’in üzerinde başvuru arasından seçilen turizm köyleri arasında, Türkiye’den Antalya Demre’ye bağlı Kale Üçağız köyü de yer aldı.

BAŞKAN DURAN ÖDÜLÜ ÇİN’DE ALDI

Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törende Üçağız köyünün ödülünü alan Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Demre’mizin dünyaya açılan yüzü Kale Üçağız, bugün Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törende bu büyük onuru aldı. Kıymetli eşim Samiye Hanım ile birlikte katıldığımız ödül töreninde, köyümüzün adının dünyanın en iyi turizm köyleri arasında anıldığını görmek tarifsiz bir gururdu.”

‘BU ÖDÜL, DEMRE’NİN GURUR NİŞANI’

Bu ödülün, Üçağız’ın sadece doğal güzelliklerinin değil; aynı zamanda kültürünü, tarihini ve sürdürülebilir yaşam anlayışını koruma konusundaki başarısının da bir simgesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Duran, “Demre’nin bu başarısı, hepimizin ortak emeğiyle, inancıyla, sevgisiyle mümkün oldu. Bugün bu ödül, yalnızca Üçağız’ın değil, tüm Demre’nin dünyaya armağan ettiği bir gurur nişanıdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN DÖRT KÖY LİSTEYE GİRDİ

Listeye Türkiye’den giren köyler arasında, Demre Üçağız köyünün yanı sıra; Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros köyleri de yer aldı.

KORUNMUŞ MİRAS VE KIRSAL KALKINMA

Tüm dünyada kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 2021 yılında BM tarafından başlatılan ‘Kırsal Kalkınma İçin Turizm Programı’ kapsamında her yıl dünyanın en iyi turizm köyleri belirleniyor. Kırsal alanlarda korunmuş peyzajlar, biyolojik çeşitlilik ve kültürel mirasa öncelik verilen değerlendirmede, turizmin bu değerlerin korunmasında ve kırsal kalkınmadaki rolü çıkarılıyor.

‘KİMSENİN GERİDE BIRAKILMADIĞI BİR GELECEK’

Turizmin, kırsal alanlarda ortak refahı, kapsayıcı büyümeyi ve bölgesel uyumu ilerletmek için güçlü bir araç olabilleceğini dile getiren BM Turizm Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, şunları söyledi: “2025 En İyi Turizm Köylerimiz, kültürel miraslarını korumak, doğal kaynaklarını muhafaza etmek ve turizm yoluyla ekonomik fırsatlar yaratmak için çalışan toplulukları öne çıkarıyor. Bu köyler, turizmi benimseyerek sosyal kapsayıcılığı teşvik edebileceklerini ve kimsenin geride bırakılmadığı bir gelecek inşa edebileceklerini gösteriyor.”

KÜLTÜRÜ VE DOĞAYI KORUMAK ANAHTAR ROL OYNUYOR

Bu yıl dünyanın en iyi turizm köyleri beşinci kez seçildi. Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen ödül töreninde 2025’in tüm dünyada en iyi turizm köyleri açıklandı. Bağımsız bir danışma kurulu tarafından dokuz farklı başlık altında yapılan değerlendirme sonucu; Kültürel ve Doğal Kaynaklar, Kültürel Kaynakların Geliştirilmesi ve Korunması, Ekonomik Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Turizmin Geliştirilmesi ve Değer Zinciri Entegrasyonu, Turizmin Yönetişimi ve Önceliklendirilmesi, Altyapı, Sağlık, Emniyet ve Güvenlik gibi konularda olumlu not alan turizm köyleri ödüllendiriliyor.

ÇİN, İRAN VE JAPONYA ÖNE ÇIKIYOR

Bu yılki listede Çin, Japonya, Kore, İran, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerden turizm köyleri öne çıkıyor. Azerbaycan, İsrail, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden kırsal yerleşimler de listede yer alıyor.

