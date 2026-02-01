Birleşmiş Milletler’in kifayetsizliği, Avrupa Birliği’nin çelimsizliği, Asya Şeşlisi’nin sessizliğiyle kuralsızlık pekişiyor ve tepişiyor. Daha fazla ezilmememiz için konu komşu cümleten gelişmemiz gerekiyor.

Ülkenin gelişmişliği sadece kişi başına düşen milli gelirle ölçülmez. Çetin Altan’dan öğrendik, yangında hepimizi kurtaracak itfaiye aracı yetersizse; yetersiz bir ülkesinizdir. 6 Şubat 2023 depreminde kurtarma ekipleri ve asker kifayetsiz bırakılınca enkaz altında bağıra bağıra donarak can verdik. On binlerdik. Mis gibi.

Kişi başına düşen itfaiye, hastane, okul gibi somut hizmetler, o ülkenin gerçek gelişmişliğinin aynasıdır. Gerisi hikayedir, masaldır ama yine de destansız, efsanesiz millet kuru kalabalıktır. Sanatsal, edebi, kültürel ve sporsal gururlar da bazen gelişmişliğinize kanıttır.

Milli marifetler ille de hazineye ve araziye tabi değildir. Erovizyon Şarkı Yarışması’nda en çok birinciliği Avrupa’nın küçük ülkeleri İrlanda ve İsveç kazanmışlar. Her iki ülke de tam yedişer defa. Koca Almanya ve Türkiye ise sadece birer defa. Nüfusu bir milyonu bulmayan Lüksemburg beş defa, on milyonluk İsrail dört defa kazanmış.

Kuraklıktan kırılan Etiyopya atletizmde zirvelerdedir. Yarım asırdır mali istikrarsızla çalkalanan Arjantin futbolda en istikrarlı ülke konumundadır. Beş final oynamış, üç dünya şampiyonluğunu müzesine taşımış. Pek cakalı İngiltere ve İspanya’ya dünya kupası birer defa nasip olmuş.

Bireyler gibi toplumların da meşrebi, bazen eşref saati vardır. Avrupa’daki mizahi aforizmalarda cennet tasvir edilirken, “polisler İngiliz, aşçılar Fransız, mühendisler Alman, aşıklar İtalyan, planlama İsviçrelilerden” hayal edilir. Cehennemdeyse, “polisler Alman, aşçılar İngiliz, mühendisler Fransız, aşıklar İsviçreli, planlama İtalyanlardan” oluşur. Hakikatte de öyledir. Ahiret tecrübesine vakıf bazı fanilerin itiraflarında kayıtlıdır.

Ayrıca İranlıların şiir, Rusların edebiyat, Brezilyalıların dans tutkusu milli meziyetlerdir. Japonlar icada, Danimarkalılar keşfe bayılır. Antik Yunanlar da felsefeye…

Ve bazı edinimler için beş-on asırlık bir süre bile yolun çeyreğidir. Mevsimsel esintiyle olmaz. Bütün dünyayı yönlendiren Roma Hukuku milat öncesine dayanır.

Elbette, edinimi muhafaza da toplumsal zaferler hanesine yazılır. Torunlar koyun gibi boyun bükmüş güdülürken “ecdadımız bir zamanlar muzafferdi” tesellisi aslen taziyedir (Sırp, Osmanlı, Britanya, İspanyol İmparatorluğu gibi).

Antik medeniyetlerin mirasçısı olmak, nahoş bir avunmayla bugünleri savunmasız bırakır. Eski Mısır Medeniyeti’nin mimari mirası, emaneti israf etmiş bugünkü perişan Mısır Arap Cumhuriyeti için eziyettir. Sümer, Akad, Asur, Eti, Hitit, Pers medeniyetlerinin çağımızdaki varislerini saymayalım.

Diğer yandan birkaç ay önce Gazze’de yaşananlar gibi yeryüzünün görmezden geldiği katliam ve soykırımlar, Hollywood inşası mağduriyet edebiyatıyla örülen makbuliyet kubbesi (kültürel atmosfer) sayesinde makul görülür olmuştur.

Ezilen, sömürülen, haksızlığa uğrayan toplumlar edebi, sanatsal, mimari şaheserlerle seslerini duyuramazlarsa çok yazık ki zımnen, telef olmasında mahsur olmayan yığınların içinde anılıyorlar. Nadidenin yığını olmaz. Yığınla olsa nadide olmaz.

Kişi başına düşen ulusal felaketlerle şaka da olmaz. Konu alengirli olduğundan gazeteyi yakmayayım diye patronumuz Faruk Eskioğlu’nu aradım. Dedim ki, yardakçı yargıçların eline, hassasiyet tacirlerinin diline düşmeden milli maharetleri nasıl anlatayım. Dedi ki, şimdi sana bir video göndereceğim, izle ve yola devam et.

İzledim. Çin, küçük Tayvan’ı işgal etmek istiyor. Edemiyor. Dünya izin vermiyor. Çünkü Tayvan bütün dünyaya dünyanın en gelişmiş (elektronik çip) mikro entegrelerini üretiyor. Tayvan olmasa cep telefonlarımızdan bilgisayarlara, arabalarımızdan tıbbi cihazlara, uydulardan yapay zekaya hiçbir şey yeniden üretilemez duruma gelecekmiş. Ya da yıllarca beklememiz gerekecek. Hastanedeki hastanın bekleyecek mecali kalırsa. Sıkıysa dokun Tayvan’a!

Entegreler çağına entegre olamıyoruz. İslamiyet terakkiye manidir ama çoğunluğu Müslüman Malezya’da da benzer başarılar söz konusuymuş. İsteyince oluyormuş.

* Müzisyen de olan yazarımızın diğer çalışmalarına https://sedatsarici.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

