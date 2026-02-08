İSMAİL KAYHAN / AVUSTRALYA – Avustralya’nın en zengin genç işadamı Mustafa İlhan’ın ölümü ardından 310 milyon dolarlık şirketi, 7 yıl içinde yok oldu.

Yozgatlı Türk göçmen bir ailenin çocuğu olan Mustafa (John) İlhan, Avustralya’ya ailesi ile birlikte üç yaşındayken geldi.

Bültenimi okuduğunuz için teşekkür ederim. Yazdıklarımın e mail adresinize gelmesi için aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Upgrade to paid

Kısa yaşam öyküsü, ilkini Melbourne’da 1991 yılında açmaya başladığı Crazy John’s cep telefonu mağazaları zinciriyle bir göçmen başarı hikayesi olarak anılır.

Cep telefonunun yeni çıktığı dönemde İlhan, doğru zamanda doğru yerdeydi. İlhan avantajını iyi kullandı ve mağaza sayısını 15 yılda yüzün üzerine çıkardı, çalışan sayısı 700’ü aştı. 2003 yılına geldiğinde 300 milyon dolarlık servetle 40 yaş altı Avustralya’nın en zengini ünvanını elde etti.

İlhan 1991 yılında satış elemanı olarak çalıştığı yerde patronuyla anlaşamayarak istifa edip ilk cep telefonu dükkanını açtı. Müşterilerin cep telefonu bedelini aylık hat aboneliği bedeline taksit olarak ekleyerek, telefonu satış anında sadece 1 dolara verdi ve bu alanda devrim yarattı. Cep telefonunun yaygınlaşmasında bu uygulamanın rolü çok büyük oldu.

Her yıl ‘Zenginler Listesi’ni hazırlayan Business Review Weekly‘nin editörü John Stensholt, İlhan’ın, ‘eğer şirketin değerini beş yılda 500 milyona çıkaramazsam bu işi bırakırım’ dediğini söylüyor. Mustafa İlhan, günde 18 saat çalışmasıyla tanınırdı ve Stenshold’a göre Crazy John’s kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyordu. İlhan öldüğünde babası olduğu dört çocuktan hiç biri 10 yaşında bile değildi.

Avustralya’nın en büyük telco’su Telstra, yeni bir alan olan cep telefonu pazarını ele geçirmek için satış alt yapısı olan Crazy John’s ile yaptığı anlaşmada İlhan’a büyük avantajlar sağladı. Ama zamanla bu avantajlardan vaz geçmeye çalışarak, İlhan’ın deyimiyle ‘zorbalık’ yapmaya başladı. İlhan ve Telstra mahkemelik oldu. Bu mücadele İlhan’a 70 milyon dolara mal oldu.

İlhan, 2007 Ekim ayında bir sabah Brighton’daki evi yakınlarında sabah yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mağazalarının, İlhan ölmeden bir önceki yıllık cirosu 175 milyon dolardı. Öldüğünde Avustralya’nın en zengin 126’ncı kişisiydi ve serveti 310 milyon doları bulmuştu.

Telstra ile arası bozulan İlhan Vodafone ile anlaştı ancak hayatını kaybedince eşi Patricia, mağazalar zincirinin sahibi olduğu yüzde 75’ini 150 milyon dolara Vodafone’a sattı. Dönem, Vodafone’un teknik sıkıntılar çektiği bir dönemdi ve büyük zorluklar yaşıyor, sürekli müşteri kaybediyordu. Vodafone 2014’de İlhan’ın mağazalarını kapatıp tüm çalışanların işine son verdi. 1991’de başlayan Crazy John’s hikayesi, 23 yılda sona erdi.Mustafa İlhan’ın Melbourne’daki cenazesine 5 bin kişi katıldı. Bir ay sonra 1000 kişinin katıldığı özel anma toplantısında, aralarında Victoria Başbakanı John Brumby’nin de bulunduğu 1000 kişi yer aldı. İlhan, ölümünden bir yıl önce yiyeceklerin neden olduğu Alerji konusunda çalışmalar yapacak bir vakfı da kurdu. Patricia İlhan 2022 yılında Chris Blackman ile evlendi.

Bu yazıya emoji ile tepki ver