AKP’li Isparta Belediyesi’ne hapis şoku!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Isparta Belediyesi’nde iki Belediye Başkan Yardımcısı ile Zabıta Müdürü, Emlak İstimlak Müdürü ve Ruhsat birimi sorumlularının da aralarında olduğu bürokratlara “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan 3’er ay hapis cezası verildi…

Isparta kent merkezindeki bir düğün salonunda mevzuata aykırı şekilde yüksek sesle müzik yayını yapılması, ağır kokular yayılması ve mahalle sakinlerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması ve işyeri ruhsatının iptali gerekirken iptal edilmemesi nedeniyle açılan davada karar çıktı. Mahalle sakinlerinin şikâyetleriyle başlayan sürecin sonunda açılan davaya bakan Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu belediye bürokratları hakkında 3’er ay hapis cezasına hükmetti.

DÜĞÜN SALONU MAHALLE HALKININ KÂBUSU OLDU

Isparta Halıkent Mahallesi’nde konutlara bitişik alanda bulunan ve S.B. tarafından işletilen Modapark Düğün Salonu’nda 2023 yılından itibaren yüksek sesli müzik yayını yapıldığı, dışarıda yemek pişirilerek etrafa koku yayıldığı gerekçesiyle mahalle sakinleri dilekçe ile Belediyeye başvurarak sorunun çözülmesini talep etti. Çevreye rahatsızlık veren düğün salonunun ruhsatının da iptali gerekirken gereğinin yapılmaması mahalle sakinlerini tepkisini çekti.

BELEDİYE ŞİKÂYET BAŞVURULARINA KAYITSIZ KALDI

Isparta Belediyesi’nin mahalle sakinlerinin başvuruda bulunduğu hukuka aykırılıkları gidermemesi üzerine konu yargıya taşındı. Davacılar, 6 Mart 2025’de verdikleri ifadede, halen yemek kokularının giderilmediğini, park sorununun ortaya çıktığını belirterek sorumlular hakkında şikâyetlerini yinelediler. Davacı vatandaşlardan biri ise MS hastası olduğunu belirterek bu sorundan dolayı rahatsızlık yaşadığını bildirdi.

VATANDAŞ DAVA AÇTI, BELEDİYE BÜROKRATLARINA HAPİS CEZASI ÇIKTI

Davayı gören Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Isparta Belediye Başkan Yardımcıları U.B. ve F.Y., Zabıta Amiri H.E., Emlak İstimlak Müdürlüğü Birim Amiri A.Ç.’nin olduğu belediye bürokratlarının “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçu işlediklerini belirterek 3’er ay hapis cezası verdi. Mahkemenin, 23 Ekim 2025 tarihli gerekçeli kararında, “Moda Park Düğün Salonuna ait kira sözleşmesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu düğün salonuna ait kira sözleşmesinin fesih koşulları oluşmasına rağmen sözleşme fesih sürecini başlatmayan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Birim Amiri olan sanık A. Ç ve Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı sanık F.Y.’nin müştekilerin mağduriyetine sebebiyet verdikleri, bu itibarla üzerlerine atılı Görevi Kötüye Kullanma suçunu işledikleri, sanıkların eylemin ihmal sureti ile işledikleri anlaşılmakla eylemlerine uyan TCK’nın 257/2. Maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve özellikleri, suç konusunun önem ve değeri, kasta dayalı kusurunun ağırlığı nazara alınarak takdiren cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir” denildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU BELEDİYEYİ KUSURLU BULDU

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise beraat talebinde bulundu. Dava konusu olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise düğün salonuyla ilgili çok sayıda CİMER şikâyetinin bulunduğu belirtilerek, “Isparta Belediyesi Encümen Kararında Isparta Moda Park Düğün Salonunda çevre halkına zarar, rahatsızlık verildiğinden 581,00 TL para cezası verildiğinin ancak açık alanda müzik yayını yaptığının tespiti olmasına rağmen canlı müzik izninin ilgili Belediye tarafından iptal edilmediğinin, 22/07/2023 tarihinde Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan denetim sonrasında söz konusu düğün salonu işletmesine denetim esnasında işletmenin bahçesinde ve kapalı salonunda düğün organizasyonunun bulunduğu ve ses yükseltici cihazlarla müzik yayını yapıldığının tespit edilmesi üzerine 146.576,00 TL idari para cezası uygulandığının, İl Müdürlüğünün 22/07/2023 tarihine kadar olan şikayetler ile ilgili denetim yapmadığının, şikayetleri Isparta Belediyesine gönderdiğinin, Isparta Belediyesi yetkililerince bahse konu düğün salonunun canlı müzik iznini iptal edilmediğinin, açık/yarı açık alanların tam kapalı hale getirilmesi şartlarını sağlamadan faaliyetine izin verdiğinin, açık alanda müzik yayını yaptığının tespiti olmasına rağmen canlı müzik izninin Isparta Belediyesince iptal edilmediğinin belirtildiği…” kaydedildi.

İKİ BAŞKAN YARDIMCISI VE BÜROKRATLARA 5 YIL DENETİM SÜRESİ

Mahkeme, Isparta Belediyesi bürokratlarından A.Ç.’ye verilen 3 ay hapis cezasının para cezasına çevirirken, Belediye Başkan Yardımcıları F.Y. ve U. B. ile Zabıta Amiri H. E.’ye verilen 3’er aylık hapis cezalarını yasa gereği 2 ay 15 güne indirirken, sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

