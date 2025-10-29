Antalya Büyükşehir’de 8 şube müdürü görevden alındı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde farklı daire başkanlıkları bünyesinde görev yapan 8 şube müdürünün görevine son verildi…

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde farklı daire başkanlıkları bünyesinde vekâleten görev yapan 8 şube müdürünün görevine son verildi. Görevine son verilen bazı şube müdürleri farklı birimlerin emrine verilerek yerlerine yeni atamalar yapıldı. Görev değişiklikleriyle ilgili başkanlık makamının 27 Ekim 2025 tarihli yazısı ilgili birimlere gönderilirken, Büyükşehir Belediyesi’nde araç bakım ve onarımı için yeni bir daire başkanlığı kuruldu. Milyarlarca liralık kamu kaynağının özel şirketlere aktarılmasına neden olan hizmet alımı ihalelerinin ardından kurulan Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’na Osman Tosun Vekâleten atandı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR’DE ATAMA DEPREMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde bazı şube müdürlerinin görevlerine son verildi. Başkanlık Makamının 27 Ekim 2025 tarihli yazılarıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nı asaleten, Personel Şube Müdürlüğü’nü ise Vekâleten yürüten Mehmet Keskin’in Personel Şube Müdürlüğü sonlandırıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Araştırma-Geliştirme Proje Şube Müdürlüğü (AR-GE) görevini vekâleten yürüten Deniz İlaslan Çülek, bu görevden alınarak Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nde görevlendirildi. İlaslan’ın yerine ise Ufuk Sarımehmetoğlu vekâleten atandı.

SU ÜRÜNLERİ VETERİNERLİĞE BAĞLANDI, MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bu birimden alınarak, görev, yetki ve sorumluluklarında bir değişiklik yapılmaksızın yeni oluşturulan Veteriner İşleri Daire Başkanlığı’na bağlandı. Veteriner İşleri Daire Başkanlığı’na bağlanan Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nü vekâleten yürüten Naci Şentürk’ün bu görevi sonlandırılarak Sıfır Atık Şube Müdürlüğü emrinde görevlendirildi.

TARIMSAL HİZMETLERDE DİKKAT ÇEKEN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’nü vekâleten yürüten Serkan Keskin’in bu görevine son verildi. Keskin, Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler Şube Müdürlüğü emrinde görevlendirildi. Keskin’in yerine ise Ömer Faruk Şengül vekâleten şube müdürü olarak atandı.

HEM DAİRE BAŞKANI HEM ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARDA DEĞİŞİKLİK

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı görevini asaleten, Emlak Şube Müdürlüğü’nü ise vekâleten yürüten Gözde Arat’ın Emlak Şube Müdürlüğü görevi sonlandırılırken Özge Erdoğan asaleten bu göreve atandı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Emine Hanım Turhan’ın bu görevi sonlandırılarak yerine İsmail Polat Rahat atandı.

MİLYARLIK İHALELERDEN SONRA BAKIM ONARIM DAİRESİ KURULDU

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü görevlerini vekâleten yürüten Serdar Oruç Gün’ün Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü görevi sonlandırılırken yerine ise Ramazan Şimşek vekâleten Şube Müdürü olarak atandı.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İdari İşler Şube Müdürlüğü’nü vekâleten yürüten Osman Tosun’un bu görevi sonlandırılırken, Tosun, yeni kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına vekâleten atandı.

OTOBÜS BAKIM VE ONARIMI İÇİN YADOĞLU’NA 1.4 MİLYARLIK İHALE

Yeni düzenlemeye göre ihale yoluyla hizmet alımı yapılarak milyarlarca liralık kamu kaynağının özel şirketlere aktarılmasına neden olan araç bakım ve onarımı için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daire başkanlığı kuruldu. Daha önce şube müdürlüğü olarak kurulan ancak performans göstergelerinde sıfır çeken bu birim bundan böyle daire başkanlığı olarak hizmet verecek. Yüksek bütçeli otobüs bakım ve onarımı ihaleleriyle gündeme gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca 2024-2025 döneminde Yusuf Yadoğlu’na ait 3 farklı şirkete 1.4 milyar TL’lik ‘otobüs bakım ve onarım’ ihalesi verdiği ortaya çıkmıştı. Buna karşılık belediye bünyesinde bu işlerden sorumlu birim olan Makine İkmal, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’ne ise yalnızca 17 milyonluk bütçe öngörülmüştü. İlgili şube müdürlüğünün 2023-2034 yılları için konulan araç bakım ve onarım işlemi hedeflerinin ise Büyükşehir Performans Raporunda ‘sıfır’ olarak kayıtlara geçmesi dikkat çekmişti.

