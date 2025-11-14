Antalya’da 5 yıldızlı imar skandalı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya Konyaaltı’nda, Vali Şahin’in de katıldığı turizm sektörü toplantısına ev sahipliği yapan 5 yıldızlı otelin 13 bin 626 m2’lik kısmının imara aykırı olduğu ortaya çıktı…

Sayıştay’ın Konyaaltı Belediyesi’nde yaptığı denetimlerde, dünyaca ünlü sahilde 5699/1 parselde bulunan Şahinler Holding bünyesindeki ‘Megasaray Westbeach’ adlı otelin 13 bin 626 m2’lik kısmının ruhsat eki ve mimari projeye aykırı olduğu belirlendi. Sayıştay raporunda, söz konusu aykırılığın 10 bin 425 m2’lik kısmının iskân öncesi ve otel inşaatı sırasında aksların büyütülmesi ve kat yüksekliğinin artırılması sonucu ortaya çıktığı, bina hacminin artırılarak fazla imalat yapıldığı belirtildi. İmar skandalına konu olan otel, geçtiğimiz Nisan ayında Antalya Valisi Hulusi Şahin’in de katılımıyla yapılan turizm sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği etkinliğine ev sahipliği yapmıştı.

SAYIŞTAY: ‘KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ ETKİN DENETİM YAPILMIYOR’

Sayıştay’ın Antalya-Konyaaltı Belediyesi’nde 2024 yılı faaliyetlerine yönelik yaptığı denetimlerin ardından hazırlanan rapor yayımlandı. Konyaaltı Belediyesi’nin hizmet alanı içerisindeki imara aykırılıklara yönelik denetim sonuçlarına yer verilen Sayıştay Raporunda, imara aykırı ve kaçak yapılarla ilgili etkin bir çalışma yapılmadığı bulgusuna yer verildi.

MEVZUAT HATIRLATILDI, İDARİ DENETİM VE YAPTIRIMLAR SIRALANDI

3194 sayılı İmar Kanunu gereği belediyelerin sorumlu olduğu mevzuat hükümlerine atıfta bulunulan Sayıştay raporunda, yapılardaki ruhsattan denetime, idari yaptırımdan para cezalarına kadar uygulanması gereken süreçler 20 başlık altında tek tek sıralanarak, “Yukarıda özetlenen süreçlerin Antalya Konyaaltı Belediyesinde yıllardır tam olarak yerine getirilmediği anlaşılmış olup, 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer verilen aşağıdaki bazı tespitlere ilişkin süreçlerin henüz tamamlanmadığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

SAHİLDEKİ 5 YILDIZLI OTELİN 13 BİN M2’LİK KISMI İMARA AYKIRI

İmarla ilgili denetimler kapsamında Konyaaltı sahilinde yer alan 5 yıldızlı bir otelin 13 bin 626 m2’lik kısmının da imara aykırı olduğu bulgusuna yer verilen Sayıştay raporunda, şu tespitlere yer verildi: “Şehir merkezinde bulunan 5 yıldızlı bazı otellerde yapılan fiili denetimlerde aykırılıklar tespit edilmiştir. Bunlar arasında yapı kayıt belgesi olan oteller, tespit edilen aykırılıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne beyan edip gerekli ödemeleri yaparak mevcut durumlarını güncelleyip aykırılıkları düzeltme yoluna gitmiştir. Ancak yapı kayıt belgesi olmayanlar için yasal süreçler başlatılmıştır.

İNŞAAT SIRASINDA KAT YÜKSEKLİĞİ ARTIRILMIŞ

Örneğin; Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisindeki 5699 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 5 yıldızlı bir otelde, ruhsat eki mimari projesine aykırı imalatlar ile ilgili 21.08.2023 tarih – 3815 sayılı Konyaaltı Belediye Başkanlığı yazısı gereği dosyasında ve mahallinde yapılan kontroller sonucunda ruhsat eki mimari projesine aykırı olarak toplamda 13.626 m² aykırı imalat bulunduğu tespit edilmiştir. Bu aykırılığın 10.425 m²’lik kısmının ise iskân öncesi ve otel inşaatı sırasında aksların büyütülmesi ve kat yüksekliğinin artırılması sonucu bina hacminin arttırılarak betonarme kısımda fazla imalat yapılması sonucu oluştuğu görülmüştür. Oysa inşaat yapım sırasında sorumluluk; ruhsat eki mimari projesine aykırı betonarme imalatlarına ilişkin denetim ve kontrol görevi ile genel iskân belgesi, yapı kullanma izin belgesi düzenlemek ve onaylamak Belediyeye ait iken, bu yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek ise bu yapının yapı denetim firmasına aittir.”

100 M2’LİK İŞ YERİNE, 300 M2’LİK KAPALI ALAN EKLENMİŞ

Şehir merkezinde yer alan kafeterya ve restoranların yaptıkları gölgelik ve çardaklarla elde edilen kapalı alanların imar planına aykırı şekilde büyütülerek haksız kazanç elde edildiği bulgusuna da yer verilen Sayıştay Denetim raporunda, “Örneğin 100 m²’lik bir dükkânın ön ve yan tarafları tamamen kapatılarak 300 m²’lik ekstra bir kapalı alan daha elde edilmiştir. Gölgeliklerin araç ve yaya giriş çıkışını engellememesi, betonarme olmaması, destek kolonlarının 20 cm x 20 cm’yi aşmayan ahşap, çelik, alüminyum veya demir doğramalardan, sökülebilir, takılabilir tarzda olması ayrıca gölgelik yapılmadan önce Belediyenin Etüd Proje Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. Ancak fiili durumda Etüd Proje Müdürlüğünden herhangi bir izin alınmadığı gibi mevcut yapıların çoğunun plan notlarındaki tanımlara uymadığı görülmüştür” denildi.

TARLA VASIFLI İMARSIZ ARAZİLERE VİLLA VE DÜĞÜN SALONU

Konyaaltı’nda bulunan tarla vasfındaki imarsız alanlara havuzlu villalar, düğün salonları ve depo yapıldığı tespitine de yer verilen Sayıştay raporunda, “Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde tarla vasfında olup imarsız olan bazı mahallelerde örneklem yoluyla seçilen yerlerde yapılan denetimler sırasında; tek veya iki katlı havuzlu villalar (hatta bunlardan bazılarının malikâne vasfında olduğu görülmüş) ile düğün salonları, depolar ve daha birçok kaçak yapı yapıldığı ancak bunlara ilişkin yukarıda özetlenen süreçlerin İdare tarafından yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Kamu İdaresi cevabından, bu hususlara ilişkin olarak; Belediye tarafından encümen kararları doğrultusunda idari para cezaları tahakkuk ettirildiği, bazı yapılara ilişkin aykırılıkların giderildiği, bazı yapıların yıkım ihalesi kapsamına dâhil edildiği anlaşılmış olsa da imara aykırılıkları devam eden yapılara ilişkin adli ve idari süreçler ile tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilatı ile ilgili mali süreçlerin devam ettiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, yukarıda yer verilen imara aykırı ve kaçak yapılara ilişkin Belediye tarafından uygulanması gereken iş akışlarının yerine getirilmesini teminen hukuki, idari ve mali tedbirlerin ivedilikle alınarak, süreçlerin hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

KAMU YÖNETİCİLERİ İMARA AYKIRI OTELDE SEZON AÇILIŞI YAPTI

Daha önce farklı bir markanın bünyesinde hizmet veren 5 yıldızlı otel, 2022 yılından itibaren Şahinler Holging bünyesine geçerek ‘Megasaray Westbeach’ adıyla hizmet vermeye başladı. Sayıştay denetimlerinde 13 bin 626 m2’lik kısmının imara aykırı olduğu tespit edilen 5 yıldızlı otel, 29 Nisan 2025 tarihinde Antalya Valisi Hulusi Şahin’in de katılımıyla yapılan turizm sektörü toplantısına ev sahipliği yapmıştı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen etkinliğe, Vali Şahin’in yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Sert, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, önceki Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ve sektör temsilcileri katılmıştı.

