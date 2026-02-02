Böcek’in sevgilisi Yadoğlu’nun çalışanı çıktı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile gönül ilişkisi olduğunu belirten belediye çalışanı Melek K.’nın, itiraflarıyla Böcek’in tutuklanmasına giden süreci başlatan iş insanı Yusuf Yadoğlu’nun şirketlerinde üç yıl SGK kaydı olduğu tespit edildi…

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınarak tutuklanan ardından da görevinden uzaklaştırılan Başkan Muhittin Böcek’in otomobil ve lüks hediyeler aldığı belediye çalışanı Melek K., itiraflarıyla operasyonun başlamasına neden olan iş insanı Yusuf Yadoğlu’nun çalışanı olduğu ortaya çıktı. Melek K., 2015-2017 yılları arasında Konyaaltı Belediyesi’nden temizlik ihalesi alan Yusuf Yadoğlu’nun şirketlerinde ‘beden işçisi’ olarak sigortasının yatırıldığı tespit edildi. Tutuklu başkan Muhittin Böcek, ilk ifadesinde Yusuf Yadoğlu’nu iftiracı olarak nitelemiş, yaklaşık 10 yıldır kamudan ihaleler alan bir iş insanı olarak tanıdığını ve aralarında yakınlık olmadığını öne sürmüştü. Açık kaynaklarda, 2011 yılından itibaren Muhittin Böcek’in başkanlık dönemlerinde Konyaaltı Belediyesi’nden onlarca milyonluk ihaleler aldığı görülen Yusuf Yadoğlu ise ifadesinde Muhittin Böcek’i 15 yıldır tanıdığını belirtti.

ANTALYA OPERASYONU YADOĞLU’NUN İFADESİYLE BAŞLADI

İstanbul’da yürütülen soruşturma sırasında belediyelerden ihale alan iş insanı Yusuf Yadoğlu’nun ifadelerinde dile getirdiği iddialar, operasyonların Antalya’ya sıçramasına neden olmuştu.

Yadoğlu, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in seçim öncesi kendisinden para istediğini, boşandığı eşine aldığı dairenin parasını da kendisine ödettiğini iddia etmişti.

BAŞKAN BÖCEK TUTUKLANARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bu gelişmenin ardından 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alınarak tutuklandı, ardından ise görevden uzaklaştırıldı. Operasyon sırasında yurtdışında olduğu tespit edilen Gökhan Böcek ise yurtdışından dönüş yaptığı Antalya havalananında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve tanık ifadelerinin ardından Antalya iddianamesi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Gözler şimdi yargılama sonrası verilecek kararda.

BELEDİYE ÇALIŞANI KADINLA İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Başta Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek olmak üzere 41 şüphelinin adı geçen 702 sayfalık iddianamede suç teşkil ettiği savunulan 26 eylem yer alıyor. Bu eylemlerden biri de Muhittin Böcek’in başkanı olduğu belediyede çalışan sevgilisi olduğu belirtilen Melek K. (34) adındaki kadın personele 14 Şubat Sevgililer Gününde hediye ettiği otomobil ve farklı mali kaynağının sorgulanmasını içeriyor.

BEDEN İŞÇİSİ OLARAK İŞE BAŞLAMIŞ

Muhittin Böcek’in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde beden işçisi olarak işe başlatıldığı belirlenen Melek K.’nın, Böcek’in 2019’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından bir süre Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV)’nda eğitim yöneticisi olarak çalıştığı, 2022 yılı itibari ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında eğitmen/eğitim yöneticisi olarak kadroya alındı belirtildi.

BAŞKANIN SEVGİLİSİ YADOĞLU’NUN ÇALIŞANI ÇIKTI

Ancak savcılık iddianamesindeki en çarpıcı detaylardan biri, Melek K.’nın Muhittin Böcek’in cezaevine girmesine neden olan operasyonun fitilini ateşleyen iş insanı Yusuf Yadoğlu’nun şirketlerinin çalışanı olduğunun tespit edilmesi.

2015-2017 DÖNEMİNDE SGK KAYDI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Melek K.’nın SGK kayıtlarında, 2015/2016 yılları arasında SYM Turizm Ticaret Anonim Şirketi adlı şirkette beden işçisi olarak, 2017 yılında Beydağ Tem.ve İlaç.Ltd.Şti. Boztepe Kimya Pey.A.Ş. Ortak Gİrişimi adlı şirkette beden işçisi olarak kaydının bulunduğu tespit edildi. Melek K.’nın, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında SGK’lı olarak çalıştığı SYM Turizm ve Beydağ Temizlik isimli şirketlerin soruşturma başlangıcına sebep teşkil eden ve hakkında Ek Takipsizlik Kararı verilen Yusuf Yadoğlu’na ait olduğu aldı.

‘TAŞERON OLARAK ÇALIŞTIĞIM İÇİN’

Konuyla ilgili ifadesine başvurulan Melek K., Yusuf Yadoğlu’na ait olan şirketlerde SGK kaydımın bulunmasının nedeni, şöyle açıkladı: “Konyaaltı Belediyesinde Taşeron olarak çalışmam sebebiyledir. Belediyeye Taşeronluğu bu şirket yapmaktaydı. Özel kalemde benimle birlikte çalışan diğer arkadaşlarımın da aynı şirkette SGK kayıtları mevcuttur.”

‘SEÇİMDEN 4 Gün GÜN SONRA…’

Açık kaynaklarda yaptığımız araştırmada, bugün iddianamede adı geçen ve Muhittin Böcek’e yakın olan birçok Büyükşehir Belediyesi personelinin de Melek K. İle birlikte Konyaaltı Belediyesi’nden transfer edildiği görülüyor. Konyaaltı Belediyesi’nin erişime açık olan 2019 yılı faaliyet raporuna göre, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerden sadece 4 gün sonra, 3 Nisan 2019 tarihinde Melek K. İle birlikte 12 şirket personelinin iş akitlerinin sonlandırıldığı ve kıdem tazminatı ile tüm hak ve alacaklarının ödenmesi için ilgili birime yazı yazıldığı belirtiliyor.

BELEDİYE FAALİYET RAPORUNDAKİ DETAY

Muhittin Böcek Konyaaltı Belediye Başkanı iken 2015 yılında aralarında gönül ilişkisi başladığını belirten Melek K., ilk ifadesinde, 2019 yerel seçimlerinde Böcek’in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından kendisiyle birlikte diğer personelin istifa ettikleri öne sürmüştü. Ancak Konyaaltı Belediyesi’nin 2019 faaliyet raporunda söz konusu çalışanların kıdem tazminatı gibi haklarının ödenmesi için ilgili birime yazı yazıldığının belirtilmesi, ‘istifa’ iddiasını boşa çıkarıyor.

ÖZEL GİRİŞİNCİNŞN KURDUĞU ŞİRKET BİR AY SONRA BELEDİYEYE GEÇTİ

Konyaaltı Belediyesi 2018 yılında A.H.K. adında bir girişimci tarafından kurulan Konyaaltı Temizlik şirketini, bir ay sonra devralıyor. Şirketi kuran girişimcinin aynı zamanda Kepez Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesini yürüten Sur Yapı’da çalıştığı, bunun yanı sıra Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ile de bağlantılı olduğu görülüyor. Şirket belediye bünyesine geçince başına, bugün Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Ramazan Demir getirilmiş. Daha önce taşeron personel ihalelerinin verildiği şirketler yerine belediye bünyesine geçirilen bu şirket üzerinden işçi alımı yapılması amaçlandığı belirtiliyor.

BİRİ SUÇLANIYOR, DİĞERİ ‘SUÇTAN ZARAR GÖREN’

Bugün Antalya iddianamesinde, Muhittin Böcek çeşitli suçlardan ‘şüpheli’, 2015-2017 döneminde Melek K.’nın SGK kayıtlarına göre ‘işvereni’ olduğu tespit edilen Yusuf Yadoğlu ise ‘suçtan zarar gören’ olarak yer alıyor.

YADOĞLU VE BÖCEK’İN İHALE GEÇMİŞİ 2011’E KADAR UZANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 5 Temmuz’da gerçekleşen operasyonun ardından, Yusuf Yadoğlu’nun şirketlerini mercek altına almış ve ihale trafiğinin yalnızca Büyükşehir belediyesi ile sınırlı olmadığını, Konyaaltı Belediyesi’ne kadar uzandığını ortaya koyan haberler yapmıştık. Açık kaynaklardan elde ettiğimiz veriler, Muhittin Böcek’in 2011 yılından bu yana Yadoğlu’nun şirketlerine ihale veren bir belediye başkanı olduğunu ortaya koyuyordu. Konyaaltı Belediyesi’nin 2013 yılındaki taşeron personel ihalesinin Aziz İhsan Aktaş’a ait Bilginay Temizlik şirketi ile Yusuf Yadoğlu’a ait Akdeniz Temizlik şirketi arasında paylaşıldığı görülüyor.

2015’DE İHALE RAKAMLARI UÇMUŞ

İlerleyen yıllarda Muhittin Böcek ile aralarında kendi deyimiyle, ‘gönül ilişkisi’ başlayacak olan Melek K.’nın SGK kaydının başladığı 2015 yılında, Yusuf Yadoğlu’na ait SYM Turizm LTD şirketinin Konyaaltı Belediyesi’nden 30 milyon TL tutarında bir ihale aldığı görülüyor. O tarihe göre 11,5 milyon dolara karşılık gelen bu dev bütçeli ihale, aynı konu başlığında önceki dört yılın toplam ihale tutarından daha fazla bir rakama denk geliyor. EKAP kayıtlarına göre, Konyaaltı Belediyesinin 2011’de aynı başlıktaki 3 ihale için 4,9 milyon, 2013’de 4 ihale için 11,5 milyon, 2014’de iki ihale için toplam 11 milyon lira ödediği görülüyor.

BAŞKANLAR TUTUKLU, İHALECİ İŞ İNSANLARI TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi ile ilgili duruşmaların başlamasıyla birlikte, iddianamede ‘suç örgütü lideri’ olduğu öne sürülen ve iddianameye adını veren Aziz İhsan Aktaş’ın duruşmaya korumalarıyla gelmesi ve rahat tavırlar sergilemesi tartışma konusu oldu. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin köşe taşlarından biri olan Yusuf Yadoğlu’nun Antalya iddianamesinde ‘suçtan zarar gören’ olarak anılması da bu tartışmanın bir diğer yönü.

‘EN YETKİLİLERE ULAŞIP BELEDİYELERİ ANLATTIK’

Bu konuda yanıt bekleyen birçok soru var. Ancak Yusuf Yadoğlu’nun şirketlerinin yöneticilerinden biri olan Mustafa Yadoğlu’nun 6 Mayıs 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım son derece dikkat çekici. Mustafa Yadoğlu, ‘iş bilmez ve haysiyetten yoksun’ olarak nitelediği belediyelere yönelik paylaşımında şu ifadelere yer veriyor: “Kendimizi paraladık. En yetkililere ulaşıp, belediyelerin iş bilmez, umursamaz ve hatta haysiyetten yoksun durumlarını anlattık.”

