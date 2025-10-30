Diyanetten Emniyet’e Yadoğlu’nun ihale pazarı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya’da kurduğu şirketlerle kamu kurumlarını ihaleye bağlayan Yusuf Yadoğlu’nun adı çok bilinmeyen Pro-Tem Temizlik şirketi üzerinden 2019 öncesinde Diyanet’ten Emniyet’e, YURTKUR’dan ASAT’a pek çok kurumdan ihale aldığı ortaya çıktı…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Aziz İhsan Aktaş ile ortak ihalelere girdiği belirtilen Yusuf Yadoğlu’nun 1996’da yakınları üzerine Antalya’da kurduğu adı pek bilinmeyen şirket, 2019 öncesinde Diyanetten Emniyet Müdürlüğü’ne, Karayolları’ndan YURTKUR’a, ASAT’tan ALDAŞ’ kadar birçok kamu kurumundan ihale almış. Erişime açık EKAP kayıtlarına göre, Yadoğlu’nun yakınları üzerine kurulan Pro-Tem Temizlik şirketine milyonlarca liralık ihaleler verilmiş. ASAT’tan temizlik, ilaçlama ve bahçe bakımı ihalesi alan şirket, YURTKUR’a bağlı öğrenci yurtlarının kaloriferlerini yakmak için bugünün tutarıyla toplam 2 milyon doların üzerinde rakama karşılık gelen ihaleler almış.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Avcılar, Beşiktaş ve Esenyurt belediyeleri ile İstanbul Asfalt, İETT gibi kurumlar suçtan zarar görenler arasında yer alırken, bu kurumların yaptığı ihaleler inceleniyor. İddianamede, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 40’ı tutuklu, 200 şüphelinin adı geçiyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ ‘SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ’ OLMAKLA SUÇLANIYOR

Belediyeler başta olmak üzere çok sayıda şirketiyle kamu kurumlarından aldığı ihalelerle gündeme gelen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ‘suç örgütü’ lideri olarak suçlandığı iddianamede, yakınları ya da çalışanlarının üzerine kurduğu Antalya merkezli şirketlerle belediyeler ve kamu kurumlarından milyarlarca liralık ihaleler alan Yusuf Yadoğlu ile Baki Nugay gibi isimler de suç örgütü üyeleri olarak şüpheliler arasında yer alıyor. İddianamede, Yusuf Yadoğlu’nun, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’la ortak şirketler kurarak ihalelere katıldığı belirtilirken dosya kapsamındaki birçok olayda ihaleye fesat karıştırmak gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.

YUSUF YADOĞLU VE ANTALYA’DA KURDUĞU ŞİRKETLER İDDİANAMEDE

Yusuf Yadoğlu’nun çalışanlarından biri olan Mehmet Güzmen, iddianamede Yadoğlu’nun Antalya’da kurduğu şirketlerden bazılarının kendisinin üzerine yapıldığını öne sürerek 1996-2017 yılları arasında birlikte çalıştıklarını belirterek şunları söylüyor: “Antalya’ da çalıştığım zaman içerisinde, Yusuf Yadoğlu bana güvendiğini ve firmaları üzerime yapacağını söyledi. Ben de kendisine tabi yapabilirsiniz dedim. Akdeniz Temizlik, Barka Atık, Bilginay Temizlik, SYM Turizm ve Boztepe Kimya isimli şirketleri farklı tarih ve zamanlarda benim üzerime yaptı. Benden önce bu şirketler kimin üzerineydi hatırlamıyorum fakat Üzeyir Yadoğlu, Fatih Yadoğlu, Remzi Balyoz, Oğuz Çevik ve Savaş Vural isimli şahıslardan birinin üzerineydi. Bu şahıslardan birinden firmaları devraldım. Barka Atık isimli temizlik firması Baki Nugay isimli şahsın üzerineydi. Bu firmanın yüzde 50 hissesini üzerime aldım.”

AZİZ İHSAN AKTAŞ VE YUSUF YADOĞLU’NUN ORTAK İHALE GEÇMİŞİ

Savcılık iddianamesinde, Aziz İhsan Aktaş’ın kuracağı şirketlerin dikkat çekmemesi için yanında çalıştırdığı şahısları ortak yaptığı belirtilerek, “Aziz İhsan Aktaş, Yusuf Yadoğlu ve Baki Nugay ile başlayan, şirket yönetimiyle hukuki/ticari ilgisi, bilgisi olmayan çalışanlara aldıkları sorumluluğa istinaden kâğıt üzerinde yetkiler vererek kendilerine alan açıp farklı yapılanmalar içerisinde büyümeye çalıştıkları, şahısların resmi kayıtlarda şirketler bazında birbirleri ile bir ilişkilerinin olmadığı gözükse de süreç içerisinde almış oldukları roller, yönlendirdikleri şahıslar ve çalışanların maddi durumlarından (işçi konumunda olmalarından) faydalanıp para karşılığında ikna yöntemini kullanarak, planlı şekilde kuracakları yapının temellerini attıkları anlaşılmaktadır… Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş, kurduğu ihale sistemiyle firmalarının hiçbirini adına yapmadığı, kardeş ve akrabaları üzerine yaparak hem hukuki yaptırımlardan kaçınmak hem de firmalar arasında irtibat kurulmasını engellemeyi amaçlamıştır. İhale almaya başladığı ilk zamanlar Yusuf Yadoğlu ile 2016 yılından itibaren ise Baki Nugay ile ortak hareket etmeye başlamıştır” ifadelerine yer veriliyor.

ANTALYA’DA KURULAN BİR BAŞKA ŞİRKETİN ÇOK BİLİNMEYEN İHALELERİ

Yusuf Yadoğlu’nun çalışanı olan Güzmen, sadece kâğıt üzerinde firmaların sahibi olarak göründüğü, üzerine kayıtlı firmalardan aylık maaş aldığını belirtiyor. Ancak Mehmet Güzmen’in adını anmadığı ve iddianamede yer almayan Antalya merkezli bir başka firma olan Pro-Tem Temizlik Hzm. Ltd. Şti., 20 Aralık 1996 tarihinde Ayfer Yadoğlu ve Rahime Yadoğlu’nun üzerine kuruluyor. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kayıtlara göre, iddianamede ifadelerine yer verilen Mehmet Güzmen’in 26 Mayıs 2004 tarihinde Pro-Tem Temizlik şirketindeki hisselerini Fadime Aktaş’a devrettiği görülüyor.

KALORİFERLERİ YAKMAK İÇİN YURTKUR’DAN 2 MİLYON DOLARLIK İHALE

Yusuf Yadoğlu’nun Antalya’da kurdurduğu şirketlerden biri olan Pro-Tem Temizlik’in, Diyanet’ten Karayollarına, ASAT’tan Yurtkur’a kadar birçok kamu kurumundan milyonlarca liralık ihale aldığı görülüyor. Çok bilinmeyen bu şirketin aldığı ihaleler, 2010 yılından itibaren erişime açık EKAP sistemi üzerinden takip edilebiliyor. EKAP kayıtlarına göre Pro-Tem şirketine Antalya’da en sık ihale veren kamu kurumları arasında Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü (YURTKUR) yer alıyor. YURTKUR’un 2010-2013 arasında yaptığı ‘Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yurtlarda Kalorifer Yakma Hizmet Alımı’ ihalelerinde toplam 3 milyon 300 bin TL’nin üzerinde ödeme yapıldığı görülüyor. Dönemin döviz kurlarına göre bu tutar 2 milyon doların üzerinde bir rakama ulaşıyor. Bugünkü TL karşılığı ise 90 milyon TL’nin üzerinde.

2019 ÖNCESİ ASAT TEMİZLİK, KARAYOLLARI ARAÇ BAKIMI İHALESİ VERMİŞ

Antalya’da bulunan Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün 2010 yılında yaptığı 3.2 milyon TL’lik araç bakımı için atölye ustası ve işçi alımı ihalesi de Pro-Tem şirketine verilmiş. Bu ihalenin bugünkü karşılığı da 90 milyon TL’nin üzerinde. Pro-Tem şirketinin bu dönemde ihale aldığı kurumlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT da yer alıyor. ASAT’ın 2010 ve 2013 yılında yaptığı Genel Temizlik, İlaçlama ve Bahçe Bakımı ihaleleri için yaklaşık 3 milyon TL ödenmiş. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ da Pro-Tem şirketine ihale vermiş. ALDAŞ’ın Şubat 2013’de verdiği Malzemeli Genel Temizlik ihalesinin sözleşme tutarı 99 bin 585,86 TL.

DİYANET BİRİMLERİ DE PRO-TEM’E İHALE VEREN KURUMLAR ARASINDA

Antalya’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yurt ve eğitim merkezlerinin temizlik ihaleleri de 2011 ve 2013 yıllarında Pro-Tem şirketine verildiği görülüyor. Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de 2013 yılında Pro-Tem şirketine temizlik ihalesi veren kamu kurumları arasında yer alıyor.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2010’DA TEMİZLİK İHALESİ

Pro-Tem şirketinin Antalya’da aldığı ihaleler arasında Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün temizlik işi de var. Aralık 2010’da yapılan ihale sözleşmesine göre Emniyet Müdürlüğü Yadoğlu ailesinin kurduğu şirkete 72.788,36 TL ödemiş. Pro-Tem şirketinin Antalya dışına Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nden de temizlik ihalesi aldığı görülüyor. Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Nisan 2011’de yapılan sözleşmeye göre temizlik ihalesi için Pro-Tem şirketine 267 bin 274 TL ödemiş.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ‘YEĞENİM’, YUSUF YADOĞLU ‘AKRABAM’ DEMİŞTİ

Yusuf Yadoğlu, soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesinde “Cafer Mahiroğlu ile tanışıklığım oğlumun yurt dışında okuduğu dönemde akrabamız Feyzullah Arslan’ın oğlumu Cafer Mahiroğlu’na yönlendirmesi sebebiyledir. Cafer Mahiroğlu’yla 2020 yılında tanıştım” ifadelerini kullanmıştı. Feyzullah Arslan, 2006 yılında Antalya Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olan emekli bir emniyet mensubu. Halen Antalya’da yaşayan ve avukatlık yapan Arslan’ın sosyal medya hesaplarında Yusuf Yadoğlu’ndan ‘yeğenim’ diye söz ettiği, Yadoğlu ailesine ithaf ettiği videolar paylaştığı görülüyor.

DEDESİNİN ADINA ELEKTRİKLİ OCAK YAPTI, BAKANLIK TOPLATTI

Pro-Tem şirketi, Nisan 2021’de Gürgaz Gaz Aletleri adını taşıyan, yine Yadoğlu ailesinin kurduğu bir başka Antalya merkezli şirket ile birleştiği görülüyor. Gürgaz şirketi adını Yadoğlu ailesinin memleketi olan Sivas’ın Gürün ilçesinden alıyor. Şirket sahibi Mustafa Yadoğlu, dedesi Gallo’nun adını verdiği bir ocak tasarlayıp ‘Gallo’ markasıyla tescil ettirirken, Gallo- UF.64 Model Elektrikli Ocak, 2016 yılında ‘güvensiz’ olduğu tespit edilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplatılan 43 ürün arasında yer almıştı. Bakanlık, Kasım 2016’da yaptığı açıklamada, aralarında Gallo Marka elektrikli ocağın da bulunduğu 43 ürün için toplatma kararı verildiğini duyurmuş, ürünleri ellerinde bulunduran tüketicilerin ilgili üretici firmalara başvurmaları gerektiğini bildirmişti.

İDDİANAMEDE ÖNE SÜRÜLEN İHALE TEKELİ 2019 ÖNCESİNİ KAPSAR MI?

Yusuf Yadoğlu’nun yakınları ya da çalışanları adına Antalya’da kurduğu şirketler, yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Döşemealtı gibi merkez ilçelerin hemen hepsinde kurulmuş şirketler üzerinden yılardır kamu kurumları ihaleye bağlanmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aziz İhsan Aktaş çerçevesinde hazırladığı iddianamede, birçok kez Aktaş ile Yadoğlu’nun ihale ortaklığının altı çiziliyor. Antalya’daki soruşturmalar, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 2019 sonrasına odaklanıyor. Ancak Yusuf Yadoğlu’nun 20 yıldan uzun süredir kentteki kamu kurumlarından ihale aldığı görülüyor. İçlerinde CHP’li ve AKP’li belediye yönetimleri ile farklı kamu kurumları var. İncelemenin daha da eski tarihlere doğru ilerlemesi durumunda iddianamede çizilen ihale tekelinin başka kurumları da kapsamına almasının mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

DOĞRUDAN TEMİNLE BAŞLAYIP MİLYARLARA UZANAN İHALELER

Aziz İhsan Aktaş’la ihale ortaklığı yaptığı belirtilen Yusuf Yadoğlu’nun akrabası ve ortağı M. Yadoğlu’nun oğlu K. Yadoğlu üzerine yeni kurulan bir başka şirket, doğrudan teminlerle küçük rakamlarla başlayıp milyonlara uzanan ihale ağının nasıl genişletildiğini ortaya koyuyor. Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonların ve tutuklamaların ardından 8 Nisan 2025’de Antalya’da kurulan Maktaş Kurumsal şirketi, kurulduktan yalnızca 3 hafta sonra doğrudan teminle ASAT’tan mobilya malzemesi ihalesi almış. Maktaş Kurumsal’ın doğrudan teminle Mayıs 2025’de beyaz eşyadan numune taşıma arabasına ASAT’tan 4 ayrı ihale daha aldığı görülüyor. Maktaş Kurumsal’ın 30 Haziran 2025 tarihinde Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’ne doğrudan teminle yangın tüpü satışı yapmış olması dikkat çekiyor.

YADOĞLU AİLESİNİN BİR ÜYESİ İFADE VERİRKEN DİĞERİ İHALE ALDI

Yusuf Yadoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdiği günlerde K. Yadoğlu’nun üzerine kurulan şirket 6 Haziran 2025 tarihinde yapılan ihale sözleşmesine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı fidan ihalesini alıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın üreticilere dağıtmak için yaptığı 4 milyon 157 bin 850 TL’lik ceviz ve zeytin fidanı ihalesi, Maktaş Kurumsal’ın iki ay içinde doğrudan teminlerle yaptığı kanat alıştırmalarının ardından milyonluk ihalelere doğru uçuşa geçtiğini gösteriyor.

Bu yazıya emoji ile tepki ver