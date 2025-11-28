En büyük ihanet Ordu’nun derelerine!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Türkülere konu olan Ordu’nun dereleri yağmalanarak coğrafyanın ve yöre insanının hafızasından siliniyor.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinin görüşmesi sırasında konuyla ilgili açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, “Ordu’nun dereleri diye türkü var ancak en büyük ihanet bu derelere yapılıyor” dedi.

‘ORDU’NUN DERELERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yasak olmasına rağmen belediyeler, YİKOB ve DSİ eliyle derelerden kum-çakıl alımı yapılarak dere yataklarının bozulduğuna dikkat çekti,

“Ordu’nun derelerinden elinizi çekin” dedi.

‘BELEDİYELER DERE KATLİAMI YAPIYOR’

Konu çevre olunca Ordu’daki çevre sorunlarının öne çıktığını dile getiren Adıgüzel, “Ordu’nun dereleri diye türkü var ancak en büyük ihanet bu derelere yapılıyor. En doğuda Turna suyundan, ortada Melet ırmağına, Bolaman havzasından, Ünye Curi ve Akçay derelerine kadar büyük ihanet var. Curi ve Akçay derelerine MHP’li İkizce belediyesi, Bolaman derelerine AK Partili Fatsa Belediyesi, Melet ırmağına ise AK Partili Ulubey Belediyesi ve AK Partili Ordu büyükşehir Belediyesi dalıyor, kıyım yapıyor, katliam yapıyor” diye konuştu.

‘YASAĞI HÜLLE YOLUYLA DELİYORLAR’

Derelerden çakıl çıkarılıp bir ticari meta olarak satılması ve özel şirketlere verilmesinin kanundaki açık hükümlere göre kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Adıgüzel, “Buna rağmen bu yasağı valilik, YİKOB, Devlet Su İşleri ve biraz önce saydığım belediyeler üzerinden hülle yoluyla deliyorlar. Curi ve Akçay ırmaklarından MHP’li İkizce Belediyesi çakıl çıkarıyor. Yol çalışması yapan özel bir firma bu şekilde V’ler oluşturarak çakılı alıyor. Derelerin yataklarını bozuyorlar” dedi.

‘BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAHA BÜYÜK ÖLÇEKTE YAPIYOR’

Daha önce de konuyla ilgili birçok şikayet yazısının olmasına rağmen Ulubey Belediyesi’nin Melet çayında aynı uygulamaya devam ettiğini söyleyen CHP’li Adıgüzel, “Ordu Büyükşehir Belediyesi de bunu çok daha büyük ölçeklerde yapmayı sürdürüyor. Bütün çabalarımıza ve kanuni yasaklara rağmen Ordu’daki dere ve çakıl talanı devam ediyor. Ama biz inatla Ordu’nun hakkını da derelerin, çevrenin, dağların, ormanın, burada yaşayan tüm canlıların hakkını da savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

