Öyle bir yere maden izni verdiler ki, Maden Mühendisi bile ‘burası korunmalı’ dedi!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Kaş’taki orman arazisinde açılmak istenen mermer ocağına karşı açılan davada Mahkemenin atadığı bilirkişiler arasında yer alan Maden Yüksek Mühendisi, “Sahanın olduğu haliyle korunmasında üstün kamu yararı olacağı kanaati oluşmuştur” görüşünü savundu…

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi sınırlarındaki orman arazisinde açılmak istenen mermer ocağı projesi için Antalya Valiliği tarafından verilen ÇED Gerekli Değildir kararını Mahkeme iptal etti. Kaş Çevre ve Kültür Derneği ile köylülerin açtığı davada 30 Mayıs 2025 tarihinde arazide yapılan bilirkişi keşfinin ardından hazırlanan raporda, tamamı orman arazisi olan bölgenin korunmasında üstün kamu yararı olduğu vurgulandı. Mahkemenin atadığı 7 kişilik heyette yer alan Maden Yüksek Mühendisi bilirkişinin de “Keşif yapılan sahada ayrıntıları önceki bölümlerde verilen şu nedenlerden dolayı sahanın olduğu haliyle korunmasında üstün kamu yararı olacağı kanaati oluşmuştur” görüşünün yer aldığı rapora dayanarak kararını veren Mahkeme, ÇED kararını iptal etti.

VALİLİK YEŞİL CENNETİN ORTASINDA MERMER OCAĞINA ÇED İZNİ VERDİ

Kaş’a bağlı Gökçeyazı köyü sınırlarındaki orman arazisinde açılmak istenen mermer ocağı için Antalya Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) Kasım 2024’de ÇED Gerekli Değildir kararı verdi. Demre Çayı Vadisinin batısında yer alan ruhsat sahasının büyüklüğü 95,5 hektardan oluşuyor. Ankara merkezli Kentaş Madencilik Sanayi AŞ tarafından ilk etapta ruhsat sahasının dörtte birlik kısmında mermer ocağı işletmesi açılması planlanıyordu.

KÖYLÜLER VE DERNEK DAVA AÇTI, PROJEYE KARŞI EYLEM YAPILDI

Bozulmamış orman dokusuyla dikkat çeken bölgede mermer ocağı açılmasının büyük tahribata neden olacağını savunan Kaş Çevre ve Kültür Derneği ile Gökçeyazı köylüleri ÇED kararının iptali için dava açtı. Proje sahasında eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan köylülere Kaş ilçe merkezi ve çevre yerleşimlerden gelen vatandaşlar ile siyasiler de destek vermişti.

MAHKEME KEŞFİNDE ARAZİDE ARKEOLOJİK KALINTILAR BULUNDU

Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin gördüğü davada, Mahkemenin atadığı farklı alanlardan 7 kişilik uzman bilirkişi heyeti 30 Mayıs 2025 tarihinde mermer ocağı alışmak istenen arazide inceleme yaptı. Jandarma eşliğinde yapılan bilirkişi keşfi sırasında arazide arkeolojik kalıntılar bulundu. Koruma Bölge Kurulu’nun daha önce olumlu görüş verdiği sahada keşif sırasında bulunan kültür varlıkları tescil edilerek koruma altına alındı.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN ŞİRKET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Mahkemenin atadığı Arkeolog, Maden Y. Mühendisi, Çevre Y. Mühendisi, Orman Y. Mühendisi, Jeoloji Y. Mühendisi, Ziraat Y. Mühendisi ile Harita ve Kadastro Y. Mühendisi gibi uzmanlardan uluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, 30 Haziran’da tamamlandı. Raporda, zeytincilik, arıcılık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan köylülerin üretim alanlarını tehdit eden mermer ocağı projesinin, bozulmamış maki ekosistemini de yok edeceği belirtilirken mermer ocağı açmak isteyen şirket iki hafta önce yargı kararını beklemeden araziye iş makinelerini sokarak çalışma başlattı.

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI ÇIKTI

Kaş Çevre ve Kültür Derneği ise ilçe Kaymakamlığı’na başvurarak yargı süreci devam ederken araziye iş makinelerini sokarak çalışma başlatan şirketin çalışma izinlerini talep etti. Bu gelişmelerin ardından Mahkeme mermer ocağı için verilen ÇED Gerekli Değildir Kararını iptal etti.

ORMAN İZNİ DÜZENLEYEN PERSONELE SUÇ DUYURUSU GELİYOR

Bilirkişi raporuna dayanarak alınan iptal kararının ardından açıklama yapan davanın avukatı Tunca Koç, Proje sahasında binlerce ağaç olmasına rağmen proje tanıtım dosyasında sadece 17 kızılçam ağacının kesileceğinin yazıldığına değinerek, “Güzelim sandal ağaçları ve meşeler ağaçtan sayılmıyor mu acaba? Bu konuda izin belgesi düzenleyen Orman Müdürlüğü personeli hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bunların yanında alanın su kaynaklarına etkisi de kararda yer aldı. Ormanlarını, su kaynaklarını ve tarım alanlarını böyle hoyratça yok eden bir devlet olamaz. Kaş Çevre ve Kültür Derneği ile Gökçeyazılılar yaşama ve ekosisteme sahip çıktılar. Bu şirketi sahaya süren, izin veren, teşvik eden sistem değişmeli. Madencilik adı altında doğamız ve geleceğimiz yıkıma sürükleniyor. Bu güzel coğrafya ve insanlar ise yağmaya karşı direnmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MADEN YÜKSEK MÜHENDİSİ DE ‘BU ARAZİ KORUNMALI’ DEDİ

Davayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda Maden Yüksek Mühendisi uzmanın da sahanın olduğu gibi korunması yönünde görüş bildirmesi dikkati çekti. Raporun Maden Mühendisliği açısından yapılan değerlendirme bölümünde, “Keşif yapılan sahada ayrıntıları önceki bölümlerde verilen şu nedenlerden dolayı sahanın olduğu haliyle korunmasında üstün kamu yararı olacağı kanaati oluşmuştur” görüşüne yer verilerek, “Demre-Kaş yöresinin Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden olması, Orman bilirkişisinin proje faaliyetlerinin orman bütünlüğünü bozacağı, arazinin topoğrafik yapısının değişeceği, havzada ekosistemi olumsuz yönde etkileyeceği, flora ve fauna bakımından bozulmalara ve kayıplara neden olacağı, habitatın tahrip olacağı tespitleri. Uzman olmayan bir gözle bakıldığında da bu izlenimlerin edinilmesi, PTD’nın ekonomik değerlendirme kısımlarının son derece yetersiz olması ve yaratılacak ekonomik kazanımların çevreye verilecek zararlara katlanılmaya değip değmeyeceği hususunun net olarak ortaya konmamış olması, Sahada oluşacak görüntü kirliliğinin geniş bir panoramadan izlenebileceği” belirtildi.

