Tarım arazileri ve meraların ortasına 34 milyon tonluk maden atığı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Koç Grubu ile AKP’li Ferhat Nasıroğlu’nun şirketlerinin ortaklığıyla kurulan DEFAŞ Madencilik tarafından Kırşehir’de açılmak istenen altın madeni için seçilen arazinin yüzde 80’lik kısmı tarım arazileri ve meralardan oluşuyor…

Kırşehir’in merkez ve Boztepe ilçeleri sınırlarında açılması planlanan altın madeni için yürütülen ÇED sürecinde 30 Ekim’de İnceleme Değerlendirme Toplantısı (İDK) yapıldı. Toplantıdan, ÇED sürecine devam edilmesi kararı çıktı. Yöre halkının tepkisini çeken proje için Seyfe Gölü’nün koruma alanına yakın bölgede seçilen arazinin yüzde 80’i tarım arazileri ve meralardan oluşuyor. Ankara merkezli DEFAŞ Madencilik şirketine verilen üç ayrı ruhsat sahasının toplam büyüklüğü 5856 hektarı geçiyor. Orta Anadolu coğrafyasının buğday tarlaları, sulak alanları, meraları ve geçimlik tarımla yaşamını sürdürmeye çalışan yöre halkının geleceği risk altında. Maden şirketinin açıklamasına göre altın madeninde kullanılacak suyun, proje sahasına 90 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkkale’deki Kapulukaya Barajından karşılanacağı belirtiliyor. İçme suyu temini ve elektrik üretimi amacıyla inşa edilen barajın sularının altın madenine taşınmasının, bölgede yeni su krizleri yaratabileceği belirtiliyor.

KIRŞEHİR’DE ALTIN MADENİ İÇİN 58 BİN DEKARLIK RUHSAT VERİLDİ

Maden ruhsatlarıyla kuşatılan Kırşehir’de Seyfe Gölü yakınında açılmak istenen yeni bir altın madeni projesi için 3 ayrı ruhsat verildi. Her biri 1900 hektarın üzerinde olan üç ayrı maden ruhsatının 2030 ve 2033 yıllarına kadar geçerlilik süresi olduğu belirtiliyor. Üç ruhsat sahasının toplam büyüklüğü, 5856 hektarı aşıyor. Bir başka deyişle 58 bin 560 dekarlık bir alanı kapsıyor. Bu kadar büyük bir ruhsat sahasının içinde açılması planlanan altın madeni projesinin etki alanının da oldukça geniş bir alana yayılması bekleniyor.

İDK TOPLANTISINDA ÇED SÜRECİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ankara merkezli DEFAŞ Madencilik San. ve Tic. AŞ tarafından açılması planlanan altın madeni için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 30 Ekim 2025 tarihinde ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılan İnceleme Değerlendirme Toplantısı’nda (İDK) ÇED sürecine devam edilmesi kararı çıktı. Yöre halkı ise endişeli bir bekleyiş içinde. Ana ocak alanı, atık depolama ve pasa alanı gibi üniteleri barındıran altın madeni projesi için seçilen arazinin yüzde 50’si tarım arazilerinden, yüzde 30’luk kısmı ise meralardan oluşuyor. Geriye kalan kısmı ise Hazineye ait arazilerden oluşuyor.

YILDA 34 MİLYON TON MADEN ATIĞI

Yıllardır giderek zorlaşan yereldeki tarım ve hayvancılık üretimi, üretim alanlarının kısıtlanmasıyla iyice çıkmaza girecek. Proje kapsamında yılda 37 milyon tonun üzerinde kazı yapılması planlanıyor. Çıkarılan kazı malzemesinin 3 milyon tonu cevher olarak işlenirken, geriye kalan 34 milyon tonluk malzemenin pasa (atık) olarak depolanması planlanıyor. Proje kapsamında elde edilmesi beklenen altın konsantresinin, yurtdışındaki rafineri ve izabe tesislerine gönderileceği belirtiliyor. Bütün bu işlemler sırasında oluşacak yıllık 1 milyon 157 bin 249 metreküp çamurlu atık, proje sahasında depolanacak. Projenin toplam ömrünün ise 21 yıl olacağı kaydediliyor.

RAMSAR ALANI OLAN SEYFE GÖLÜ TEHDİT ALTINDA

Altın madeni açılması planlanan bölgede çok sayıda kırsal yerleşim bulunuyor. Maden şirketinin geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı açıklamada altın madeni proje alanının, uluslararası öneme sahip RAMSAR Alanı olan Seyfe Gölü’ne uzaklığı 15.3 kilometre olduğu öne sürülmüştü. Ancak projeyle ilgili hazırlanan ÇED raporundaki veriler proje sahibi şirketin açıklamasını çürütecek nitelikte. Raporda yer verilen bilgilere göre Seyfe Gölü Nitelikli Doğa Koruma Alanı proje sahasına 6 bin 947 metre mesafede yer alıyor. Altın madeni projesi Kızılırmak Su Havzası’nda yer alıyor. Kuraklık tehdidi altındaki Seyfe Gölü ile birlikte gölü mesken tutan flamingoların yanı sıra, küçük akbaba, şah kartal, bozkır kartalı ve toy kuşu gibi türlerin yaşam alanları da tehdit altında.

ALTIN İÇİN KOÇ-FERNAS ORTAKLIĞININ TEMELLERİ 2019’DA ATILDI

DEFAŞ Madencilik, Mart 2019’da KOÇ Grubu bünyesinde madencilik alanında faaliyet gösteren Demir Export ile AKP’li Ferhat Nasıroğlu’nun patronu olduğu Fernas şirketinin ortaklığında Ankara’da kuruldu. AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 13 Haziran’da TBMM’ne sunulan ve koşulsuz yağmanın önünün açılmasını içeren yeni madencilik kanunu teklifinde imzası olan maden şirketi sahibi vekiller arasında yer almıştı. DEFAŞ Madencilik’in yönetim kurulunda, Demir Export ile Fernas şirketler grubundan yöneticilik yapmış isimler yer alıyor.

