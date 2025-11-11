HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYE1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamış
TÜRKİYE

1 hakem 50 milyon TL’lik bahis oynamış

Açık Gazete
Açık Gazete

MASAK incelemelerinde üç hakemin banka hesaplarındaki işlem hacimleri dudak uçuklattı. Nevzat Okat’ın 50 milyon TL, Erkan Arslan’ın 35 milyon TL, Yakup Yapıcı’nın ise 8,5 milyon TL’lik finansal hareketi tespit edildi.
.
MASAK’ın incelemeleri sonucunda bazı hakemlerin banka hesaplarındaki işlem hacimleri kamuoyuna yansıdı. Gazeteci Ali Fuat Duatepe, sosyal medya hesabından adı geçen üç hakemin işlem hacimleri ile ilgili bilgileri paylaştı.

1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamış
Hakem düdüğü (Görsel: Açık Gazete)

Duatepe’nin iddiasına göre;

Kütahya Klasman hakemi Nevzat Okat:
* 2021 – 2025 arasında toplam 50.267.645 TL finansal işlem hacmi.
* Bahis firmalarıyla 104 işlemde 1.643.093 TL hareket.
* İlgili firmaya 1.006.913,61 TL para çıkışı, ilgili firmadan 636.179,99 TL para girişi belgelendi.
* Cep telefonunda yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgileri bulundu.
* İfadesinde iki yurt içi bahis sitesinde oyun oynadığını kabul etti.

İŞTE NEVZAT OKAT’IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR:

Diyarbakır Klasman Yardımcı Hakem Erkan Arslan:
* 2021-2025 arasında toplam 35.179.061 TL finansal işlem hacmi.
* Bahis firmalarıyla 6380 işlemde 10.548.837 TL hareket.
* Mali profiliyle örtüşmeyen bankacılık işlemleri tespit edildi.
* Futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı ve tarafsızlığı ihlal ettiği iddia edildi.
* İfadesinde, 04.10.2025 yılına kadar profesyonel olmadığını, ondan önceki tarihlerde çıktığı hiçbir maçın, amatör olduğu için bahiste yer almadığını söyledi.

İŞTE ERKAN ARSLAN’IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR:

İstanbul Klasman Yardımcı Hakemi Yakup Yapıcı:
* 2021-2025 arasında toplam 8.501.293 TL finansal işlem hacmi.
* Bahis firmalarıyla 1124 işlemde 1.688.222 TL hareket.
* Yurt dışındaki illegal bir site üzerinden yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığını söyledi.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Eğer kulüp başkanları ve hakemlerin maç sonuçlarını etkileme yönünde bir durum belirlenirse, geçmiş maçların iptali gündeme gelebilecek. Bu durumda federasyon, liglerin tescili konusunda yeniden değerlendirme yapmak zorunda kalabilir. TFF, süreci mahkeme sonucuna göre şekillendirecek. Halk TV

Gözden Kaçmasın  149 hakemin lisansı iptal ediliyor

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
KAYIP HALKA: KOMÜNİST ÜTOPYA İLE GERÇEK ARASINDA

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

KAYIP HALKA: KOMÜNİST ÜTOPYA İLE GERÇEK ARASINDA

KÖŞE YAZILARI
MEHMET TAŞ / LONDRA - 1917’de Lenin önderliğinde Bolşevik Parti’nin...

Vazgeçilmez olan Erdoğan mı yoksa emperyalist çıkarlar mı?

KÖŞE YAZILARI
Prof. Dr. Mustafa Durmuş - 6 Kasım’da ABD’nin önde gelen...

Teknokratik Sosyalizm ve Dijital Kapitalizmin Eleştirisi-1

KÖŞE YAZILARI
“Teknoloji Kimin İçin? Dijital Kapitalizme Karşı Yeni Sosyalist Vizyon Okuyucuya...

İddia: Demirtaş’ın tahliyesi eli kulağında

TÜRKİYE
Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber canlı yayınında...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.