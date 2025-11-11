1 hakem 50 milyon TL’lik bahis oynamış

MASAK incelemelerinde üç hakemin banka hesaplarındaki işlem hacimleri dudak uçuklattı. Nevzat Okat’ın 50 milyon TL, Erkan Arslan’ın 35 milyon TL, Yakup Yapıcı’nın ise 8,5 milyon TL’lik finansal hareketi tespit edildi.

.

MASAK’ın incelemeleri sonucunda bazı hakemlerin banka hesaplarındaki işlem hacimleri kamuoyuna yansıdı. Gazeteci Ali Fuat Duatepe, sosyal medya hesabından adı geçen üç hakemin işlem hacimleri ile ilgili bilgileri paylaştı.

Duatepe’nin iddiasına göre;

Kütahya Klasman hakemi Nevzat Okat:

* 2021 – 2025 arasında toplam 50.267.645 TL finansal işlem hacmi.

* Bahis firmalarıyla 104 işlemde 1.643.093 TL hareket.

* İlgili firmaya 1.006.913,61 TL para çıkışı, ilgili firmadan 636.179,99 TL para girişi belgelendi.

* Cep telefonunda yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgileri bulundu.

* İfadesinde iki yurt içi bahis sitesinde oyun oynadığını kabul etti.

İŞTE NEVZAT OKAT’IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR:

Diyarbakır Klasman Yardımcı Hakem Erkan Arslan:

* 2021-2025 arasında toplam 35.179.061 TL finansal işlem hacmi.

* Bahis firmalarıyla 6380 işlemde 10.548.837 TL hareket.

* Mali profiliyle örtüşmeyen bankacılık işlemleri tespit edildi.

* Futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı ve tarafsızlığı ihlal ettiği iddia edildi.

* İfadesinde, 04.10.2025 yılına kadar profesyonel olmadığını, ondan önceki tarihlerde çıktığı hiçbir maçın, amatör olduğu için bahiste yer almadığını söyledi.

İŞTE ERKAN ARSLAN’IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR:

İstanbul Klasman Yardımcı Hakemi Yakup Yapıcı:

* 2021-2025 arasında toplam 8.501.293 TL finansal işlem hacmi.

* Bahis firmalarıyla 1124 işlemde 1.688.222 TL hareket.

* Yurt dışındaki illegal bir site üzerinden yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığını söyledi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Eğer kulüp başkanları ve hakemlerin maç sonuçlarını etkileme yönünde bir durum belirlenirse, geçmiş maçların iptali gündeme gelebilecek. Bu durumda federasyon, liglerin tescili konusunda yeniden değerlendirme yapmak zorunda kalabilir. TFF, süreci mahkeme sonucuna göre şekillendirecek. Halk TV

Bu habere emoji ile tepki ver