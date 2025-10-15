17.3 C
“100 liranın 17 lirası faize gitti”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı 2025 yılı Eylül ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri raporuna göre, bütçe açığı eylülde 309,6 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 21,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ise bütçe giderleri 10 trilyon 222,2 milyar TL, gelirler 9 trilyon 4,9 milyar TL, açık ise 1 trilyon 217,3 milyar TL oldu.

"100 liranın 17 lirası faize gitti"

FAİZE SAĞLIĞIN İKİ KATI HARCANDI

Ekonomist İnan Mutlu bütçedeki harcama kalemlerinin tablosunu paylaşarak faizin bütçeye yükünü şöyle anlattı:

“Faiz lobisine merkezi yönetim bütçesinden 9 ayda 1 trilyon 660 milyar lira ödendi.

Eğitime ödenen 1 trilyon 88 milyar, sağlığa ödenen 811 milyar lira.

Faiz harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 arttı.

GEÇEN YILIN ÜÇ KATI

Öte yandan geçen yılın aynı ayında bütçe açığı 100,5 milyar TL seviyesindeydi. Böylece açık, bir yılda üç kat artış gösterdi. 2024 Eylül ayında 48,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken, bu yılın aynı ayında 73 milyar TL faiz dışı açık oluştu.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 42,8 ARTTI

Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun 236,6 milyar TL’si faiz harcamalarından, 1 trilyon 94,4 milyar TL’si ise faiz hariç giderlerden oluştu.

2025 yılı için öngörülen toplam 14,7 trilyon TL’lik ödeneğin yüzde 9’u eylül ayında kullanıldı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 8,4’tü. Halk TV

