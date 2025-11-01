149 hakemin lisansı iptal ediliyor

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen 152 hakem hakkındaki kararlarını açıkladı.
Aralarında üst klasman hakemlerinin de bulunduğu 149 isme Futbol Disiplin Talimatı’nın 57’nci maddesi uyarınca 8 ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi. TFF’den yapılan açıklamada, üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devam edeceği bildirildi.
Küçük, bahis oynamadığını ve kimlik bilgilerinin çalınarak kendi adına bahis hesabı açıldığını savunarak suç duyurusunda bulunmuştu.
Lisans iptali
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatnamesi’ne göre bir defada 45 gün veya toplam 90 gün hak mahrumiyeti cezası kesinleşen hakemlerin lisansları iptal ediliyor.
PFDK’nin yedi üst klasman hakemi için verdiği cezalar şu şekilde:
- Egemen Artun: 10 ay hak mahrumiyeti
- Mehmet Ali Özer: 8 ay hak mahrumiyeti
- Yunus Dursun: 8 ay hak mahrumiyeti
- Seyfettin Alper Yılmaz: 8 ay hak mahrumiyeti
- Muhammed Selim Özbek: 8 ay hak mahrumiyeti
- Zorbay Küçük: İncelemenin devamı
- Melih Kurt: İncelemenin devamı
İtiraz süresi 7 gün
PFDK’nin verdiği kararların kesinleşmesi için yedi günlük itiraz süresinin dolması gerekiyor. Futbol Disiplin Talimatı’na göre PFDK kararlarına yedi gün içinde TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebiliyor. Bu sürede cezanın infazı ise devam ediyor.
Bahis soruşturması
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim’de düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de profesyonel liglerde görev yapan 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığın açıklamıştı.
Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarına göre 152 hakemden 10’unun 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasına bahis oynadığı belirlendi.
Bahis oynamakla suçlanan hakemler 28 Ekim’de PFDK’ya sevk edilmişti.
Başsavcılık soruşturması
TFF bahis oynadığı tespit edilen hakemler hakkında disiplin soruşturması başlatırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Nisan ayında başlatmış olduğu soruşturmanın derinleştirileceğini bildirmişti. DW
