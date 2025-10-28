Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları gerekçesiyle 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Hakemlerin isimleri de açıklandı. Listede 7 üst klasman hakemi de bulunuyor. Bu hakemlerden üçü, 25 Ekim Cumartesi günü müsabakalarda görev yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı. 152 hakemin isimleri açıklandı. TFF hakemleri PFDK’ye sevketti.

TFF HAKEM İSİMLERİNİ AÇIKLADI

TFF’dan yapılan açıklamada, hakemlerin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57’nci maddesi kapsamında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.

Sevk edilen isimler arasında 7 üst klasman hakemi, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi ve 94 klasman yardımcı hakemi bulunuyor.

BAHİS SORUŞTURMASINDA ADI GEÇEN HAKEMLER

Üst klasman hakemleri:

Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun, Zorbay Küçük.

Üst klasman yardımcı hakemleri:

Ahmet Türkeş, Azem Zorlu, Baykal Tuna, Eren Öksüzler, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazar Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Mehmet Sıraç Akpınar, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Selami Dursun, Serdar Soydan, Şenol Bektaş.

Klasman hakemleri:

Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Alirıza Altunbakır, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berkan Çetin, Burak Doğru, Ceyhun Elmas, Eren Gökmen, Göktan Demeli, Hakan Yurtseven, Halim Kolancı, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Seyda Demirel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Osman Can Açıklar, Ömer Şivka, Sait Tuzcu, Süleyman Soyutürk, Tayfun Güz, Turhan Beyke, Umut Yalçınkaya, Yunus Emre Çiftçi.

Klasman yardımcı hakemleri:

Abdullah Yakçınkaya, Adem Mazlum, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Mert Beyde, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Berk Tezcan, Buğra Doğhan, Burak Yanardağ, Cem Harman, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Erkan Arslan, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Hakan Tunç, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Ali Yılmaz, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Metin Yalçın, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delımazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nuri Miskî, Nurullah Bayram, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Faruk Büyü keken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Süleyman Oral, Taha Berke El, Tolga Dü yüncü, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut İkısivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan.

MASAK DA DEVREYE GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 152 hakemin disipline sevk edilmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığı’nın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma;

6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verecektir.”

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATININ 57’İNCİ MADDESİ NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Futbol Disiplin Talimatı’nın 57’nci maddesi, futbolun içinde yer alan herkes için bahis yasağını açıkça düzenliyor.

Maddede, futbolcuların, hakemlerin, teknik adamların ve diğer futbol paydaşlarının futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir etkinlik üzerine doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynamasının kesinlikle yasak olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, bu kişilerin bahis veya benzeri şans oyunlarını düzenleyen, tanıtan, aracılık eden veya bu faaliyetlerde menfaat sağlayan kuruluşlarda görev alamayacağı vurgulanıyor.

Kurala aykırı davrananlar, “üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men” veya “hak mahrumiyeti” cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

SAVCILIK DA SORUŞTURUYOR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılık açıklamasında, süren bir soruşturmanın varlığına da dikkat çekilerek şöyle denilmişti:

“Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.”

FUTBOLCULAR DA SORUŞTURULUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattım. Sadece hakemler değil, yakınları, futbolcular ve yöneticiler de araştırılacağı, çok sayıda futbolcunun da listede olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da 6 ay önce bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Başsavcılık son 5 yıllık kayıtların inceleneceğini duyurdu.

ÜST KLASMAN HAKEMLERİ HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen hakemler arasında 7 isim üst klasman hakemi. Bu isimlerden üçü, 25 Ekim Cumartesi günü müsabakalarda görev aldı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Bahis iddiaları, 2 yıl önce tek bir pozisyonun bile olmadığı, 2. ligde oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçından sonra gündeme gelmişti. Futbolcuların yanı sıra yöneticiler de idari ceza aldı. İlk adım bu olaydan sonra atıldı.

Her dört hakemden birinin bahis oynadığının anlaşılmasıyla soruşturma derinleşti. Başsavcılık hakemlerin gözaltına alındığı iddiasını yalanladı.

7 HAKEM SÜPER LİG’DE MAÇ YÖNETTİ

Bahisçi 7 hakem ve 15 yardımcısının Süper Lig ve 1. Lig’de maç yönettiği ortaya çıktı. 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde maçta bahis oynadığı anlaşıldı. Bir hakemin tek başına 18 binden fazla bahis oynadığı tespit edildi.

YÜZLERCE FUTBOLCUYA İNCELEME

Soruşturma sadece hakemlerle sınırlı kalmayacak. Hakemlerin akrabaları, yakınları ve futbol yöneticileri de bağlantıları inceleniyor. Yüzlerce futbolcunun da inceleme kapsamına alındığı, toplam sayının 3 bin 700’e ulaşabileceği belirtiliyor.

330 BİN LİRA PARA CEZASI, 3 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS

Şimdi hem TFF, hem de Başsavcılık soruşturma yürütüyor. Yasadışı bahis oynayanlara 330 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Oynatan ve yer sağlayanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adli para cezası var. Para transferine aracılık edenlere için ise 3 ile 5 yıl cezası isteniyor.

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu’nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.

